Qui sont les enfants de Willie Nelson ? Le nouvel album de la chanteuse présente la famille

Le vendredi 19 novembre, Willie Nelson a sorti son dernier album mettant en vedette sa famille. On se penche sur les enfants de la chanteuse dans cet article.

Le dernier album du chanteur de 88 ans intitulé The Willie Nelson Family, présente également tous ses enfants et sa sœur.

La sortie de l’album a suscité l’intérêt de nombreux fans pour tout savoir sur ses enfants.



Qui sont les enfants de Willie Nelson ?

Le chanteur et auteur-compositeur a jusqu’à huit enfants.

Premier mariage et premiers-nés

Willie, qui a été marié à Martha Matthews pendant dix ans entre 1952 et 1962, partage avec elle trois enfants, deux filles et un garçon.

Son aînée est une fille nommée Lana Nelson, qui s’est fait un nom dans l’industrie du divertissement. Lana, 68 ans, est une actrice et costumière qui a travaillé sur des films comme Red Headed Stranger en 1986 et King of Luck en 2011.

Sa deuxième née est Susie Nelson. Les deux qui sont très proches encore maintenant, partagent une émission de radio. Willie et Susie, 65 ans, peuvent être entendus sur la chaîne Sirius XM du chanteur, « Willie’s Roadhouse » pour « Suzie’s Gospel Hour ».

En 1987, Susie a également écrit un livre intitulé Heart Warn Memories: A Daughter’s Personal Biography of Willie Nelson.

Le troisième enfant de Willie et Martha est aussi leur premier fils : Willie Hugh Nelson Jr. Il est affectueusement connu sous le nom de Billy. La star a enregistré un disque gospel qui contient la chanson My Body’s Just a Suitcase for my Soul avec son père.

Cependant, Billy est décédé, apparemment par suicide, le jour de Noël 1991.

Deuxième mariage et plus d’enfants

Le crooner de 88 ans est aimé des fans pour son attitude libre d’esprit envers la vie. Cependant, son esprit libre aurait causé des problèmes lors de son second mariage avec la chanteuse rockabilly Shirley Collie.

Les rapports suggèrent que le chanteur se serait éloigné du mariage. Le couple a partagé une fille : Paula Nelson. Paula, 52 ans, travaille maintenant comme disc-jockey et artiste. Elle est l’artiste derrière la chanson Have You Ever Seen the Rain de « Big Little Lies » de HBO.

Troisième mariage et un autre enfant

Après la fin de son deuxième mariage, Willie a épousé Connie Koepke et le couple a eu Amy Nelson. La (maintenant) 48 ans partage également le talent musical de son père.

Le mariage actuel de Willie

On dirait que la quatrième fois est le charme, car la chanteuse a finalement trouvé l’amour durable chez Annie D’Angelo. Le couple s’est marié en 1991 et a eu deux garçons ensemble : Lukas, 32 ans et Micah, 31 ans.

Lukas était l’un des scénaristes et producteurs de la bande originale du film A Star is Born. Il a même joué de la guitare solo pour le personnage de Bradley Cooper.

Lukas dirige également le groupe Lukas Nelson and the Promise of the Real. Micah, quant à lui, joue avec son frère et son père.

L’enfant secret

En 2012, le chanteur a révélé qu’il avait récemment découvert qu’il avait une autre fille qu’il ne connaissait pas.

« J’ai une vieille et chère amie Mary Haney, avec qui j’avais perdu contact mais que j’ai récemment rencontrée à nouveau après des décennies », a déclaré Willie. « Il s’avère que Mary et moi avons eu un enfant ensemble appelé Renee. Il s’avère également que Renee a une fille, Noelle, qui a une fille, Jordan, que je suis heureux d’appeler maintenant mon arrière-petite-fille.

Tracklist de ‘The Willie Nelson Family’ explorée

Voici un aperçu de la tracklist du nouvel album ‘The Willie Nelson Family’ :

1. « Le ciel et l’enfer »

2. « Agenouillez-vous aux pieds de Jésus »

3. « Déposer mes fardeaux »

4. « Bible de la famille »

5. « Dans le jardin »

6. « Toutes les choses doivent passer »

7. « J’ai vu la lumière »

8. « Aux yeux de Dieu »

9. « Gardez-le du côté ensoleillé »

10. « J’ai pensé à toi, Seigneur »

11. « Trop malade pour prier »

12. « Pourquoi moi »

