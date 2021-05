Qui sont les meilleurs juniors de F1 en lice pour un grand prix en 2022? · .

La nouvelle saison de Formule 3 débute lors du Grand Prix d’Espagne de ce week-end avec plusieurs pilotes en lice pour les futurs sièges de Formule 1.

Alors que trois nouveaux pilotes ont été promus en F1 cette année, il est de plus en plus difficile de se lancer dans les courses de Grand Prix car le coût de la compétition a augmenté à tous les niveaux.

Fait inhabituel, McLaren a regardé au-delà du paddock de F1 et a offert un test de recrue au vainqueur de la course IndyCar Patricio O’Ward. Mais pour la plupart des équipes et des pilotes, la série junior soutenue par la FIA est l’endroit où ils cherchent à trouver les talents de demain.

Pour les pilotes qui n’ont pas le soutien de milliardaires derrière eux, nouer un lien avec une écurie de Formule 1 avant d’accéder au sport est donc devenu indispensable. Ce sont les membres des équipes juniors de F1 en ligne pour en faire le summum des monoplaces dans les années à venir.

Mercedes

Mercedes a remporté la victoire du champion FREC 2019 VestiFrederik Vesti en ART Grand Prix de la FIA F3 pour 2021 a peut-être été une surprise, mais tout cela faisait partie des manœuvres en coulisses qui l’ont amené dans l’équipe junior de Mercedes au début de cette année.

Vesti a décroché le champion du Championnat d’Europe de Formule Régional avec Prema en 2019, attirant l’attention en remportant une course au Hungaroring avec seulement trois roues fonctionnelles, et est resté avec l’équipe lors de son entrée en FIA F3 en 2020. Le Danois a terminé quatrième du classement. , remportant trois courses, et devait initialement y rester pour 2021 avant de gagner le soutien de Mercedes et de rejoindre ART à la place.

Quelle que soit l’équipe dans laquelle il se trouve, il est un favori du titre et un pilote mécaniquement sympathique avec l’esprit d’un ingénieur qui pourrait vraisemblablement être sur le même chemin de carrière que George Russell.

Paul Aron, pilote ART en FREC et troisième au classement des points après l’ouverture de la saison, courra également en Espagne. Il est avec Mercedes depuis sa première campagne de course automobile captivante en Formule 4 et ils semblent heureux pour lui de prendre son temps pour atteindre la F1.

Le prodige italien du karting, Andrea Kimi Antonelli, troisième de la lignée, aura 15 ans plus tard cette année et Mercedes le poussera peut-être dans les voitures dès que possible. Il a déjà testé des voitures F4 en secret et aurait été impressionné, et beaucoup sont impatients de voir son potentiel en monoplace.

Red Bull

Vips n’a pas eu de chance lors du premier week-end de F2 de l’année Une attaque de Formule 2 à trois volets a déjà produit ses hauts et ses bas. Liam Lawson a remporté sa toute première course en F2 lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn, et Jehan Daruvala a terminé troisième des points dimanche soir. Juri Vips, qui est pilote de réserve Red Bull depuis novembre dernier, n’a pas eu la même chance, endurant un week-end rempli de pénalités et laissant sans point.

On peut soutenir que les trois ont déjà prouvé qu’ils possédaient des capacités de niveau F1 et qu’ils sont sur la bonne voie pour entrer en 2022, éligible à la superlicence FIA ​​nécessaire pour courir en F1.

Mais le patron du Red Bull Junior Team, Helmut Marko, soutient également trois pilotes en FIA F3, et ils pourraient faire un saut dans la file d’attente pour un siège AlphaTauri, si un siège devient disponible.

Ayumu Iwasa est le champion de France en titre de F4 et a été présenté en privé comme le prochain Yuki Tsunoda par Marko, pas de surprise étant donné que le joueur de 19 ans est un junior Honda. Son coéquipier Hitech Jak Crawford est au centre des plans de Red Bull pour amener un Américain en F1. Crawford court également en Euroformula cette année, bien qu’il ait raté les deux premières courses samedi dernier car il n’a eu 16 ans que dimanche. Il a fêté son anniversaire en terminant septième lors de ses débuts dans la série.

Le troisième du trio FIA F3, et sans doute le plus complet, est Jonny Edgar. Il est très calme hors piste, mais son penchant pour les passes en fait invariablement un homme à surveiller s’il commence dans l’ordre. Il courra pour l’allié de longue date de Red Bull, Carlin, qui a dirigé neuf pilotes qui ont ensuite couru pour Toro Rosso / AlphaTauri et Red Bull.

