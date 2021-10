Qui sont les joueurs de Premier League les plus influents ? – Vital Football

Les joueurs exceptionnels de Premier League ne manquent pas. Après tout, nous assistons probablement à la plus grande époque du football anglais à ce jour. Et tandis que beaucoup de mérite revient aux managers de classe mondiale sur les lignes de touche (une sélection imbattable, à notre avis), ce sont les plus grands joueurs de la ligue qui ont des fans à l’écoute semaine après semaine. Cette campagne voit trois équipes anglaises poids lourds – Liverpool, Manchester City et Chelsea – s’affronter pour la première place. Avec si peu de différence dans la qualité de chacun, il est tout à fait possible que celui qui remporte le titre revienne au génie individuel d’un joueur.

Ce sont des joueurs qui se démarquent non seulement comme des joueurs brillants, mais aussi comme des joueurs influents. Dans ce blog, nous allons parcourir une sélection de joueurs qui ont vraiment un impact sur leur équipe. Et attention : tous les joueurs ne sont pas issus des soi-disant « grosses équipes » !

Salah

Oubliez la Premier League, il n’y a pas de joueur meilleur ou plus influent dans le monde en ce moment que Salah. Il ne marque pas seulement des buts, mais il marque de grands buts à des moments cruciaux. Si vous lisez les conseils de football des experts, vous saurez à quel point le roi égyptien est influent sur Liverpool. S’il est sur la feuille d’équipe, vous pouvez être raisonnablement confiant qu’ils gagneront, et s’il peut maintenir ce niveau de forme toute la saison, alors vous seriez raisonnable de soutenir Liverpool pour la gloire du titre. Ce qui rend les performances de Salah d’autant plus remarquables, c’est qu’il se démarque dans une équipe pleine de joueurs brillants.

Ronaldo

Il y avait des doutes sur la façon dont Ronaldo ferait pour Manchester United après son retour dans le club où il s’est fait un nom. Mais la plupart de ces doutes venaient de supporters d’autres clubs. Il a marqué six buts en huit matchs avec les Diables rouges, ce qui montre que, malgré ses 36 ans, il sait toujours très bien où se trouve le sac à oignons. Bien sûr, l’influence de Ronaldo s’étend bien au-delà de son nombre de buts. Ce n’est pas le meilleur joueur de Manchester United, mais c’est lui qui attire les caméras, celui qui élève le niveau de performance de l’équipe. Tant que Ronaldo sera au club, il n’y aura pas de plus gros joueur.

Kanté

Si Chelsea remporte le championnat cette saison, vous savez que ce sera en grande partie grâce à l’héroïsme de Kante. Chaque manager l’aime à cause de son influence. Il se peut qu’il n’apparaisse pas souvent avec un objectif important ou qu’il fasse quelque chose de trop remarquable, mais ce n’est pas le but. Il joue extrêmement bien son jeu et équilibre chaque équipe pour laquelle il joue. Chelsea ne serait pas le même sans lui.

Antoine

À quel point Michail Antonio est-il bon? Le renouveau de West Ham sous David Moyes n’aurait pas été possible sans les talents de l’attaquant londonien. Il a été formidable la saison dernière, et il est formidable cette saison, marquant cinq buts en huit matches de championnat. Maintenant à sa septième saison en Premier League, Antonio s’est bel et bien établi comme l’un des meilleurs attaquants de la ligue. Il symbolise tout ce qui est bon chez les Hammers, qui se sont imposés comme l’une des meilleures équipes de la division grâce à Antonio et ses coéquipiers.

Phil Foden

À quel point Phil Foden sera-t-il bon? C’est déjà un joueur exceptionnel, même s’il n’a que 21 ans, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles Manchester City balaie largement ses adversaires. On ne sait pas jusqu’où il atteindra, mais vous pouvez être assuré que, à moins que quelque chose de radical ne se produise, il le fera avec Manchester City. Le joueur né à Stockport a le club qui coule dans ses veines. Il sera capitaine du club à l’avenir, et vous imaginez qu’il remplira un rôle pour City comparable à ce que Steven Gerrard a fait pour Liverpool. Les superstars peuvent aller et venir de City, mais Foden sera toujours là comme l’un des meilleurs joueurs du club. Quand les jetons seront tombés, c’est lui qui se lèvera !

Image de : unsplash.com