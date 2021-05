Qui seront les juges de Nuestra Belleza Latina 12?

. révèle que cette ancienne reine de Miss Univers sera juge dans Nuestra Belleza Latina

Il y a beaucoup de surprises que les téléspectateurs verront avec le retour de la nouvelle saison de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina, qui à l’automne atteindra sa 12e édition, et Univision a annoncé qu’une ancienne reine de beauté très admirée fera partie du tableau de juges de concours.

Lors de l’Univisión Upfront, il a été révélé que le jury chargé de conseiller et d’élire le successeur de Migbelis Castellanos sera rejoint par l’ancienne candidate de Miss Univers 2012, Daniella Álvarez.

L’ex-Miss Colombie bien-aimée, devenue un exemple de courage et d’admiration, après avoir traversé une période difficile de sa vie, en raison de l’amputation d’une de ses jambes l’année dernière, sera l’un des nouveaux visages avec lesquels vedette de la saison 12 de Nuestra Belleza Latina.

«L’animatrice de télévision, mannequin et ex-Miss Colombie Daniella Álvarez, qui incarne la résilience et est un exemple pour les femmes du monde, rejoint« NBL »pour la première fois en tant que membre du jury. (Primetime on Sunday – Univision – Univision Studios) », a déclaré Univisón dans un communiqué de presse partagé le 18 mai, où il a fait la présentation officielle de la belle blonde.

Daniella Álvarez elle-même a annoncé son passage à Nuestra Belleza Latina, à travers une vidéo partagée par le compte Instagram de l’émission de téléréalité, où elle a déclaré que son exemple montre que tout le monde peut surmonter les obstacles et que dans l’émission, n’importe lequel des candidats pourra gagner , quelles que soient leurs limites.

Miss Colombie 2011-2012 Maillot de bain Daniella Alvarez PréliminaireMiss Colombie 2011-2012 Maillot de bain Daniella Alvarez Préliminaire2013-04-26T01: 48: 21Z

«J’ai eu une carrière réussie dans le monde du mannequinat et de la télévision, jusqu’à ce qu’un problème de santé détruit presque mon travail acharné. Aujourd’hui, je suis un exemple vivant de la façon dont l’adversité ne nous définit pas et, je suis très fier de pouvoir vous dire que je serai l’un des juges de la prochaine saison de Nuestra Belleza Latina, où tout le monde peut remporter le titre. Leur situation n’a pas d’importance », a commenté le Colombien.

Couronnement Miss Colombie 2011-2012 Daniela Margarita Álvarez Vásquez, 23 ans, 1,73 cm, est une communicatrice sociale et journaliste de l’Universidad del Norte de Barranquilla, elle est également spécialisée en communication organisationnelle et processus humains. Daniela se considère comme une femme de défis, elle sait qu’aujourd’hui professionnellement les femmes et les hommes sont nécessaires… 2011-11-15T06: 44: 51Z

En ce qui concerne la nouvelle édition de la NBL, Univision a mentionné: «Nuestra Belleza Latina» (saison 12) – la compétition de réalité la plus longue et la plus populaire d’Univision, aura sa saison la plus diversifiée à ce jour et continuera sa mission de cultiver et d’améliorer les talents féminins à forger la prochaine star d’Univision. Le programme cherche beauty 360 pour faire évoluer les concepts esthétiques conventionnels et découvrir le plus grand talent des Hispaniques ».