Qui seront les joueurs les plus moyens de NBA 2K22 ?

L’un des jeux vidéo de sport les plus vendus presque chaque année est celui produit par 2K autour des joueurs qui composent la meilleure ligue de basket au monde, la NBA. Un an de plus, la dernière ligne droite de l’année nous offrira une nouvelle édition du jeu et certains des détails les plus intéressants sont déjà connus.

Par exemple, NBA 2K22 a révélé qui seront les cartes qui auront le plus de médias dans l’édition de cette année, et la décision n’a pas suscité beaucoup de controverse : LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry et Giannis Antetokounmpo, dans la même première étape avec une note de 96. Sont-ils les 4 meilleurs joueurs de la NBA ? Sont-ils au même niveau ?