Alpin

Zhou mène les points F2 après le premier tour… Suite au changement de nom de l’équipe basée à Enstone anciennement connue sous le nom de Renault, son programme junior est désormais connu sous le nom d’Académie alpine et l’orientation de la marque a changé avec elle. Laurent Rossi, directeur général d’Alpine, a résumé le changement de marque comme «une chance pour nous d’identifier les futurs champions et de les façonner pour qu’ils correspondent exactement à la marque».

Maintenant, l’équipe veut que leurs juniors soient des actifs commerciaux, et à Guanyu Zhou, ils ont exactement cela. Le pilote de troisième année F2 est le candidat le plus crédible de la Chine pour devenir pilote de F1, et il mène les points avant le deuxième tour de la série à Monaco plus tard ce mois-ci. Il est commercialement crucial pour Alpine et l’argent qu’il a apporté pour financer son programme de test privé en F1 a également augmenté les opportunités de test pour les rivaux de F2 Christian Lundgaard et Oscar Piastri.

Le pilote ART Lundgaard a terminé à quelques points de Zhou l’an dernier en tant que recrue et a remporté plus de courses. Le premier d’entre eux est survenu lors du week-end d’ouverture de la saison après avoir manqué les tests de pré-saison en raison de sa mise en quarantaine.

… Mais l’écurie Alpine Piastri a remporté une victoire accrocheuse. En 2021, c’est la première fois que Lundgaard passe une deuxième saison dans une série monoplace, ce qui montre qu’il a le temps de frapper à la porte de la F1. S’il peut devenir plus cohérent et battre Zhou au titre F2, alors il devient une question de savoir qui aura le plus de valeur en vertu d’une nouvelle règle établie en 2022 hors de Lundgaard, Zhou et de l’actuel occupant du siège Esteban Ocon. L’adaptation et la progression rapides de Lundgaard à travers la pyramide monoplace suggèrent qu’il pourrait être le premier candidat.

Il y a un troisième pilote bien dans le jeu pour une promotion 2022, et sans doute dans la meilleure équipe de F2. Oscar Piastri est le champion en titre de la FIA F3 et a remporté son premier week-end de F2 avec Prema. Alpine a déjà un plan pluriannuel pour lui dans la série, en supposant qu’il n’imite pas Russell et Charles Leclerc en remportant le titre à sa première tentative.

Mais alors que la valeur commerciale de Lundgaard dans son Danemark natal est limitée et qu’Ocon est important en tant que Français dans une équipe de France, Piastri est dans le pire endroit ici car un mélange de droit étatique et de fiscalité a laissé le groupe Renault réduire sa présence dans son pays. pays d’origine de l’Australie et rend donc la publicité de ses efforts moins importante sur ce marché.

Victor Martins, qui est revenu au programme après un an d’absence, et Caio Collet, qui seront tous deux sur la grille de F3 ce week-end, se disputent également une place dans les projets futurs d’Alpine.

Ferrari

La F1 pourrait avoir deux Leclerc un jourFerrari n’est peut-être pas l’équipe de combat pour le titre qu’elle était autrefois malgré ses ressources, mais la Ferrari Driver Academy a mis son infrastructure à profit et les récents diplômés ont été des ajouts passionnants à la grille de F1 tels que Leclerc et Mick. Schumacher.

Robert Shwartzman était le coéquipier Prema de Schumacher en F2 l’année dernière, et pendant longtemps a eu raison de lui avec deux premières victoires remportées par un appel stratégique fort.

Un revirement de fin de saison par Schumacher a renversé cela et lui a valu le titre et un siège Haas. Il y avait encore un effort pour amener Shwartzman en F1 alors qu’il tombait à la quatrième place du classement, mais au lieu de cela, il est resté à Prema pour une deuxième saison en F2.

Il a montré un rythme scintillant à Bahreïn le mois dernier, et bien qu’il ait surpassé le junior Ferrari de DAMS Marcus Armstrong de la même manière qu’il l’a fait en trois ans de F3 et F2 ensemble, cela était sans aucun doute dû aux différences de rythme entre leurs équipes respectives. Armstrong devra surmonter son désavantage de voiture s’il veut battre Shwartzman sur un siège de F1 soutenu par Ferrari.

Le jeune frère de Leclerc, Arthur, représente Ferrari dans la FIA F3. Il a beaucoup de soutien à Maranello, conduit pour l’équipe de Prema qui n’a pas encore été battue, mais n’a pas joué dans les tests de pré-saison et n’a pas auparavant montré autant de magie que ses coéquipiers en F2 malgré le coureur final. en FREC l’année dernière. Il a également des liens sous-jacents avec l’équipe Venturi Formula E et est moins sous pression que la plupart des juniors de F1.

