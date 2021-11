Qui sont les employés des coulisses de Man United, que font-ils et seront-ils maintenus après la nomination de Ralf Rangnick? Dernières nouvelles sur Mike Phelan, Michael Carrick et Darren Fletcher

Manchester United est prêt pour un nouveau départ sous une nouvelle direction à Old Trafford avec l’arrivée de Ralf Rangnick.

Les Diables rouges ont nommé l’Allemand comme manager par intérim jusqu’à la fin de la saison après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

Fletcher et Carrick ont ​​pris en charge Man United après la sortie de Solskjaer

Le reste du staff du Norvégien est resté à United après sa sortie, Michael Carrick prenant les rênes des deux derniers matchs.

L’ancien milieu de terrain anglais a supervisé une victoire 2-0 sur Villarreal en Ligue des champions avant un match nul 1-1 à Chelsea en Premier League.

Mais quel sera son rôle à l’arrivée de Rangnick et qu’adviendra-t-il du reste de l’ancien staff de Solskjaer ? talkSPORT.com a tous les détails…

Qui est le personnel de l’arrière-boutique de Man United?

Mike Phelan

Phelan, qui n’a signé une nouvelle prolongation de contrat que jusqu’en 2024 le mois dernier, était la première nomination de Solskjaer en tant que directeur intérimaire en décembre 2008.

L’ancien milieu de terrain de United, qui était également assistant de Sir Alex Ferguson, est initialement revenu au club en tant qu’entraîneur de l’équipe première.

Il a depuis occupé son poste actuel de directeur adjoint en mai 2019 et s’est récemment ouvert à l’entraînement à Carrington.

Phelan a déclaré à l’Athletic l’année dernière : « Il y a beaucoup de tension, de pression, d’appréciation pour ce que vous faites.

« Donc, pour éliminer cela sur le terrain d’entraînement, vous devez être confiant. Tu es le gars qu’ils écoutent. Vous devez communiquer ces idées aussi rapidement que possible et gagner leur confiance.

« Si vous ne pouvez pas livrer pour les joueurs, ils s’éteignent rapidement. Il est important que vous ayez une longueur d’avance et que vous mettiez toujours la pression sur vos joueurs et sur vous-même pour en faire plus. Le jeu évolue tout le temps.

Phelan est revenu au club pour aider Solskjaer en 2019 Michael Carrick

L’ancien milieu de terrain international de United et d’Angleterre a passé 12 ans à Old Trafford en tant que joueur après avoir signé de Tottenham en 2006.

Carrick a fait 464 apparitions pour le club avant de se voir offrir la possibilité de rejoindre l’équipe de l’ancien patron de United, Jose Mourinho après sa retraite en 2018.

Il a continué à faire partie de la configuration du club après l’arrivée de Solskjaer et a pris la relève en tant que patron par intérim après le départ du Norvégien.

Selon ., les compétences de Carrick en tant qu’entraîneur consistent à « repérer les détails » et à « influencer les joueurs avec un bras autour de l’épaule et une conversation en tête-à-tête ».

Carrick était l’assistant de Solskjaer avant le limogeage du Norvégien Kieran McKenna

McKenna a vu sa carrière écourtée par une blessure à seulement 23 ans et a rapidement commencé à entraîner à Tottenham, avant que United ne le recrute comme patron des moins de 18 ans.

Son travail impressionnant avec les jeunes du club a impressionné la hiérarchie et il a ensuite été promu dans le staff de Mourinho.

Solskjaer a également choisi de retenir les services de McKenna en tant qu’entraîneur adjoint de la première équipe comme Carrick et il occupe son poste actuel depuis.

L’Athletic a affirmé que son approche peut parfois être «maîtrise d’école», ce qui a suscité des plaintes de joueurs lorsque les résultats commencent à changer.

Le rapport ajoute que la diligence et la recherche de McKenna dans son travail lui seraient très utiles pour gérer en Premier League, mais d’autres doutent qu’il ait le charisme pour être l’homme principal de la pirogue.

Carrick et McKenna sont tous deux très bien notés par la hiérarchie de United, Darren Fletcher

Un autre ancien milieu de terrain de United, Fletcher a rejoint les Red Devils pour entraîner les moins de 16 ans en octobre 2020 après avoir raccroché les crampons.

Il a rapidement été promu dans l’équipe première et Solskjaer a publiquement salué la philosophie du football de l’ancien capitaine écossais.

Il a ensuite obtenu une deuxième promotion en six mois après avoir été nommé directeur technique en mars.

Fletcher s’est vu confier la responsabilité du développement des joueurs et supervise le jeu de United aux côtés des analystes plutôt qu’aux côtés des entraîneurs de la pirogue.

À propos de son rôle, Solskjaer a précédemment déclaré: «(Fletcher) a de nouvelles idées ainsi que le côté Man United. Il a été à l’extérieur avec différents clubs.

«Il a un œil brillant pour le football, un œil très vif et beaucoup de développement avec les jeunes.

«Pour moi, maintenant il peut combiner ces deux, un peu moins de coaching, et avoir une influence sur le recrutement.

« Il peut parler aux joueurs et vendre Man United comme le club qu’il sait être. »

Fletcher a été nommé directeur technique de Man United Seront-ils conservés par Rangnick ?

Rangnick aurait parlé à la fois à Carrick et à McKenna avant de décider de la composition de son nouveau personnel United.

L’Athletic rapporte que l’Allemand rencontrera les anciens entraîneurs de Solskjaer et les évaluera tous avant de décider s’ils ont un avenir sous ses ordres.

Rangnick a une histoire en développement d’entraîneurs et United espère qu’il aura une bonne influence sur Carrick et McKenna, qui sont tous deux très bien notés au club.

Mais le joueur de 63 ans fait déjà des efforts pour former sa propre équipe en coulisses avec Lars Kornetka qui devrait arriver comme son nouveau bras droit.

Dans la déclaration de United confirmant la nomination de Rangnick, ils ont déclaré: « Michael Carrick restera en charge de la première équipe jusqu’à ce que le visa de travail de Ralf soit finalisé. »