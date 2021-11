Qui savait que les autocollants WhatsApp étaient aussi populaires ?

Edgar Cervantes / Autorité Android

Emoji a dominé les plateformes de discussion pendant des siècles, offrant aux utilisateurs un moyen rapide de s’exprimer sans mots. Cependant, en octobre 2018, WhatsApp a déployé la prise en charge des autocollants pour la plate-forme, ce qui offrait aux utilisateurs une alternative originale aux GIF et aux emoji. Plus récemment, une astuce suggérait que les utilisateurs pourraient bientôt créer des autocollants à partir de photos, donnant au support une approche plus personnelle.

Mais combien d’entre vous utilisent les autocollants WhatsApp tels qu’ils sont actuellement ? C’est une question que nous avons posée dans un récent sondage, et les résultats sont maintenant disponibles.

Utilisez-vous des autocollants sur WhatsApp ?

Résultats

Plus de 3 500 lecteurs ont voté dans ce sondage qui a été mis en ligne le 24 novembre. Les résultats montrent à quel point les autocollants WhatsApp sont vraiment populaires sur la plate-forme et pourquoi WhatsApp envisage de s’appuyer sur cette fonctionnalité.

Plus de quatre répondants sur cinq utilisent des autocollants sur WhatsApp. Numériquement, cela représente 85,2 % des répondants. C’est une proportion énorme d’utilisateurs. Notamment, Telegram a permis aux utilisateurs de créer des autocollants depuis 2015, donc WhatsApp est décidément en retard pour la fête. Cependant, il est clair que les utilisateurs de WhatsApp ont soif de créer et d’utiliser des autocollants personnalisés. Cependant, on ne sait pas quand la fonctionnalité arrivera sur l’application.

Alternativement, seuls 14,8% n’utilisent pas d’autocollants lorsqu’ils discutent quotidiennement avec leurs contacts. Naturellement, certains préfèrent probablement utiliser des GIF, des emoji ou du texte pour exprimer leurs sentiments sur l’application à la place.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres réflexions sur les autocollants WhatsApp ou les résultats du sondage, assurez-vous de les déposer ci-dessous.

commentaires