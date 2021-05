Qui se produira au concert du Memorial Day?

. Sara Bareilles est l’une des interprètes du concert du Memorial Day de ce soir.

Le concert PBS National Memorial Day est une tradition depuis plus de 30 ans. Le concert sera diffusé ce soir, dimanche 30 mai à 20 h HE. Les troupes américaines servant dans le monde entier peuvent également regarder le concert sur le réseau des Forces américaines.

Le programme de ce soir rendra hommage aux anciens combattants américains, aux militaires et aux familles des militaires. L’actrice Kathy Baker, lauréate d’un Emmy Award, rendra hommage aux infirmières qui ont servi au Vietnam et Joe Morton de “Scandal” honorera le 70e anniversaire de la guerre de Corée.

Voici tous les artistes de ce soir, selon le site de PBS.

Gladys chevalier

La légende du R&B et sept fois lauréate d’un Grammy Gladys Knight fait partie des artistes qui monteront sur scène ce soir. Knight a célébré son 77e anniversaire le week-end du Memorial Day le 28 mai. Il s’est rendu sur Instagram pour remercier les fans pour les souhaits d’anniversaire. «Chaque anniversaire est vraiment une bénédiction et je prie pour que vous soyez bien, heureux et que vous restiez en sécurité mes amours», a-t-il écrit.

Knight s’est fait un nom dans le cadre de “Gladys Knight & The Pips”, avec des chansons emblématiques comme “Midnight Train to Georgia” et “I Heard It Through the Grapevine”.

Plus récemment, “Empress of Soul” a pris la troisième place sur “The Masked Singer” en 2019, déguisée en abeille.

Sara Bareilles

Sera également présente Sara Bareilles, une auteure-compositrice-interprète et auteur-compositeur primée aux Grammy Awards de la comédie musicale “Waitress” de Broadway. Bareilles a fait sensation musicale en 2007 avec la sortie de son single “Love Song”.

Vous pouvez désormais voir Bareilles sur le service de streaming Peacock sur “Girls 5Eva”, une comédie musicale écrite par Tina Fey. Dans une publication sur Instagram le 6 mai, Bareilles a déclaré que le tournage de la série était “l’une des expériences les plus joyeuses et enrichissantes de toute ma vie”.

Les chanteurs de marine de l’US Navy Band

Ce ne serait pas un concert du Memorial Day sans les performances des fanfares militaires. Les Marine Singers de l’US Navy Band font partie des hommes et des femmes du service musical qui se produisent ce soir.

Selon le site Web de la United States Navy Band, les Sea Chanters ont été formés pour la première fois en 1956 par le lieutenant Harold Fultz. Le groupe était à l’origine entièrement masculin, mais les femmes font partie de l’ensemble depuis 1980.

Le groupe interprète tout, des pièces d’opéra à la musique chorale en passant par les chants marins.

Alan Jackson

L’artiste country Alan Jackson est membre du Country Music Hall of Fame et du Songwriters Hall of Fame.

Parmi ses nombreux succès dans le Top 10 figurent “It’s Five O’Clock Somewhere” et “Country Boy”. Son album le plus récent, “Where Have You Gone”, est sorti le 14 mai. Il est également propriétaire du « AJ’s Good Time Bar » au centre-ville de Nashville.

Mickey Guyton

NPR a nommé la chanson “Black Like Me” de la star country Mickey Guyton comme l’une des 10 meilleures chansons de 2020. Guyton, une artiste relativement nouvelle, a sorti son premier EP éponyme en 2015.

Depuis, Guyton s’est produit à la Maison Blanche, aux ACM Awards et aux Grammys. Elle a été la première artiste solo noire à être nominée pour un Grammy dans la catégorie Country.

Tous les autres artistes qui se produisent ce soir sont :

Voici la liste complète de tous les autres artistes qui participeront au concert du Memorial Day de ce soir, comme indiqué sur le site Web de PBS.

• Joe Mantegna

• Gary Sinise

• Général Colin L. Powell

• Vince Gill

• Steve Buscemi

• Mary McCormack

• Quatre hauts

• Bailee Madison

• Brian d’Arcy James

• Denyce Graves

• Jack Everly

• L’Orchestre Symphonique National

• Le district militaire de Washington

• Trompettes de l’US Army Herald.

• The US Army Chorus, The Voices of the Army et le Lower Rank Army Band

• Sergents chanteurs de l’US Air Force.

• Le choeur des soldats de la fanfare de l’armée américaine

Ceci est la version originale de Heavy.com

