Les Afghans ont été instamment priés de rester à l’écart de l’aéroport de Kaboul, en raison d’une menace « incroyablement imminente et mortelle » d’attaques terroristes. Alors que les évacués du Royaume-Uni et d’autres pays occidentaux ont peut-être reçu le message, des dizaines de milliers d’Afghans ne l’ont pas fait, des gens envahissant l’aéroport dans l’espoir désespéré de fuir l’emprise des talibans.

Alors qui est ISIS-K ?

Mardi, le président américain Joe Biden a mis en garde contre une attaque terroriste potentielle de l’Etat islamique-K.

Il a déclaré: “Chaque jour où nous sommes sur le terrain est un autre jour où nous savons que l’EIIS-K cherche à cibler l’aéroport et à attaquer à la fois les forces américaines et alliées ainsi que des civils innocents.”

Mais ISIS-K est-il identique à ISIS ? Ou un tout nouveau groupe ?

Une attaque dans une maternité de Kaboul l’année dernière a tué 24 personnes, dont des mères et des nouveau-nés.

Environ 100 attaques contre des civils afghans ont eu lieu entre 2015 et 2017 aux mains de ISIS-K, ainsi que plus de 250 contre les forces américaines, pakistanaises et afghanes au cours de la même période.

Le groupe est dirigé par un militant irakien appelé Shahab al-Muhajir. Les dirigeants précédents ont été tués ou capturés par les forces américaines et afghanes.

De manière inquiétante, ISIS-K aurait une relation conflictuelle et hostile avec les talibans, le groupe qui a pris le contrôle de l’Afghanistan et considéré par de nombreuses puissances mondiales comme une organisation terroriste.

Les deux groupes diffèrent sur les idéologies et sont enfermés dans une concurrence féroce pour le territoire.

L’EI dans son ensemble est anti-taliban, s’étant opposé à la manière dont les dirigeants taliban ont négocié avec les États-Unis pour leur retour au pouvoir.

Un éditorial récent dans un bulletin d’information de l’Etat islamique a affirmé que la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans était une conspiration soutenue par les États-Unis et a nié que le groupe était de véritables djihadistes.

Les responsables du renseignement américain pensent que certaines des recrues d’ISIS-K sont des transfuges talibans, alors qu’il y a eu des rapports non confirmés selon lesquels les talibans auraient exécuté au moins un haut responsable d’ISIS-K depuis qu’ils ont pris le contrôle de l’Afghanistan.

Si ISIS-K devait attaquer l’aéroport de Kaboul, cela aurait le double effet de nuire aux forces occidentales, tout en sapant l’autorité des nouveaux dirigeants talibans afghans.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a déclaré que la menace d’une attaque ISIS-K est “réelle, aiguë” et ​​”persistante”.

Il a déclaré: “C’est quelque chose sur lequel nous nous concentrons avec tous les outils de notre arsenal.”

Et le ministre britannique des Forces armées, James Heappey, a déclaré jeudi matin à BBC News que les renseignements étaient « incroyablement imminents et mortels ».

“Nous ne sommes pas seulement trop prudents”, a-t-il déclaré.