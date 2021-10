in

Cette semaine, nous approfondissons les cinq séries qui ont des conséquences sur l’image des séries éliminatoires de la MLB 2021: Giants-Padres, Dodgers-Brewers et, plus important encore, Yankees-Rays, Red Sox-Nats et Blue Jays-Orioles. Comment cette tranche de playoffs va-t-elle se dérouler?

Hôtes : Michael Baumann et Zach Kram

Producteur : Bobby Wagner

