Qui sera le nouveau Karnataka CM ? La sortie de BS Yediyurappa déclenche une vague de spéculations – Voici les meilleurs favoris

Alors que le haut commandement du BJP n’a pas encore choisi de nom pour le poste le plus élevé du Karnataka, de nombreux noms font des rondes en tant que choix probables pour le poste.

Le vétéran du Bharatiya Janata Party et l’un de ses visages les plus connus dans le sud de l’Inde, BS Yediyurappa, a remis aujourd’hui sa démission en tant que ministre en chef du Karnataka, mettant fin à des semaines de spéculations sur son maintien à ce poste. Le gouverneur de l’Etat nouvellement nommé, Thawarchand Gehlot, a accepté sa démission, a indiqué un communiqué de Raj Bhavan, ajoutant que le conseil des ministres était dissous. Cela signifie que le nouveau CM devra également reprendre son conseil des ministres. Alors que le haut commandement du BJP n’a pas encore choisi de nom pour le poste le plus élevé du Karnataka, de nombreux noms font des rondes en tant que choix probables pour le poste. Selon The Indian Express, le parti pourrait opter pour un certain nombre de postes de CM adjoint afin de rétablir l’équation des castes dans l’État.

Alors que Yediyurappa est issu de la forte communauté Lingayat, la direction centrale regarde au-delà d’un visage Lingayat. Le BJP enverrait également un observateur dans l’État pour discuter de la question. Pendant ce temps, le ministre de l’Intérieur Amit Shah et le président du BJP JP Nadda ont tenu une réunion à laquelle a également participé le responsable du Karnataka du BJP, Arun Singh. Voici la liste de quelques favoris pour le poste:

Murugesh Nirani

Le leader du BJP, âgé de 56 ans, Murugesh Nirani, est issu de la secte Panchamshali qui est la plus importante de la communauté Lingayat. Il était ministre des Mines et de la Géologie. La secte exige depuis un certain temps qu’un leader de sa communauté soit nommé ministre en chef. Il est trois fois député de la circonscription de Bilgi. Nirani était arrivé à Delhi la nuit dernière et devait rencontrer les chefs du parti aujourd’hui.

Arvind Bellad

Deux fois député de Hubli-Dharwad ouest, Arvind Bellad est le fils du leader vétéran du RSS et du BJP, Chandrakant Bellad. Il a fait des études d’ingénieur du SDM College of Engineering à Dharwad et un PGDM en gestion d’entreprise de l’INSEAD en France. Bellad est originaire de la secte Panchamasali Lingayat.

Basavaraj Bommai

Basavaraj Bommai, ministre de l’Intérieur sortant du Karnataka et proche collaborateur de Yediyurappa, Bommai est également originaire de la communauté Lingayat. Son nom circule depuis longtemps en remplacement de BSY.

CN Ashwath Narayan

Ashwath Narayan était l’adjoint de BSY et vient de la communauté Vokkaliga. Le médecin de 52 ans est considéré comme un leader jeune et instruit avec une bonne image politique. Il est vainqueur de Malleshwaram Bengaluru depuis 2008. Il aurait été l’un des leaders impliqués dans le braconnage des députés du Congrès et du JD(S).

CT Ravi

Le secrétaire général national du BJP, CT Ravi, comme Narayan, est également issu de la communauté Vokkaliga. Le dirigeant de 54 ans avait été ministre du cabinet du gouvernement Yediyurappa. il est quatre fois député de Chikkmagaluru et connu comme un partisan de la ligne dure de l’Hindutva.

Pralhad Joshi

Le ministre de l’Union du charbon, des mines et des affaires parlementaires, Pralhad Joshi, a été quatre fois député de Dharwad. C’est un visage brahmane connu pour être proche du Premier ministre Narendra Modi et du RSS également. S’il est nommé CM, il devra être élu à l’assemblée de l’État en tant que MLA ou MLC dans les six mois suivant sa prise de fonction.

BL Santhosh

Le secrétaire national à l’organisation du BJP, BL Santhosh, serait également dans la course. Bénévole RSS à plein temps du Karnataka, Santhosh est une figure puissante de la politique du Karnataka.

