Qui s’est fait tirer dessus ? Amit Shah invoque l’incident de 1990 pour cibler SP à Ayodhya

Le chef du BJP et ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a ciblé aujourd’hui le parti Samajwadi pour son rôle dans le mouvement Ayodhya et a demandé pourquoi « Ram Lalla » avait dû rester dans une tente pendant tant d’années et qui avait tiré sur « Kar Sewaks ». S’adressant à un rassemblement à Ayodhya, Shah a demandé aux gens de se souvenir de ces choses lorsqu’ils votaient.

« Il y avait trois ‘P’ dans la règle de SP- 1. Pariwarwad (Dynastie), 2. Pakshapat (partialité), 3. Palayan (Evasion). Alors que le parti Bharatiya Janata fonctionne sur la base de trois « V – 1. Vikas (Développement), 2. Vyapar (Affaires) et 3. Saanskritik Virasat (Patrimoine culturel) », a-t-il déclaré, ajoutant à la chaîne d’analogies et d’acronymes que le ministre de l’Intérieur semble s’être déployé contre le parti Samajwadi.

Attaquant les partis d’opposition, Shah a déclaré : « Ce bua-babua et le parti du Congrès ne pourront jamais développer l’UP. Pendant le règne de SP, les hommes de main et la mafia dominaient l’ensemble de l’État. Notre peuple a été contraint de fuir.

Il a ajouté qu’après l’arrivée au pouvoir du gouvernement Yogi dans l’État, ceux qui forçaient les gens à migrer fuyaient eux-mêmes l’État. Il a affirmé que la police avait peur de la mafia mais aujourd’hui les mafias se rendent devant la police.

« Le Congrès, le SP et le BSP ont fait beaucoup d’efforts pendant leur règne pour empêcher la construction du grand temple de Shri Ram. Vous vous souviendrez que ces gens se sont fait tirer dessus avec des kar sevaks. Ils ont chargé des sevaks de Ram et les ont même jetés dans la rivière Saryu », a-t-il déclaré, rappelant aux gens l’incident de 1990 lorsque CM Mulayam Singh Yadav avait alors ordonné à la police de tirer sur des sevaks de kar pour avoir prétendument violé la loi et l’ordre.

Shah a également offert aujourd’hui des prières au temple Hanuman Garhi à Ayodhya et a rencontré Mahant Nritya Gopal Das, président du Shree Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust. Plus tard, il s’est également adressé à un rassemblement à Sant Kabir Nagar.

