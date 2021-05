Qui sont-ils? Qu’ont-ils fait? ⋆ 10z viral

Au cours des dernières semaines, les utilisateurs de TikTok se sont fortement impliqués dans la discussion et le partage de vidéos de véritables affaires de crime. La semaine dernière, c’était le cas de Sofia Juarez et maintenant tout ce dont on veut parler, c’est le cas des frères Menendez.

Les frères Menendez purgent actuellement des peines d’emprisonnement à perpétuité pour les meurtres de leurs parents Jose et Kitty Menendez. Leur procès a été très médiatisé, il y a eu des documentaires et un film à vie sur les garçons, et maintenant les TikTokers veulent que les frères soient libérés de prison en raison des abus présumés que les frères ont subis de la part de leurs parents.

Les gens partagent des vidéos de l’affaire judiciaire des frères Menendez, expliquant à quel point ils sont «attrayants» et le hashtag des frères sur TikTok a près de 400 millions de vues.

Mais qui sont exactement ces frères célèbres et quels sont les détails de leurs crimes?

Qui sont les frères Menendez?

Lyle et Erik Menendez sont des frères américains nés de Jose et Kitty Menendez en 1968 et 1970. Ils ont grandi dans le New Jersey avant de déménager à Beverly Hills en 1986.

Lyle a fréquenté Princeton et Erik était un joueur de tennis talentueux alors qu’il fréquentait le lycée de Beverly Hills.

Qu’ont fait les frères Menendez?

Le 18 août 1989, Erik et Lyle, âgés de 18 et 21 ans, ont acheté des fusils de chasse dans un magasin de San Diego. Deux jours plus tard, le 20 août, ils ont tiré 15 fois sur leurs parents alors qu’ils regardaient la télévision.

Lyle a tiré sur son père et sa mère au visage, et ils ont tous deux reçu une balle dans les rotules pour tenter de faire ressembler les crimes à ceux d’un crime organisé similaire.

Ils sont ensuite allés regarder le film Batman, ils avaient abandonné les armes et changé de vêtements. Ils sont ensuite rentrés chez eux où Lyle a appelé la police et a déclaré que quelqu’un avait tué leurs parents.

Ils ont finalement été arrêtés six mois plus tard, mais pendant cette période, ils ont réussi à dépenser environ 700 000 dollars en voitures, montres, voyages internationaux et Lyle a même acheté un restaurant. Ils ont déménagé de leur manoir familial et sont restés dans des appartements contigus.

Comment les frères Menendez ont-ils été capturés?

Bien qu’ils semblaient s’amuser après la mort de leurs parents, les deux étaient également en thérapie avec le Dr Jerome Oziel.

Le stress de ce qu’ils avaient fait a causé un ulcère à Erik et il a avoué au Dr Oziel que et Lyle avait tué leurs parents. La maîtresse du Dr Oziel a entendu l’enregistrement de ses aveux et a dit à la police ce qu’ils avaient fait.

Lyle a ensuite été arrêté le 8 mars 1990 et Erik s’est rendu trois jours plus tard à son retour d’un tournoi de tennis en Israël.

Les frères ont été jugés séparément et dans les deux cas, le jury s’est retrouvé dans l’impasse. Ils ont ensuite été rejugés ensemble et reconnus coupables de meurtre en 1996. Ils ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Pourquoi les gens sur TikTok demandent-ils leur libération?

Au cours des derniers mois, de nombreuses personnes sur TikTok ont ​​partagé des vidéos pour soutenir les frères qui tentaient de faire annuler leurs crimes.

La principale raison en est le mobile apparent des frères pour avoir tué leurs parents. Lyle et Erik Menendez affirment que leur père les a abusés sexuellement et émotionnellement tout au long de leur vie.

Les gens sur TikTok partagent maintenant des clips du premier procès dans lequel Erik et Lyle détaillent les abus présumés qu’ils ont subis. TikTokers suggère que les frères auraient dû être condamnés à des peines d’homicide involontaire coupable et veulent recadrer le récit selon lequel les garçons n’ont pas tué leurs parents pour de l’argent, mais l’ont plutôt fait pour mettre fin aux abus présumés.

Un TikToker Jazmine Shah a déclaré: «Ils ne l’ont pas fait pour l’argent. Ils ne l’ont pas fait, vous savez, parce qu’ils détestaient leurs parents. Ils voulaient que les abus cessent.

Les gens ont apparemment envoyé des lettres au gouverneur Gavin Newsom et au comté de Los Angeles DA Geoge Gascón pour expliquer pourquoi ils pensent que la condamnation était erronée.

Erik et Lyle Menendez sont actuellement dans la même prison à San Diego après avoir été séparés pendant plus de 20 ans dans différents établissements.

