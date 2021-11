Qui seront les 4 finalistes de Nuestra Belleza Latina ?

Univision Qui d’entre eux atteindra la finale de Nuestra Belleza Latina

Sirey Morán, Fabién de la Concepción, Génesis Suero, Jaky Magaña, Lupita Valero et Raishmar Carrillo, sont devenus les six demi-finalistes de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina dimanche dernier.

Et face à la soirée de dimanche prochain, les participants qui continuent dans la compétition, se sont donné pour mission de répéter avec force plusieurs numéros qu’ils présenteront en demi-finale de gala.

C’est ainsi que les filles elles-mêmes l’ont laissé voir, à travers quelques publications partagées sur la page Instagram de Nuestra Belleza Latina, où elles sont vues en pleine répétition, avec des tenues confortables.

« Les répétitions sont pleines… ce dimanche les filles vont tout laisser tomber dans la grande demi-finale ! 👑✨💜 #NuestraBellezaLatina », était le commentaire avec lequel Nuestra Belleza Latina a partagé plusieurs images de la préparation du programme des demi-finales.

Mais la grande question que se posent les fans de la téléréalité aujourd’hui est de savoir qui seront les quatre candidats qui iront à la grande finale ?

Et bien que nous ne sachions la réponse que dimanche, lorsque le jury, composé de Giselle Blondet, Adal Ramones, Jomari Goyso et l’ancienne Miss Colombie, Daniella lvarez, annoncera officiellement le résultat, deux photographies partagées dans l’ensemble des images du procès, pourrait être prémonitoire quant à savoir qui pourrait atteindre la finale.

Sur la première photo, vous pouvez voir Lupita, Fabién et Sirey, posant pour la caméra, dans un tableau que de nombreux fans ont défini comme les trois finalistes.

De même, l’autre cliché montre Génesis, Jaky et Raishmar, ce dernier portant un long manteau et des baskets colorées, que d’autres téléspectateurs voient comme l’autre trio possible de finalistes.

La publication a reçu des milliers de « j’aime » et a également suscité l’enthousiasme des adeptes de l’émission, qui n’ont pas cessé de commenter le tableau final qu’ils considèrent arriver dans la nuit où l’on sait qui deviendra le vainqueur de la saison 12 de Beauté latine Nuestra.

Prémonitoire ou pas, dans quelques heures on saura si les photos réparties en deux groupes de trois font la lumière sur le gala final, qui s’annonce plein de nombreuses surprises.

Cela a été vu dans une autre vidéo avec tous les demi-finalistes, où Giselle Blondet a montré que les candidats sont prêts à montrer leur talent dans un nouveau défi.

« Les filles n’ont même pas laissé parler @giselleblondet Ce dimanche nous attend un défi très spécial à ne pas manquer. 👏 », a assuré Nuestra Belleza Latina sur son Instagram.

Dites-nous qui seront, selon vous, les 4 heureux finalistes.