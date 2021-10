Qui sera le dernier personnage de Smash Bros. ? 10z viral

Ce ne serait sûrement pas le chef ? (photo : Microsoft)

La boîte de réception du lundi s’inquiète de ce que serait un nouveau Castlevania de l’éditeur d’eFootball, alors qu’un lecteur rêve du remake de Metroid Prime 1.

Pour participer vous-même aux discussions, envoyez un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Conjecture finale

Donc, le combattant final de Super Smash Bros. Ultimate va être annoncé mardi, hein ? Je dois admettre que j’avais oublié que Nintendo avait dit qu’ils allaient le faire. Cela fait si longtemps, avec tant de théories, que je ne sais honnêtement pas par où commencer même avec une supposition.

Pour moi, il y a trois choix probables (je ne les qualifierais pas d’évidents): Master Chief, Waluigi et “nouveau personnage Nintendo”. Je pense que Microsoft serait d’accord avec Master Chief, mais je ne pense pas que Nintendo le voudrait comme combattant final, mettant tout cet accent sur la franchise de quelqu’un d’autre.

Waluigi peut sembler un choix étrange, car qui se soucie de lui, mais il est le seul habitué du Royaume Champignon à ne pas être un combattant jouable et il y a une tonne de mèmes à ce sujet. Donc, s’ils lui donnent des mouvements amusants liés à Nintendo, je peux voir que cela fonctionne.

Un nouveau personnage Nintendo pour un jeu qui n’a pas encore été annoncé a également du sens, dans une tentative de pérenniser Smash pendant quelques années de plus. Je pourrais même être quelqu’un de Zelda : Breath Of The Wild 2, donc ça n’a pas besoin d’être une toute nouvelle franchise.

Aurai-je raison ? Probablement pas, mais ce sont mes suppositions !

Syke

Prochain jeu

J’ai l’impression que nous entendons des rumeurs sur le retour de Konami dans le jeu, avec les nouveaux jeux Castlevania, Metal Gear et Silent Hill depuis des années maintenant. C’est comme Nintendo dans le sens où cela semble plausible et logique à chaque fois et puis… cela n’arrive tout simplement pas.

S’ils les fabriquent eux-mêmes, il est moins probable que des détails soient divulgués, bien que les rumeurs prétendent qu’ils utilisent d’autres sociétés et je ne peux pas croire que si cela était vrai, nous n’aurions pas obtenu quelque chose d’un peu plus substantiel maintenant. Mais qui sait?

Ce qui m’intéresse le plus, c’est un nouveau Castlevania (je ne vois pas l’intérêt de Metal Gear sans Kojima) et s’ils en feront un jeu 2D comme le nouveau Metroid ou essaieront une sorte de jeu 3D de style Dark Souls. Compte tenu de ce qui s’est passé avec l’eFootball, il est assez difficile d’imaginer que la même entreprise va d’une manière ou d’une autre produire un nouveau classique moderne comme prochain jeu. Voilà, j’espère, hein ?

Burnside

Fenêtre sur l’âme

Je lis juste le GC d’aujourd’hui et je n’ai pas pu m’empêcher de rire à chaque fois que je vois l’image de l’article sur l’eFootball, que je suppose être Lionel Messi.

C’est vraiment drôle tout son visage est éteint d’une manière ou d’une autre et ces yeux sont tout simplement fascinants. Je ne peux pas m’empêcher de le regarder. La technologie faciale de nouvelle génération dans toute sa splendeur.

Mitchell

Envoyez vos commentaires par e-mail à : gamecentral@metro.co.uk

Heure de grande écoute

Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi on parle maintenant de Metroid Prime 1 qui n’obtient qu’un remaster, au lieu de toute la trilogie. N’était-ce pas la rumeur selon laquelle tout avait été fait il y a longtemps et retardé lorsque Metroid Prime 4 a été redémarré ? Combien de travail cela peut-il impliquer, étant donné qu’il y avait déjà une compilation de trilogie sur la Wii et que Nintendo est notoirement paresseux pour ce genre de chose.

