Qui seront les gagnants d’EXATLON États-Unis ?

Enfin le jour prévu arriva. Après 30 semaines depuis le début de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis en janvier dernier, ce lundi, dans une spéciale de trois heures et demie, à partir de 19h00 / 18h00 Central sur Telemundo, on saura qui ils seront. lui et le gagnant du concours.

Et même s’il vaut la peine de préciser, que malgré les innombrables rumeurs qui hantent les réseaux, où l’on a même parlé de résultats accommodés, sans aucune preuve, rien n’est écrit et tout peut arriver, à en juger par les commentaires et mouvements dans les réseaux Des quatre finalistes , il y en a deux qui ont le plus de favoritisme.

Après la passe directe réalisée par Norma Palafox et Kelvin, le « Vaquero » Renteria en finale, la passe guerrière de Jeyvier Cintrón et la triste façon dont Ana Parra a dû dire au revoir à la compétition, après avoir subi une grave blessure au nez , qui a donné la passe à Nathalia Sánchez, ce soir, les quatre athlètes tenteront de conquérir la victoire.

Le Portoricain Jeyvier Cintrón doit affronter Vaquero Renteria (l’un du groupe d’origine des Reds et l’autre des Bleus), et malgré le fait que les deux ont tout à gagner, le Portoricain semble avoir le plus grand soutien et la plus grande confiance du public gagner.

Avec sa force, sa discipline et son dévouement, ainsi que sa simplicité, Jeyvier pourrait devenir le champion de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, mais comme tout peut arriver sur le terrain, l’option n’est pas exclue pour Kelvin, et les fans des deux. les athlètes n’ont cessé de montrer leur soutien et d’envoyer le meilleur de leur énergie à chacun.

« Félicitations mon Jeyvier. Vous êtes déjà un gagnant, nous vous adorons ❤️❤️ », « Jeyvier mérite sans aucun doute d’être le gagnant » et « la fierté portoricaine. Jeyvier sera le champion d’EXATLON », ont été quelques messages exprimés en faveur du combattant portoricain.

Certains fans de Contender ont déclaré : “Bravo to the Cowboy 🤠 Kelvin me rend fier d’être Blue Contender 👏👏👏👏👏🔥🔥🔥❤️”, “Exemple de persévérance, d’un bon athlète sans l’être. Personne magnifique. Au lieu de le porter, je tire mon chapeau avec sa performance “,” Je veux que le Vaquero gagne et je lui donnerai de la force lundi.

Dans la lutte féminine pour le trophée de champion, les regards seront tournés vers Norma Palafox, la grande favorite de la réalité, après le départ d’Ana Parra, qui devra mesurer ses forces avec Nathalia Sánchez.

Sans aucun doute le footballeur mexicain, sonne comme le candidat à gagner et règne dans les paris dans les réseaux sur le Colombien.

Cependant, et malgré le fait que les adeptes de l’émission et même d’anciens concurrents du programme, soulignent surtout que Palafox sera le gagnant du programme, il y a ceux qui croient que Nathalia pourrait quitter Palafox avec le désir de remporter le trophée .

“Allons Palafox jusqu’au bout 🔥❤️”, “Palafox est le meilleur et va gagner” et “Précieuse Normita de la main de Dieu ta vie est et sera réussie, 🙏 ♥ ️🙏, ⚽️🥅 ♥ ️💯 ️ ️” , fueorn certains commentaires des fans d’EXATLON, soutenant le Mexicain, tandis que d’autres ont applaudi le Colombien avec des publications telles que “Félicitations Nathalia, que mon Dieu te protège pour gagner”, “Allons court tu peux, fais un effort supplémentaire” et “Nathy il fera taire tout le monde quand il gagnera lundi. »

D’autres, qui ne reconnaissent toujours pas la façon dont Ana Parra a quitté la série, n’ont pas caché leur tristesse.

“Ana Maria Parra😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭💙💙💙💙🙏 Pourquoi ces choses arrivent-elles?”, “Ana méritait d’être en finale😭💙💙💙💙💙” et ” Je suis rouge mais j’étais vraiment désolé pour Ana, tant de mois sacrifiés à perdre à cause d’une blessure 😔”, étaient quelques phrases qui ont rempli les réseaux.

Les dés sont jetés, mais ce n’est que ce soir que nous saurons si le favoritisme de Norma Palafox et Jeyvier se confirme et qu’ils sont sacrés champions EXATLON, ou si la compétition verra régner Vaquero Renteria et Nathalia Sánchez. Qu’en pensez-vous?

