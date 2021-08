Qui sont les baleines du Bitcoin ⋆ Crypto nouveaux médias

Le terme baleines Bitcoin fait référence aux grands détenteurs de BTC. Ce sont des personnes, des institutions ou des plateformes avec une énorme somme d’argent dans leur portefeuille sous forme de crypto-monnaie.

Combien de baleines Bitcoin existent et combien de BTC elles ont

Il est possible de quantifier les baleines de BTC ; pour cela, il suffit de consulter Bitinfocharts.

Le graphique nous dit que :

Les 100 plus riches détiennent 15,02 % de l’offre totale de bitcoins, soit 2,8 millions de BTC pour 133 milliards de dollars ; Les 10 premières adresses détiennent 6,04 % de la richesse, Les 100 premières adresses détiennent 15,02 % de la richesse ; Il y a plus de 2 millions d’adresses qui ont au moins 10 000 $ en bitcoin.

Qui sont les baleines

Bien que le bitcoin fournisse un pseudo-anonymat, il est possible pour retracer l’identité de certaines de ces baleines.

des échanges

Encore une fois, Bitinfocharts vient à notre secours, nous montrant que certains des plus grands détenteurs d’adresses BTC sont les échanges. Plus précisément, le plus riche est le Binance portefeuille froid, avec plus de 288 000 BTC (soit 13 milliards de dollars). Il est suivi à distance par le Bitfinex portefeuille froid, où plus de 178 000 BTC sont contenus. En cinquième et sixième place se trouvent deux portefeuilles froids appartenant à OkEX, avec plus de 80 000 BTC chacun. Également dans le top 10 (9e place) se trouve celui de Huobi portefeuille froid avec 73 000 BTC.

Personnes

Ensuite, il y a quelques individus qui ont accumulé une énorme quantité de BTC pour se vanter de la définition de «baleines».

La première baleine de l’histoire du Bitcoin est Satoshi Nakamoto. Il aurait extrait 1 million de BTC au début de la crypto-monnaie. Mais ces BTC seraient stationnaires dans plusieurs portefeuilles, ce qui suggère que le mystérieux créateur de bitcoins est mort. Il arrive que certains de ces portefeuilles dormants se réveillent, mais il n’y a pas assez d’indices pour prouver que c’est bien Satoshi qui fait le déplacement dix ans après sa dernière apparition publique.

Les baleines comprennent également les jumeaux Winklevoss. Ils doivent leur fortune à une maxi compensation obtenue par Mark Zuckerberg lors du procès qui les a vus s’opposer à la création de Facebook. Ils ont investi une partie de cette fortune dans BTC. C’était en 2013. Ils ont fait le bon choix. Aujourd’hui, la valeur de ces crypto-monnaies achetées à une époque insoupçonnée ferait pâlir le PDG de Facebook, et il ne s’en sort certainement pas mal.

Investopedia compte aussi Tim Draper et Barry Silbert parmi les baleines.

Tim Draper est considéré comme l’un des premiers investisseurs « institutionnels » dans le Bitcoin. Il a acheté 42 000 BTC qu’il a perdu avec le hack de MT. Gox pirater. Puis il a acheté 30 000 BTC lors d’une vente aux enchères judiciaire liée à l’échec du premier grand échange de crypto-monnaie.

Aujourd’hui, il est convaincu que BTC peut valoir 250 000 $ d’ici début 2023. Et cela justifie son maxi investissement.

Baie Silbert est le fondateur de Digital Currency Group et membre de Grayscale et Coindesk. Il a manifestement fait du business des crypto-monnaies. Comme Tim Draper, il a acheté 48 000 BTC lors de la vente aux enchères de Mt. Gox.

Établissements

Parmi les institutions, on peut en citer une avant tout : Microstratégie. Il a fait son premier achat de Bitcoin en août 2020. Aujourd’hui, il a plus de 105 000 bitcoins dans son portefeuille, tandis que sa filiale MacroStrategy LCC compte à son tour 92 000 BTC. L’idée de Michael Saylor a jusqu’à présent été gagnante : faire du bitcoin la principale réserve de l’entreprise.

Les baleines et le marché

Mais que se passe-t-il lorsque les baleines font irruption sur le marché de tout leur poids ? Techniquement, les baleines peuvent manipuler le marché. Si une baleine décide de faire d’importants achats de bitcoins, elle peut tirer le marché vers le haut, provoquant une augmentation du FOMO.

A l’inverse, s’il décide de convertir son BTC en cash, il peut passer des ordres de vente importants et augmenter la pression. Cela déclenche une chaîne de vente qui fait baisser le prix du bitcoin.

En définitive, leur rôle n’est nullement marginal. Surtout avec le entrée continue des investisseurs institutionnels, il est probable que les baleines joueront un rôle important, agissant même comme des «requins», profitant des déclins pour faire de nouveaux achats et augmenter leur richesse.