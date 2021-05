Qui sont les éternels: 5 choses rapides à savoir sur les bandes dessinées Marvel

Les éternels ont beaucoup des mêmes pouvoirs, mais certains sont uniques à eux-mêmes

En tant qu’êtres de la même espèce extraordinaire, les Éternels sont chacun capables d’une variété similaire de capacités, y compris votre force et votre vitesse améliorées typiques, l’exploitation de l’énergie cosmique et, bien sûr, le don de l’immortalité. Cependant, chaque membre possède un certain pouvoir ou une certaine compétence qui les rend uniques les uns aux autres, comme l’Ikaris volant (joué par Richard Madden dans le film Eternals) qui tire son nom de la figure biblique Icare, qui a volé trop près du Soleil. Makkari (traditionnellement un homme, mais joué par Lauren Ridloff de The Walking Dead) est le plus rapide et Gilgamesh (Don Lee) est le plus fort.

Kingo, que Kumail Nanjiani s’est fait déchirer pour jouer, possède en fait tous les pouvoirs des Éternels à un très haut degré, mais refuse de les utiliser parce qu’il est un samouraï. Le personnage d’Angelina Jolie, Thena, est également doué pour le combat et sage pour démarrer. Phastos, le premier super-héros ouvertement gay du MCU joué par Brian Tyree Henry, est également un génie, notamment en matière de technologie.