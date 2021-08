Qui sera le prochain célibataire en 2022 ? Saison 26 Théories du baccalauréat

Pendant que nous attendons qu’ABC publie des informations très attendues sur qui sera le prochain célibataire, nous regarderons Bachelor in Paradise évaluer les nombreuses théories plausibles sur qui pourrait être notre prochain mec principal. La saison 26 du Bachelor sera probablement diffusée au début de 2022, donc la production devra démarrer le plus tôt possible !

Prendre du temps supplémentaire est ennuyeux mais compréhensible et, honnêtement, absolument nécessaire. Après l’incendie de la benne à ordures qui était la saison de Matt James, qui mettait en vedette l’animateur de longue date Chris Harrison faisant une pause et quittant la franchise en raison de commentaires insensibles à la race, le casting et la production doivent bien faire les choses.

Rob Mills (alias un grand dirigeant d’ABC Entertainment) a qualifié le public de l’émission de “producteur silencieux” lorsqu’il a été interrogé sur le casting de Bachelor in Paradise dans une conversation avec Variety, et honnêtement, le rôle s’applique également à l’émission phare. “Nous verrons sur Twitter qui les gens disent vouloir voir”, a-t-il déclaré. “Et puis aussi, nous examinerons les gens qui sont rentrés chez eux trop tôt et qui ont été formidables et n’ont pas eu assez de temps pour briller. Parfois, l’étang est vraiment sec – cette saison sera le cas contraire. L’étang est surpeuplé.”

Ça l’est vraiment. Il y a près de * quatre * lots d’hommes parmi lesquels choisir entre la saison combinée de Clare Crawley et Tayshia Adams, la saison de Katie Thurston, Bachelor in Paradise et la saison de Michelle Young diffusée en octobre.

Examinons pour voir qui sont parmi les favoris qui pourraient distribuer des roses au début de 2022. Apportez les hommes !

Michel Allio

Les fans sont amoureux de Michael Allio, qui a quitté la saison de Katie Thurston pour une bonne raison. Et je veux dire, honnêtement, c’est facile de tomber amoureux d’un homme qui dit des choses comme “Je peux t’assurer que personne ne peut t’aimer comme je le peux” et qui est aussi le père célibataire le plus adorable.

La regardabilité de Michael est évidemment très élevée, et les fans veulent vraiment le voir trouver l’amour. Mais le natif de l’Ohio a déclaré à Us Weekly que l’émission “devrait beaucoup changer” pour qu’il puisse considérer la première place s’il en avait l’opportunité. “Je vois beaucoup de risques et de problèmes qui ne m’intéressent pas”, a-t-il déclaré. “Donc, l’essentiel est que si je faisais ça, est-ce que je pense qu’il serait possible de poursuivre l’amour pour retrouver ça ? Je ne sais pas.”

Andrew Spencer

Andrew Spencer était juste timide pour faire le dernier carré de Katie Thurston, et sa sortie était écrasante. Son retour de comédie romantique pour dire un dernier au revoir à Katie, cependant, était une bonne télévision. Et les gens en veulent plus !

(^^ c’est le cousin d’Andrew, mais quand même !)

Andrew n’est pas opposé à devenir le prochain Bachelor, mais il voudrait être tout à fait prêt à se mettre dans cette position en premier. “C’est un travail vraiment difficile d’être le célibataire”, a-t-il déclaré à Us Weekly. “Je dois absolument être capable d’être dans le bon état d’esprit pour être disponible mentalement. Mais en ce qui concerne l’amour, je suis à 100% à la recherche de l’amour. . “

FWIW, Katie Thurston elle-même s’est portée garante d’Andrew et de Michael, ce qui est pour le moins une approbation assez forte.

“Mes deux votes vont être Andrew et Michael pour le prochain Bachelor”, a-t-elle déclaré à Us Weekly. “Je pense qu’ils ont tous les deux beaucoup à offrir et je pense qu’ils sont dans un endroit où ils sont prêts à vraiment s’installer et ils ont vraiment beaucoup grandi en tant qu’hommes.”

Les co-animateurs Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe ont cosigné avec Katie : “Je pense que nous pouvons tous les deux être d’accord avec Michael A. et Andrew”, a déclaré Tayshia à Nous. “Ce sont des hommes tellement adorables. Ils ont tellement à offrir, et ce serait incroyable de les voir trouver l’amour.” Le fiancé de Kaitlyn, Jason Tartick, ressent la même chose !

Greg Grippo

Au début, il y avait Greg Grippo, un gars adorable et nerveux avec une coupe de cheveux Hugh Grant de 1999 qui le faisait. beaucoup. gens. cherchaient (même Katie elle-même !). Je veux dire, elle a admis dans l’émission qu’il était * à coup sûr * atteint les deux derniers … jusqu’à ce combat massif.

La contingence de Greg pour être célibataire est la tempête parfaite: les gens l’aiment (nous vous voyons, #GrippoGirls), un nombre égal de personnes le détestent grâce à sa rupture sauvage à l’écran avec Katie, et il a déjà un énorme public. Le casting de Greg serait sans aucun doute controversé à cause de toutes ces ~ rumeurs d’acteur ~ mais comme nous le savons, la controverse peut rapporter autant d’audiences * hausse les épaules *.

Glaçage Justin



En tant que finaliste de Katie Thurston, il est tout à fait normal que Justin Glaze soit considéré comme le prochain Bachelor. Et tandis que les fans veulent absolument que Justin trouve l’amour pour lui-même, ils veulent aussi un homme de premier plan qui puisse apporter plus d’expressions faciales ÉPIQUES à la franchise. Je veux dire, il suffit de regarder le matériel :

Connor Brennan



OK, j’ai des idées. Vous vous souvenez quand Connor a embrassé cette fille au hasard dans le public pendant le Men Tell All, puis après le baiser, il lui a offert une rose ? IDK, honnêtement, cela a donné une * grosse * énergie de préfiguration.

Buuut, l’homme en combinaison, a déclaré à Us Weekly qu’il aurait du mal à assumer le rôle principal. “Je ne sais pas si je serais prêt pour ça”, a-t-il déclaré, ajoutant que ce baiser totalement spontané et scénarisé par le producteur l’avait “énervé”. “Je ne pense pas que je pourrais supporter de sortir avec plus d’une personne.”

Connor fait partie du casting de la prochaine saison de Bachelor in Paradise, nous allons donc certainement pouvoir regarder sa quête de l’amour se poursuivre.

Ben Smith

En tant que finaliste de la saison de Tayshia, Ben Smith est dans un endroit naturel pour être considéré pour le rôle principal, surtout parce que son histoire était convaincante et toujours fraîche. Rob Mills a même dit à Variety qu’il penserait “absolument” à Ben pour le poste. “Ben serait considéré comme le prochain Bachelor”, a-t-il déclaré. “Mais il y a beaucoup de gars qui seraient en considération pour être le Bachelor.”

Voilà! ABC fera probablement ~ l’annonce officielle ~ de qui dirigera le spectacle à l’automne, alors assurez-vous de vérifier cette histoire pour les mises à jour.

