Qui sera le plus grand défenseur des crypto-monnaies ? Francis Suárez ou Eric Adams

Les maires de New York et de Miami, respectivement Eric Adams et Francis Suárez, se disputent sur Twitter qui est le plus grand défenseur des crypto-monnaies.

Soit dit en passant, le maire Francis Suárez a été l’un des partisans de l’industrie de la cryptographie ces derniers mois.

De même, le démocrate Eric Adams a montré son intention de rivaliser avec Miami. Faire de la Big Apple le centre de l’industrie de la crypto-monnaie.

En particulier, Adams a déclaré à Bloomberg qu’il avait l’intention de lancer une crypto-monnaie CityCoin pour New York. A l’instar de Suárez, avec son MiamiCoin.

Ainsi, le démocrate de 61 ans et ancien capitaine de police Eric Adams devrait prendre ses fonctions le 1er janvier 2022.

« Je travaillerai sans relâche pour stimuler le développement et l’innovation dans la ville. Bitcoin sera à la pointe de tous les nouveaux changements.

En effet, Francis Suárez a déclaré: « Félicitations pour les élections et j’attends avec impatience la compétition amicale pour faire de nos villes respectives une capitale de la crypto. »

Qui sera le premier maire américain à accepter son salaire en crypto-monnaie ?

Nous avons littéralement des politiciens en compétition les uns avec les autres pour adopter Bitcoin plus rapidement. Les maires de Miami et de New York recevront leurs premiers salaires en Bitcoin. Une modalité qui pourrait stimuler les gouvernements d’autres villes.

À cet égard, Anthony Pompliano, a indiqué : « Selon les informations, le maire de New York recevra ses 3 premiers chèques de paie en Bitcoin. C’est en réponse au maire de Miami Francis Suarez prenant son prochain chèque de paie Bitcoin. «

Le maire de New York aurait reçu ses 3 premiers chèques de paie en bitcoin. Ceci est en réponse au maire de Miami @FrancisSuarez prenant son prochain chèque de paie en bitcoin. Nous avons littéralement des politiciens qui se font concurrence pour adopter le bitcoin plus rapidement. (h / t @Blockworks_) – Pomp 🌪 (@APompliano) 4 novembre 2021

Plus précisément, dans une réponse du 4 novembre sur Twitter à Francis Suárez, qui a été réélu mardi pour un autre mandat, Eric Adams a déclaré qu’il respecterait la promesse du maire de Miami d’accepter son prochain paiement entièrement en Bitcoin.

Compétition amicale, qui sera le meilleur ?

Qui dirait ? Deux villes des États-Unis se disputent la plus favorable aux crypto-monnaies.

Bref, quand, Francis Suárez a exposé sur Twitter : « Je vais prendre mon prochain chèque de paie à 100% en Bitcoin, problème résolu ! »

Par conséquent, Eric Adams a répondu: «À New York, nous allons toujours gros, donc je prendrai mes TROIS premiers chèques de paie Bitcoin quand je serai maire. NYC sera la plaque tournante de l’industrie de la crypto-monnaie et d’autres industries innovantes à croissance rapide ! Attendre! »

À New York, nous allons toujours gros, donc je vais prendre mes TROIS premiers chèques de paie en Bitcoin quand je serai plus vieux. NYC va être le centre de l’industrie de la crypto-monnaie et d’autres industries innovantes à croissance rapide ! Attends! – Eric Adams (@ericadamsfornyc) 4 novembre 2021

Bien sûr, Michael Saylor a indiqué, « Félicitations. »

Des politiciens favorables au Bitcoin

En effet, un autre maire qui a également montré sa sympathie pour Bitcoin est Scott Conger, conseiller municipal de la ville de Jackson (Tennessee). Conger a fait part en juillet dernier de son intention d’adopter Bitcoin dans la ville.

De même, le maire de Jackson a annoncé avoir créé un groupe de travail pour étudier ces nouvelles technologies. Et que, éventuellement, les résidents pourraient bientôt utiliser Bitcoin, pour payer leurs impôts.

En fait, le gouverneur du Colorado, Jared Polis, partage également une opinion avec Adams, Suárez et Conger. Jared souhaite adopter le Bitcoin et les crypto-monnaies dans l’État et qu’il puisse être utilisé pour le paiement des impôts de l’État, l’exploitation minière et l’investissement.

Enfin, Francis Suárez et Eric Adams ont tous deux défendu que leurs villes étaient des centres de crypto-monnaie aux États-Unis, qu’en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans la zone de commentaire.

Je termine avec cette phrase de Paulo Coelho : « Avant d’entrer dans une bataille, il faut croire en la raison de la lutte.