Ou est-ce que l’idée que le jeu Metroid Prime 1 est peut-être un remake ? Beaucoup de gens, même les sociétés de jeux, semblent confondre les deux mots, donc je ne suis pas sûr que nous puissions faire confiance à ces rumeurs pour savoir si c’est l’un ou l’autre. Un remake utilisant la technologie de Metroid Prime 4, peut-être comme une sorte de test précoce, me semble bien, mais je n’ai aucune idée de la faisabilité.

J’admets que je veux juste que Metroid devienne une franchise de grand nom. Je ne sais pas à quel point Metroid Dread va faire, mais j’espère que c’est mieux que prévu et que nous pourrons commencer à voir de nouveaux jeux plus souvent et pas seulement une fois toutes les deux générations. Samus mérite plus.

Sturb

Nouveau temps pour mourir

Avec la sortie du nouveau film de Bond ce mois-ci, je me demande quand nous entendrons les premiers détails sur le jeu. Au cas où vous auriez oublié, et ce serait compréhensible si vous le faisiez, les fabricants de Hitman Io Interactive ont acheté le droit et… n’ont pas donné la moindre idée de ce à quoi cela ressemblera.

Je pense que la supposition évidente, connaissant leurs spécialités, est que ce ne sera pas un jeu de tir à la première personne, mais à quel point cela ressemblera-t-il exactement à Hitman? Je pouvais voir l’action de base à la troisième personne fonctionner mais remplacer toute la résolution d’énigmes/meurtre par des dialogues et des gadgets et je pense que c’est la supposition la plus évidente.

Dans un sens, cela n’a presque pas d’importance car, pour moi, la chose la plus importante est l’ambiance et le dialogue/l’humour. Ça doit ressembler à un film de Bond ou sinon à quoi ça sert ? Nous avons déjà une centaine de jeux de superspy qui sont déjà Bond-esque. J’espère qu’ils obtiendront la bonne course, à la fois en voiture et en ski, etc. Aussi, une section sous-marine. Je ne peux pas avoir de film Bond sans ça.

Modus

Plan d’urgence

Je pense qu’il est naïf d’imaginer que Nintendo ne déforme pas la vérité lorsqu’il s’agit de nier les « jeux 4K ». Je suis sûr que ce qu’ils ont dit est techniquement vrai, mais je crois pleinement au rapport de Bloomberg selon lequel les développeurs ont déjà de nouveaux kits de développement et qu’une mise à niveau beaucoup plus importante que le Switch OLED n’est pas dans plus d’un ou deux ans.

Rien d’autre n’a de sens. Le Switch a déjà au moins une génération derrière la Xbox Series X et la PlayStation 5 (sans doute deux) et il aura l’air encore plus ancien dans quelques années lorsque les jeux de nouvelle génération fonctionneront à plein régime.

De toute évidence, cela ne sera pas une nouvelle pour Nintendo, qui aura déjà mis en place des imprévus. Je supposerais d’abord un 4K Switch Pro, puis le Switch 2. Chaque société de jeux commence à travailler sur une nouvelle console dès que l’ancienne est sortie, même Nintendo le dit, donc cette idée qu’ils n’ont rien en développement n’a aucune chance de être vrai.

Gosman

Exercice académique

J’ai vu un rapport en ligne selon lequel un jeu sortirait à 8K 60fps, le premier jeu à sortir à 8K 60fps sur PlayStation 5. Il s’appelle The Touryst, n’est-ce pas ? Le premier jeu sur console à être 8K 60fps ou est-ce une charge de vieux poney ?!

David

CG : Pourquoi serait-il inventé ? La PlayStation 5 ne prend pas en charge la sortie 8K via HDMI 2.1 mais à part ça, c’est vrai.

