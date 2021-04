Qui sont les membres de la famille royale qui assisteront aux funérailles du prince Philip

Le service sera effectué samedi prochain 17 avril à la Chapelle St George de Windsor. Selon un communiqué de presse royal 30 parents seront présents et ce sont eux qui sont confirmés: la La reine Elizabeth II et ses quatre enfants: Le prince Charles, la princesse Anne, le prince Edward et le prince Andrew, ainsi que leurs partenaires respectifs, Camilla, Sir Timothy Laurence et l’épouse d’Edward, Sofia mieux connue sous le nom de comtesse de Wessex.

Bien sûr, huit petits-enfants du prince Felipe seront également présents: Le prince William, les princesses Béatrice et Eugénie, Peter Philips, Zara Tindall et les enfants du prince Edward, Lady Louise Windsor et le vicomte Severn.