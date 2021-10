Qui sont les favoris d’Osmel Sousa sur NBL ?

. Osmel Sousa a annoncé les noms de ses reines préférées à Nuestra Belleza Latina.

Osmel Sousa est l’un des plus grands entraîneurs de reines de l’industrie du divertissement hispanophone. La star d’origine cubaine a fait partie du jury de Nuestra Belleza Latina pendant dix saisons de l’émission de téléréalité à succès Univision.

Sousa a mis fin à son rôle de juge de Nuestra Belleza Latina après avoir couronné Clarissa Molina en tant que successeur de sa compatriote Francisca Lachapel, dans l’édition 2016 du concours de beauté.

Malgré son départ de Nuestra Belleza Latina, l’artiste hors pair garde les plus beaux souvenirs de son passage à l’émission de téléréalité Univision ; comme il l’a annoncé dans une interview exclusive avec Right Now.

À l’heure actuelle, Osmel Sousa se concentre entièrement sur “El Concurso by Osmel”, sa propre émission de téléréalité au Venezuela qui est actuellement dans la phase initiale de la deuxième saison.

À travers « El Concurso by Osmel », Sousa recherche des jeunes qui peuvent devenir les représentants du Venezuela dans des compétitions internationales telles que Reina Hispanoamericana et Miss Charm.

Nuestra Belleza Latina est l’une des productions télévisées les plus regardées sur la programmation d’Univision, dépassant des sociétés comme ABC en audience la programmation du dimanche.

Le succès de Nuestra Belleza Latina à la télévision aux États-Unis se reflète dans la carrière artistique de chacune des femmes qui ont été couronnées gagnantes incontestées de chacune des saisons. Aujourd’hui, des reines comme Alejandra Espinoza, Ana Patricia Gámez, Clarissa Molina et Francisca Lachapel sont des références dans l’industrie du divertissement hispanophone.

Dans une interview exclusive avec Right Now, Osmel Sousa a révélé ses reines préférées dans l’histoire de Nuestra Belleza Latina.

« À la fille de ‘El Gordo y la Flaca’ (Clarissa Molina). Ils l’avaient éliminée et je l’ai cherchée à New York, et c’est elle qui a gagné après. Je vis à Miami à un pâté de maisons d’où elle habite, parfois nous nous rencontrons pour le petit-déjeuner et discuter.

Avec la cubaine Greidys Gil, j’ai toujours eu une grande affection pour elle. Tous sont très spéciaux pour moi.

Et bien sûr, la première (Alejandra Espinoza), qui a merveilleusement bien réussi sa carrière. Son mari (Anibal Marrero) est un chorégraphe merveilleux et formidable. J’ai de très bons souvenirs de chacun d’eux et je ne veux pas que ce souvenir se gâte.

Toutes les filles qui sont sorties de là et qui ont été gagnantes, elles me sont toutes très chères. Quand ils me voient, ils me traitent toujours avec beaucoup d’amour et d’affection. Raconte-moi avec Anita (Ana Patricia Gámez). Beaucoup de ceux qui ont concouru et n’étaient pas des gagnants, mais qui étaient finalistes et travaillaient au milieu ; chaque fois que je les vois, ils me saluent et me parlent avec beaucoup d’affection.

J’ai aussi beaucoup d’affection pour Giselle Blondet (Gigi) et je suis ravi qu’elle soit aussi ici cette année », a déclaré la célèbre Tsar de la Beauté.