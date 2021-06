Qui seront les meilleurs agents libres de la NBA cet été ?

in

La NBA vit sa période de plus grand mouvement durant ce mois de juin. Une étape dans laquelle le titre se départage entre les meilleures équipes de la saison, mais où beaucoup travaillent déjà à la planification du prochain parcours. L’importance de la pré-saison avec tous ses éléments importants est de plus en plus cruciale, en commençant par le NBA Draft et en continuant avec Free Agency 2021.

Il y a des étés et des étés, chacun avec ses conditions différentes et avec plus ou moins d’importance pour certains des meilleurs footballeurs de la ligue, mais cela va être très mouvementé pour certaines des stars de la meilleure ligue de basket-ball du planète.

Le top-5

Ensuite, nous exposons les 5 joueurs de plus haut niveau qui iront en Free Agency 2021 et qui pourraient changer d’équipe cet été :

– Chris Paul: la base de Soleils phénix il est l’un des joueurs les plus remarquables de la saison en NBA. Le leader de l’Arizona qui vient de divers concerts contre les Nuggets et qui a déjà qualifié son équipe pour la Conférence Ouest fait partie des joueurs qui arriveront sur le marché. Un vétéran avec une qualité et des fondamentaux qui font peur, va-t-il changer de décor ?

– Carmelo Anthony: Et si nous parlons de vétérans, l’attaquant des Trail Blazers de Portland est l’un des plus remarquables. Un buteur scandaleux et un grand passeur qui pourrait renforcer n’importe quel prétendant au ring.

– Blake Griffin : le pivot renouvelé de Filets de Brooklyn Il fait tout quand il est motivé. Marquez, défendez, tirez 3, dominez le rebond et même écrasez. Un lecteur plus qu’utile pour les systèmes de petites balles qui sortira également.

– Boule Lonzo : l’un des noms que nous entendrons le plus pendant cette intersaison. Les pélicans de la Nouvelle-Orléans ne s’en prendront pas à son agent restreint et son nom a déjà été associé à de nombreuses franchises. Sixers, Bulls, Knicks… la moitié de la ligue se tourne vers l’un des grands générateurs de jeu au poste de meneur de jeu.

– DeMar DeRozan : la scène du buteur San Antonio Spurs Cela semble être terminé et Free Agency sera le moment pour les anciens Raptors de changer le destin. Sans grand nombre dans le lancement extérieur, mais dominant la moyenne et courte distance. Où cela finira-t-il ?