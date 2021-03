Qui sera l’héritier du Ballon d’Or?

Mbappé et Haaland rejoignent la nouvelle ère

CLorsqu’un roi sans héritier tombe au combat, il y a généralement une guerre de succession sans quartier entre les héritiers supposés du trône. Avec Leo Messi et Cristiano Ronaldo éliminés lors du premier échange de la Ligue des champions, la course pour remporter le Ballon d’Or 2021 s’est ouverte plus que jamais.

Le changement de cycle commence à être une réalité après 2020 où seuls la pandémie a empêché Lewandowski de remporter le prestigieux prix d’or. Le déclin de Barcelone et de la Juventus en Europe a conduit leurs deux dirigeants à prendre du retard dans la lutte pour être le meilleur joueur de l’année dans le football mondial.

2021 ne fait que commencer, mais un tel succès dans la plus haute compétition de clubs de la planète sera très difficile à relever. Les deux étoiles s’accrochent comme un clou brûlant au Eurocup et America’s Cup pour garder toute option pour augmenter son règne. Une performance exceptionnelle avec leurs équipes nationales pourrait les remettre dans le groupe principal qu’elles voient désormais très loin.

Cette 2021 peut représenter un avant et un après pour l’histoire du football qui a vu comment Messi et CR7 ont dominé d’une main de fer pendant plus d’une décennie. Désormais, alors que les Portugais sont critiqués et que l’Argentin a un avenir incertain, le pouvoir de certains héritiers désireux de décrocher la couronne apparaît.

Les bookmakers voient un joueur au-dessus des autres: Kylian Mbappé. L’attaquant français du PSG est l’attaquant le plus convoité au monde et son exposition au Camp Nou avec un tour du chapeau inclus C’est l’un de ceux qui obtiennent des scores très élevés en matière de vote. De plus, le grand favoritisme de la France pour remporter le Championnat d’Europe cet été compte en sa faveur.

Lewandowski Il apparaît comme le second dans les préférences, à une bonne distance du phénomène français. L’attaquant du Bayer Munich a déjà balayé la saison dernière et continue avec la machine à marquer les buts à pleine capacité. Son grand avantage réside dans les titres que l’équipe allemande pourrait remporter avec le Polonais comme grande star. Si les Bavarois balaient à nouveau l’Europe, il leur sera difficile de rater le prix.

Erling Haaland, l’autre monstre de la nouvelle génération du football, continue d’augmenter ses prix à chaque fois que la Ligue des champions arrive, mais le faibles chances de titre pour Dortmund et l’équipe nationale norvégienne Ils semblent l’éloigner du combat sauf par miracle.

L’appel de longue date à être l’héritier l’a entre les mains pour commencer son règne une fois pour toutes. 2021 pourrait enfin être l’année où Neymar devenez le nouveau roi. Avant sa blessure, il était le leader du PSG devant même Mbappé et s’il réalise le tant attendu « orejona » et revalide le titre avec le Brésil en Copa América il sera le grand favori pour remporter le trophée qui a provoqué son départ du Barça.

D’autres joueurs se faufilent dans le «top dix» des candidats, mais leurs chances réelles dépendront du succès de leurs clubs. Si City a réalisé le « double » joueurs comme De Bruyne ou Sterling ils seraient ensuite sérieusement envisagés pour l’attribution du prix. Même les paris mis Luis Suarez parmi les premiers grâce à sa performance spectaculaire en LaLiga Santander et un retour contre Chelsea pourrait faire grimper sa valeur.

La course ne fait que commencer. Les attaques, les chutes et les récupérations viendront. Ce qui est clair, c’est que le combat pour le Ballon d’Or 2021 sera plus excitant que jamais.

Mbappé: 3,5 par euro pari

Lewandowski: 6,5

Chrétien: 7

Neymar: 11

De Bruyne: 11

Bruno Fernandes: 11

Haaland: 13

Messi: 15

Kane: 26

Suarez: 26