Qui sera le prochain CDS indien ? De grosses bottes pour intervenir, disent les vétérans de l’armée

Après la mort subite du premier chef d’état-major indien, le général Bipin Rawat, le 8 décembre 2021 dans un accident d’hélicoptère, le processus de sélection de son successeur a déjà été engagé par le gouvernement.

Feu le général Rawat, qui aurait terminé deux ans en tant que CEMD le 1er janvier 2022, était également secrétaire du Département des affaires militaires (DMA). Compte tenu des menaces émergentes pour la sécurité auxquelles l’Inde est confrontée, le choix d’un nouveau CDS sera très critique pour les forces armées et le gouvernement.

Quelle sera la durée du nouveau CDS ?

Il s’écoulera trois ans à compter de sa prise de fonction.

Des noms circulent dans les couloirs du pouvoir ?

« Conformément aux règles, le gouvernement peut prendre n’importe quel commandant de l’armée ou équivalent », a expliqué un officier supérieur qui a souhaité rester anonyme.

Les noms de l’actuel chef d’état-major de l’armée, le général MM Naravane (qui prend sa retraite en avril 2022) et de l’ancien chef de l’armée de l’air indienne, le maréchal en chef de l’air RKS Bhadauria, qui a pris sa retraite plus tôt cette année, circulent. Peut-être pourrait-on envisager l’ancien commandant de l’armée du Nord, le lieutenant-général Ranbir Singh, ou même le chef de la marine indienne récemment retraité, l’amiral Karambir Singh.

« L’Indian Air Force (IAF) et la marine indienne ont de nouveaux chefs. Et, s’ils sont considérés pour le poste de CEMD, cela enverrait de mauvais signaux aux services », a expliqué un officier supérieur cité plus haut.

Au cas où l’actuel chef de l’armée, le général Naravane, serait considéré comme un nouveau CDS, cela signifierait que le lieutenant général Chandi Prasad Mohanty, VCOAS ou le commandant de l’armée du Nord, le général YK Joshi, pourrait devenir le prochain chef de l’armée.

Fait intéressant, si le lieutenant-général CP Mohanty, VCOAS est promu en tant que nouveau chef de l’armée indienne, il sera le premier Odia à atteindre ce grade et ce poste dans l’histoire de l’armée indienne.

Un officier déjà à la retraite peut-il être rappelé et nommé ?

Oui. Cela s’est produit plus tôt dans l’armée indienne, lorsqu’un général à la retraite a été rappelé pour lever le I Corps. Pour lever le 1er Corps, le Lt Gen Patrick Oswald Dunn fut celui qui fut rappelé après sa retraite.

Quels sont les enjeux du nouveau CDS ?

La Chine est l’un des plus grands défis pour les forces armées indiennes. Les armées de l’Inde et de la Chine ont continué à être bloquées dans une impasse dans l’est du Ladakh le long de la ligne de contrôle réel (LAC).

L’Afghanistan sous les talibans 2.0 est un autre développement critique qui préoccupe beaucoup l’Inde, car on craint que les terroristes ne lancent des attaques contre l’Inde depuis le territoire de ce pays. Un autre sujet de préoccupation est le trafic de drogue, en provenance de ce pays.

La plus grande menace est maintenant la possibilité d’une guerre sur deux fronts. La Chine continue sa belligérance et pour les forces armées indiennes, son soutien à l’insurrection dans le nord-est est un autre défi.

Le Pakistan poursuit ses attaques terroristes contre l’Inde et autorise l’utilisation de ses terres par divers groupes terroristes pour lancer des attaques contre l’Inde.

Avant même l’impasse entre les troupes de l’Inde et de la Chine en avril 2020, le chef de l’armée indienne, le général MM Naravane, lors d’une de ses premières interactions presse avec les médias, avait souligné la nécessité de rééquilibrer le secteur occidental avec le Pakistan pour le secteur nord avec la Chine.

Pour le nouveau CDS, la pression sera de poursuivre les réformes initiées par le général Rawat en matière de défense, notamment la théatrisation des forces armées indiennes, la rationalisation des forces, l’accent mis sur l’interopérabilité et l’acquisition de plates-formes critiques, et des capacités de combat. guerres futures.

Opinions d’experts

Partageant ses opinions personnelles avec Financial Express Online, le vétéran de l’armée indienne, le lieutenant-colonel Manoj K Channan, a déclaré : « La disparition malheureuse et prématurée du premier CDS des services de défense indiens a laissé un vide. Il avait été le fer de lance des changements en interne pour rendre les services de défense plus robustes, mieux équipés et plus affûtés à la pointe de la technologie. Axé sur la mission et combattant les guerres de territoire des trois services, il avait une vision et un plan pour y parvenir.

Selon le lieutenant-colonel Channan, « les plans de succession font partie intégrante des services de défense ; dans le cas des grades au niveau du sommet, le gouvernement de l’Inde a fait une sélection approfondie en faveur du général Rawat, remplaçant deux de ses collègues supérieurs pour la nomination du COAS. Dans l’état actuel des choses, le COAS actuel est le mieux placé pour être promu au poste de CDS, car il doit prendre sa retraite au mois d’avril 2022. Les deux autres titulaires de l’IAF et de la marine indienne ont récemment pris la relève en tant que chefs de service, donc , sont en train de s’installer.