Plus : Jeux



Commencer tôt

Je me souviens récemment de mes premiers souvenirs de jeu. Regarder mes enfants jouer à des jeux sur tablette et leur présenter la Switch m’a fait penser à quel point les choses ont changé

Pour moi, le jeu était quelque chose d’exotique et de nouveau. J’avais joué à des jeux chez des amis sur des systèmes aussi divers que l’ancien ZX Spectrum et un gamin riche avait une NES avec ROB et les lightguns, mais j’avais envie de jouer à des jeux à la maison. J’avais finalement convaincu la famille qu’un ordinateur serait une bonne chose (j’avais des idées très différentes sur le pourquoi) et qu’on irait faire du shopping. En parcourant des magasins d’informatique indépendants avec mon père et en voyant des dizaines de systèmes différents exécutant d’innombrables jeux différents, l’odeur unique (manuels informatiques, je pense) et les rangées et rangées de jeux avec leur boîte d’art, je suis tombé amoureux du jeu là-bas.

Papa a caché l’Amiga 500 hors du magasin, donc quand le jour de Noël est arrivé, ce fut un choc complet de le trouver installé dans le « studio » (salle de jeux).

Les premiers jeux étaient un jeu de vélo stationnaire futuriste et Dizzy Treasure Island. Je suis sûr qu’aujourd’hui, ils ne passeraient pas pour des jeux Web gratuits, mais j’ai été transpercé. D’autres jeux ont suivi, parmi lesquels James Pond 2: RoboCod, Teenage Mutant Hero Turtles et Zool. Aucun d’entre eux ne considérait probablement comme des classiques mais ils auront toujours une place spéciale pour moi.

En voyant mes enfants s’engager dans les jeux Cbeebies si tôt et maintenant (honte à moi) Paw Patrol sur Switch, cela me frappe alors que l’accès aux jeux et aux magasins informatiques miteux a changé, les bons souvenirs d’un enfant de leurs premiers jeux sont toujours les mêmes.

DarKerR (gamertag)

La boîte de réception fonctionne également

Quelqu’un a-t-il mentionné la pochette de Manhunt sur PlayStation 2 dans le Hot Topic ? Cela résumait parfaitement l’atmosphère sombre et maussade du jeu à mon avis.

Russel

CG : Ils n’ont pas.

Je me demandais si vous aviez un modèle pour les soumissions de fonctionnalité de lecteur ou si c’était juste quelque chose que je ferais moi-même ? De plus, lorsque je soumets le mien, dois-je télécharger un fichier à télécharger ou vous envoyer un lien Google Docs ou quelque chose de similaire ?

John McCutcheon

CG : Tout ce dont nous avons besoin, c’est de votre texte, que vous pouvez simplement envoyer par e-mail – mais toute méthode convient tant qu’il ne s’agit pas d’un format de fichier étrange.

Le sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été suggéré par le lecteur D Dubya, qui a demandé quel est votre effet sonore de jeu vidéo préféré ?

Certains effets sonores sont devenus aussi emblématiques que les visuels et les bandes sonores complètes, du son de l’obtention d’un nouveau succès aux divers bruits que différentes consoles font lorsqu’elles s’allument. Et c’est avant d’entrer dans les effets sonores réels des armes, des objets et des véhicules.

Vous pouvez inclure de courts jingles, tels que la mélodie de découverte d’objets Zelda, et des extraits de dialogue, mais rien qui dure plus de quelques secondes. De plus, si vous parvenez à trouver un bon clip sur YouTube, incluez-le dans votre e-mail.

Envoyez vos commentaires par e-mail à : gamecentral@metro.co.uk

Les petits caractères

De nouvelles mises à jour de la boîte de réception apparaissent chaque matin en semaine, avec des boîtes de réception spéciales Hot Topic le week-end. Les lettres des lecteurs sont utilisées au mérite et peuvent être modifiées en termes de longueur et de contenu.

Vous pouvez également soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera affichée dans le prochain créneau disponible du week-end.

Vous pouvez également laisser vos commentaires ci-dessous et n’oubliez pas de nous suivre sur Twitter.



PLUS : Week-end Hot Topic, partie 1 : Art de boîte de jeu vidéo préféré



PLUS : Week-end Hot Topic, partie 2 : Art de la boîte de jeu vidéo préféré



PLUS : Boîte de réception des jeux: espoirs de remasterisation de GTA 4, complot Switch Pro et The Last Of Us Part 3

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page Jeux.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();