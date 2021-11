Qui sera le prochain grand flic de New York ? La liste restreinte du maire élu Adams

Le maire élu Eric Adams prépare une liste restreinte de candidats – dont l’ancienne chef de la police de Seattle Carmen Best, la meilleure flic de Philadelphie Danielle Outlaw et l’ancienne chef de la police de Newark Ivonne Roman – pour prendre les rênes du NYPD, a appris The Post.

La liste diversifiée des successeurs du commissaire de police Dermot Shea – le troisième flic blanc américano-irlandais sous le maire Bill de Blasio – a été réduite à six à huit femmes, ont déclaré à The Post plusieurs sources connaissant la recherche à l’échelle nationale.

En tête du peloton se trouvent Best, Outlaw et Roman, et la campagne Adams a commencé à appeler les candidats la semaine dernière pour évaluer leur intérêt, ont indiqué des sources.

« Il s’agit d’une véritable recherche à l’échelle nationale, mais elle se résumera principalement à quelques candidats, dont Outlaw et Best », a déclaré une source.

« Ce sont tous les deux des policiers extraordinaires. Outlaw a plus d’expérience de direction, tandis que Best est considéré comme un flic de police apprécié par les téléspectateurs de Fox News et de MSNBC.

Le comité de recherche de cinq personnes, qui manque notamment d’une femme et est dirigé par l’ancien chef de la police du NYPD, Philip Banks, examine actuellement la liste.

La nouvelle administration Adams devrait annoncer son choix dans les semaines à venir, maintenant que l’ancien capitaine du NYPD a remporté la victoire sur Curtis Sliwa, ont indiqué des sources.

Voici un aperçu de qui pourrait ensuite diriger le plus grand service de police du pays :

Danielle hors-la-loi

Danielle Outlaw est la première femme commissaire de police noire de Philadelphie. Mark Makela/.

Outlaw est devenue l’année dernière la première femme noire à être nommée commissaire de police du département de police de Philadelphie, la quatrième force de police du comté. Mais elle a fait face à une réaction publique après un rapport cinglant sur la réponse de la police aux manifestations de George Floyd.

Le rapport du contrôleur de la ville a blâmé « l’échec du leadership » et le « manque de planification » qui ont conduit à l’utilisation de gaz lacrymogènes contre des manifestants pacifiques et à un usage incohérent de la force par la police lors des manifestations distinctes à travers la ville.

Elle a également été chef de la police de Portland d’octobre 2017 à décembre 2019 et a commencé sa carrière dans l’application des lois au service de police d’Oakland en Californie, où elle a travaillé pendant 20 ans.

L’expérience de Outlaw à la tête de deux services de police distincts l’a placée sur la liste restreinte d’Adams, selon des initiés.

« Son arrivée à Philadelphie en tant que femme noire et étrangère montre qu’elle peut relever ce genre de défi », a déclaré une source.

Carmen Meilleur

Carmen Best a démissionné de son poste de chef de la police de Seattle après des mois de manifestations contre la brutalité policière.Karen Ducey/.

Best a eu une carrière de 28 ans au sein du service de police de Seattle, une petite force de seulement 1 400 agents en uniforme, avant de prendre sa retraite l’année dernière en tant que chef de la police – un poste de premier plan qu’elle n’a occupé que pendant quelques mois tumultueux.

Au cours de son court mandat à l’été 2020, le département a cédé le quartier est à des manifestants anti-flics, qui ont créé la zone autonome sans loi de Capitol Hill, où au moins deux personnes ont été abattues.

Best, cependant, a déclaré que la retraite n’était pas sa décision et voulait reprendre l’enceinte abandonnée, mais la ville « a cédé à une forte pression publique ». Elle a démissionné après que le conseil municipal a voté pour réduire les effectifs des forces de police.

Des sources affirment que Best a attiré l’attention de l’administration entrante avec son refus de céder à l’excès du conseil municipal et ses antécédents en matière de défense de la base, notamment en sacrifiant son salaire à six chiffres en démissionnant.

Ivonne Romain

Ivonne Roman, ancienne chef de la police de Newark, a pris sa retraite en 2020.LinkedIn

Roman a pris sa retraite du département de police de Newark, la plus grande agence de police du New Jersey, en 2020 après 25 ans et son nom a été dans le mélange pour reprendre le département de police de Columbus dans l’Ohio plus tôt cette année, selon des rapports.

Elle a été un acteur clé dans la négociation du décret de consentement – un ensemble de réformes juridiquement contraignantes – entre le service de police de Brick City et le ministère de la Justice.

L’ancien cadre de la police a cofondé l’Initiative 30 × 30, avec le Projet de police, pour augmenter la représentation des femmes dans les forces de police à travers le pays. Le NYPD a signé l’engagement du groupe plus tôt cette année.

D’autres candidats

Juanita Holmes est la première femme chef de patrouille du NYPD. Brigitte Stelzer

Juanita Holmes, qui a été nommée première femme chef de patrouille du NYPD en octobre dernier, est également envisagée – mais il est peu probable qu’elle soit choisie, ont indiqué des sources.

Des sources ont déclaré au Post que Holmes – qui est proche de la première dame de l’épouse de Blasio, Chirlane McCray et, après son retour au NYPD en 2019, aurait été l’héritier présomptif de Shea – dit maintenant qu’elle n’est pas intéressée par le concert.

Mais un initié a déclaré au Post qu’Adams semble croire que Holmes n’est pas la bonne personne. On ne sait pas si c’est parce qu’elle n’est pas une étrangère – qu’il a promis de choisir comme meilleur flic – ou s’il a d’autres reproches à propos du chef.

Des sources disent que Loretta Lynch n’a jamais été une vraie candidate.REUTERS/Nancy Wiechec/File Photo

« Juanita savait qu’elle n’allait pas l’obtenir, alors elle sauve la face », a ajouté la source.

Le nom de l’ancienne procureure générale des États-Unis, Loretta Lynch, a également été dévoilé au cours des derniers mois, mais des sources affirment qu’elle n’a jamais été une vraie candidate.

« Loretta Lynch ne postulerait jamais à moins d’avoir la garantie du poste et je pense que c’est la même chose à propos de Juanita », a déclaré une source.