« Le général Manoj Mukund Naravane a travaillé en étroite collaboration avec le bureau du DMA et du ministère de la Défense. Il connaît la vision ainsi que le mandat confié au premier CEMD et a fait partie intégrante de la planification et de l’opérationnalisation des commandements de théâtre.

En assumant la nomination du COAS, le général Naravane a été proactif dans la gestion des intrusions de l’APL le long de l’ALC et est bien saisi de la situation là-bas ainsi que des autres défis de sécurité interne auxquels l’Inde est confrontée. Ses relations personnelles avec les dirigeants politiques et la bureaucratie seront d’une grande aide pour accomplir les tâches que le général Rawat s’était fixées comme objectifs à atteindre », estime-t-il.

Ajoutant: «La succession au grade de COAS si l’on se passe simplement par ancienneté, le VCOAS et le commandant de l’armée du Nord sont les premiers. La logique suggère que le VCOAS, étant à la tête des affaires au QG de l’armée, serait mieux adapté pour la nomination du COAS. Le commandant de l’armée du Nord est tout aussi compétent que les autres commandants de l’armée ; il s’agit plus d’une décision politique que militaire.

Et maintenant?

Partageant son point de vue, un autre vétéran de l’armée indienne, le lieutenant-colonel Arvind Shukla, régiment d’artillerie, a déclaré à Financial Express Online : « En tant que premier CDS de l’Inde, le général Rawat menait peut-être une transformation historique des forces armées pour notre armée. Si nous revenons aux recommandations du Lt Gen DB Shekatkar Committee, on sait que l’armée indienne était sur le point de faire de grands changements avec Tri Services Synergies, au besoin. Le gouvernement a accepté la recommandation majeure selon laquelle le CEMD devrait être l’un des chefs de service.

« L’intégration de trois services et la capacité de mener une bataille intégrée dans un scénario futuriste ont subi un revers immédiat. Ce qu’il avait en tête pour le plan 2021 et le plan 2022 est parti avec lui. Nous espérons que le Secrétariat du SDC aura quelques références. Sa disparition aura un impact sur la restructuration et la modernisation de notre armée comme prévu », a déclaré le lieutenant-colonel Shukla, qui avait commandé un régiment de 120 MM.

À son avis, « Alors que l’autorité exécutive pour contrôler les ailes respectives de l’armée appartient aux chefs, la nouvelle structure mandate un CDS pour conseiller le gouvernement en un seul point, ce dernier est également le secrétaire du DMA. Le fait de ne pas être une exigence opérationnelle urgente ne garantit pas non plus que cette nomination reste vacante pendant longtemps… cela peut entraîner d’autres ramifications.

Quelles sont les options?

Selon le lieutenant-colonel Shukla, « la méthode habituelle adoptée est celle de la succession naturelle dans les forces armées, ce qui a ses propres pièges. Les aspects les plus importants ressentis ici pourraient également inclure : –

Le successeur … pense-t-il sur des lignes similaires à celles adoptées par le général Rawat ou a-t-il un état d’esprit différent … tout changement majeur par rapport au statut actuel peut être régressif.

Le successeur aura-t-il la même personnalité pour gérer efficacement la hiérarchie militaire ainsi que la direction politique de la nation, ce qui est important pour atteindre les objectifs de restructuration ? Après tout, il sera comparé à son prédécesseur.

L’acceptabilité en tant que chef des trois escadres militaires sera également un facteur, car cela conduira à de meilleures synergies et intégration.

L’approche habituelle de l’ancienneté est un facteur contraignant, non c’est au gouvernement de juger de la combinaison du mérite ainsi que de l’ancienneté.

Nomination d’un CDS intérimaire – bien qu’il s’agisse d’une option, mais qui semble être une décision indécise et faible du gouvernement… lors de la nomination du premier CDS, n’ont-ils pas identifié le remplacement ou le licenciement dans la structure. »

Selon lui, « Bien qu’il n’y ait pas d’ordres écrits sur les mêmes et pas de préséance aussi, cela rend la tâche de sélection de nouveaux CDS beaucoup plus une décision soigneusement conçue. Le gouvernement peut difficilement se permettre une décision ayant d’autres implications.

À son avis, « si l’ancienneté est un facteur, alors le COAS actuel est l’officier supérieur le plus probable à ce jour. Bien que l’IAF et la marine indienne ne soient pas touchés, le plan de succession naturel de l’armée indienne changera les équations. Le VCOAS actuel et les commandants des 3 armées de l’armée du Nord, de l’ARTRAC et de l’armée de l’Est restent quatre choix que le gouvernement doit nommer comme prochain COAS. Le gouvernement risquera-t-il à nouveau de remplacer en citant le mérite comme raison de la prochaine série d’élévations dans les rangs, c’est un appel difficile dans le scénario politique actuel. « Cependant, le gouvernement en place est le mieux placé pour décider de ce qu’il veut finalement. »

« Une mention sur le rappel d’un officier récemment retraité alors qu’une prérogative du gouvernement semble un pas en arrière. Alors que l’ACM B Dhanoa a été négligé pour le rôle… lui ou quelqu’un d’autre sera-t-il rappelé, acceptera-t-il. Le fait est que le CEMD est le secrétaire, le DMA et le conseiller du ministre de la Défense… donc faire appliquer un officier en service serait une meilleure option », conclut le lieutenant-colonel Shukla.