Alfa Romeo

Pourchaire impressionné en F3 l’année dernière Alfa Romeo s’appuie également sur Ferrari pour les jeunes pilotes, qui a récemment recruté Callum Ilott, finaliste de la F2 2020, en tant que pilote de réserve et lui a remis ses débuts en F1 au GP du Portugal le week-end dernier. Il est junior Ferrari depuis 2017 et pilote désormais l’une des voitures GT de la marque en course d’endurance.

Il est clair que son rôle de réserve est utilisé pour faire des comparaisons avec Antonio Giovinazzi, que Ferrari a choisi de garder dans un siège Alfa Romeo cette année, et il entretient déjà une relation étroite avec l’équipe basée à Hinwil. En F2, il a également prouvé qu’il était plus que égal à la récolte de recrue de F1 2021.

La société Sauber Motorsport derrière Alfa Romeo a ses propres protégés, et avec la perspective de la retraite prochaine de Kimi Raikkonen, elle laisse un espace pour une grande signature ou même la promotion de son propre Theo Pourchaire.

Toujours âgé de 17 ans, le Français a deux titres F4 à son actif, est venu très près du titre FIA ​​F3 de l’année dernière et a déjà joué aux avant-postes lors de ses deux premiers week-ends de course F2. Sa victoire en F3 dans des conditions mixtes au Hungaroring a fait tourner beaucoup de têtes en F1 l’été dernier, ce qui a créé une anticipation pour ce qu’il ferait en F2. Il battra probablement des records cette année et battrait encore plus s’il atteignait la F1 en 2022.

Trois ans plus jeune que lui, Emerson Fittipaldi Jnr, fils du double champion du monde de F1, fait ses débuts en F4 danoise sous l’œil de Sauber.

William

Le champion de la série W Chadwick est dans les livres de Williams Ce qui était autrefois un accord basé sur l’expérience d’usine pour les pilotes de monoplace juniors affiliés à Williams à l’ère de Valtteri Bottas et Nico Hulkenberg est devenu plus numérique avec des rôles de développement qui occupent désormais principalement dans le simulateur depuis qu’il a été officialisé sous le nom de Williams Driver Academy par le mari de Claire Williams, Marc Harris, en 2019.

Il a créé l’académie «sur la base de l’exigence de combler un trou de revenus du parrainage et du manque de prix» à la suite de la baisse de forme de Williams depuis la révision du règlement en 2017, et il a été annoncé comme faisant partie d’un projet à long terme pour le équipe. La question de savoir si les nouveaux propriétaires de Williams choisissent de continuer l’académie jusqu’en 2022 est en suspens et laisse aux pilotes actuels peu de temps et peu de chances de se qualifier pour la F1.

Alors, qui a le temps de courir contre eux? En tête de la file d’attente se trouve l’Israélien Roy Nissany, dont la carrière en F2 jusqu’à présent a été légère en points, mais il a été vainqueur de la course dans la série désormais disparue de la Formule V8 3.5 qui rivalisait avec la F2, y compris une double victoire mémorable à Silverstone en 2015.

Il a les meilleures chances d’atteindre la F1 avec Williams, malgré son manque de résultats récents, étant donné que l’équipe cycliste Israel Start-Up Nation s’est associée à la tenue par l’intermédiaire du milliardaire Sylvan Adams qui fait tout ce qu’il peut pour amener Israël au sommet du sport mondial. .

Nissany a déjà accumulé des essais de F1 et des essais libres, tout comme Jack Aitken, pilote de réserve de Williams. Les pilotes de développement Dan Ticktum et le champion de la série W Jamie Chadwick n’ont pas encore testé les voitures de F1 de l’équipe.

Ticktum, deux fois vainqueur du Grand Prix de Macao, a le rythme pour atteindre la F1 et est très bien noté pour son travail de simulateur dans le rôle de développement, mais n’a pas le budget pour surpasser Nissany ou la formation existante à moins que, par exemple, il a suivi Russell dans un partenariat avec Mercedes.

Liste des engagés de Formule 3 2021

TeamCarDriverPrema1Dennis HaugerPrema2Arthur LeclercPrema3Olli CaldwellTrident1Jack DoohanTrident2Clement NovalakTrident3David SchumacherART1Frederik VestiART2Alexander SmolyarART3Juan Manuel CorreaHitech1Jak CrawfordHitech2Ayumu IwasaHitech3Roman StanekHWA1Matteo NanniniHWA2Oliver RasmussenHWA3Rafael VillagomezMP1Victor MartinsMP2Caio ColletMP3Tijmen van der HelmCampos1Laszlo TothCampos2Lorenzo ColomboCampos3Amaury CordeelCarlin1Ido CohenCarlin2Kaylen FrederickCarlin3Jonny EdgarJenzer1Calan WilliamsJenzer2Pirre-Louis ChovetJenzer3Filip UgranCharouz1Logan SargeantCharouz2Enzo FittipaldiCharouz3Reshad de Gerus

