Qui sont les milléniaux gériatriques, découvrez si vous l’êtes | Vie

Sur Internet et dans la technologie, le nouveau devient vieux en quelques mois. Comme les millennials, qui deviennent désormais « gériatriques »…

Ils disent que 50 est le nouveau 40, que 40 est le nouveau 30, etc. Alors si vous avez environ 40 ans, consolez-vous, car ce qu’on va vous dire ne va pas vous plaire…

Les années passent et les jeunes de la génération Y entrent dans la quarantaine. Les psychologues ont un nouveau nom pour eux, et c’est un peu déprimant, vraiment. Si vous avez entre 36 et 41 ans, vous êtes désormais un millénaire gériatrique. Nos condoléances.

Il s’appelle millénaires aux personnes nées entre 1981 et 1999. C’est-à-dire qu’ils ont maintenant entre 22 et 40 ans. Les premiers millennials ont atteint la quarantaine, et c’est pourquoi on les appelle gériatrique, car ils sont les plus âgés de leur génération. Spécifique, ceux nés entre 1980 et 1985.

Ils sont un peu dans un no man’s land, et ils ont des caractéristiques différentes de la génération X et de la génération Z.

Centrons les choses. Les psychologues appellent Génération X à ceux qui étaient jeunes avant l’avènement d’Internet.

La génération Y, à laquelle appartiennent les millennials, est une génération de transition. Les personnes âgées (40 ans maintenant) ont grandi sans Internet, mais l’ont beaucoup utilisé dans leur jeunesse. En revanche, les plus jeunes (22 ou 23 ans) sont quasiment natifs d’Internet. Et c’est une génération très large en Espagne, avec plus de 8 millions de personnes.

Puis vint génération Z, les enfants et les jeunes actuels qui sont natifs numériques, ont grandi d’enfants avec le mobile, la tablette et la connexion en ligne.

Comme nous le dit Daniel Martín dans Business Insider, le milléniaux gériatriques Ils sont les plus âgés de leur génération, atteignant 40 ans en 2021. Plus précisément, l’expert Erica Dhawan appelle cela ceux nés entre 1980 et 1985. Qu’est-ce qui les définit ?

C’est une génération marquée par deux grandes crises économiques, 2008 et 2020 avec la pandémie.

Est aussi la première qui vit pire que ses parents pendant un siècle. Mais, et cela nous ne savons pas s’il s’agit d’un soulagement ou d’une tragédie encore plus grave, ils vivent mieux que les plus jeunes, génération Z.

C’est une microgénération marquée par chômage chez les jeunes qui les a hantés toute leur jeunesse. C’est pourquoi ils valorisent de nombreux aspects qui étaient auparavant considérés comme allant de soi, tels que profiter du temps libre, avoir de l’indépendance, vivre des expériences et travailler dans quelque chose qu’ils aiment.

Malheureusement, les crises économiques les ont plus pessimiste. Seuls 17% de ces millennials gériatriques espèrent améliorer leur situation économique en 2021, contre 30% de leur génération dans les autres pays européens.

Et pas étonnant : ils gagnent environ 10 000 euros par an de moins qu’un travailleur de 45 ou 50 ans de la génération X. En Espagne, ceux qui gagnent le plus ont entre 55 et 64 ans, selon la Banque d’Espagne.

Aussi sont devenus indépendants plus tard que leurs parents, en raison de la bulle immobilière qu’ils ont dû vivre.

Et aussi avoir les enfants plus tard. En Espagne, les mères les plus nombreuses ont entre 31 et 37 ans.

Mais d’une certaine manière, ces millennials gériatriques sont privilégiés car ont vécu le passage de l’analogique au numérique à la première personne, et ils ont été les pionniers de l’informatique, des jeux vidéo et d’Internet.

Ils regardaient des films VHS et écoutaient de la musique sur un baladeur pour enfants, mais ils appréciaient également les machines d’arcade et les premières consoles de jeux, découvrant les CD, les DVD et Internet à l’adolescence.

Ils n’ont pas la puissance financière de leurs parents, mais ils aiment davantage les loisirs et la technologie, et sont plus tolérants et ouverts qu’eux.

Et malgré tout, ils vivront mieux que les vingt ans actuels.

Tu es un gériatrique millénaire? Vous identifiez-vous à sa description ?