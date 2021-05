Qui se battront ensuite Anthony Joshua et Tyson Fury si leur accord échoue? Deontay Wilder et Oleksandr Usyk attendent au cas où les négociations échoueraient

Anthony Joshua vs Tyson Fury semble être suspendu à un fil alors que nous entrons dans quelques jours déterminants dans les négociations pour le combat incontesté.

Des contrats de combat ont été signés le mois dernier pour le choc historique des poids lourds, mais tout cela était subordonné à la conclusion d’un accord sur le site.

Mark Robinson / Salle de match

Les fans espèrent que Hearn pourra conclure l’affaire

Les deux camps se sont mis d’accord sur un accord de 150 millions de dollars qui mènerait le combat à Djeddah, en Arabie saoudite, et le promoteur d’AJ, Eddie Hearn, insiste sur le fait qu’il travaille toujours pour finaliser la paperasse et faire passer cela.

Cependant, le co-promoteur américain de Fury, Arum, a déclaré jeudi soir que, de leur point de vue, le combat était maintenant “ mort dans l’eau ”, car il pense qu’il faudra des mois pour conclure l’accord saoudien.

Arum a ajouté que les deux hommes devront prendre d’autres combats cet été contre des adversaires différents.

Certains rapports contradictoires ont depuis émergé qui prétendent que la paperasse sera finalisée ce week-end.

En vérité, il semble que tout est en suspens alors que nous nous dirigeons vers une période cruciale qui déterminera si nous voyons AJ vs Fury cet été.

Mikey Williams / Meilleur classement

Arum n’a pas confiance que Hearn sera en mesure de réussir

L’adversaire alternatif d’Anthony Joshua

Si Joshua ne combat pas Fury ensuite, il est presque certain qu’il affrontera Oleksandr Usyk comme défense obligatoire à la place.

Usyk a été désigné pour la première fois comme challenger obligatoire par la WBO à la mi-2019.

Bien qu’il n’ait même pas remporté une seule victoire dans la division à ce stade, l’Ukrainien a obtenu le poste car il était le champion incontesté (et le “ super ” champion WBO) avant de passer de cruiserweight.

Le combat obligatoire n’a pas été immédiatement ordonné car le champion de l’époque – Andy Ruiz Jr – a d’abord obtenu une exception pour son match revanche avec AJ.

Usyk était le champion incontesté des poids lourds et veut atteindre la même chose chez les poids lourds

Après que le Britannique ait retrouvé ses ceintures, la défense obligatoire de l’IBF contre Kubrat Pulev était due.

Cela a été retardé par la pandémie et Usyk a donc de nouveau dû attendre un an de plus.

Maintenant, il est obligatoire depuis près de deux ans et, si AJ vs Fury se produit, il devra attendre encore plus longtemps.

S’il s’effondre cependant, Joshua recevra l’ordre de faire face à Usyk et, à moins qu’il ne quitte, ce sera son prochain combat.

Mark Robinson / Salle de match

Usyk a battu Derek Chisora ​​lors de son premier test significatif chez les poids lourds

L’adversaire alternatif de Tyson Fury

Si Fury ne combat pas Joshua ensuite, une trilogie avec Deontay Wilder semble inévitable.

Arum et Fury ont pris l’avion plus tôt cette semaine pour rendre visite au médiateur / arbitre qui statue sur leur différend juridique en cours avec Wilder.

Quand ils ont initialement signé pour leur revanche l’année dernière, c’était un accord de deux combats – ce qui signifie que le gagnant devrait obliger le perdant avec un combat de trilogie.

Cependant, vers la fin de 2020, l’équipe de Fury a annoncé que – de leur point de vue – le contrat était maintenant expiré et a donc commencé à négocier un combat incontesté avec Joshua.

Wilder a conservé le titre WBC lors de son match nul controversé avec Fury pour la première fois …

… Mais Fury l’a arrêté et a pris la ceinture lors de leur revanche

L’équipe de Wilder le conteste et l’a légalement contesté avec les deux parties en attente d’une décision d’arbitrage.

La médiation a échoué auparavant, mais il semble que le camp de Fury redémarre maintenant les pourparlers.

Lorsqu’on lui a demandé si ces discussions pourraient devenir des négociations pour un combat de trilogie après tout, Arum a déclaré: “Un passage à la négociation est possible.”

Et après avoir dit que AJ vs Fury est «mort dans l’eau», Arum a déclaré au Mail: «Qui d’autre va-t-il se battre autre que Wilder? Un troisième combat entre eux est énorme en soi. »