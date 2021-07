Qui sont les neuf espoirs du Bayern Munich qui s’entraînent avec l’équipe première ?

Alors que le Bayern Munich commence à s’entraîner avant la première saison de Julian Nagelsmann à la tête du club, le jeune entraîneur-chef doit s’appuyer sur une équipe composée de joueurs des équipes de jeunes du Bayern en raison du récent championnat d’Europe. Il est très probable que ces joueurs feront partie de la première équipe pendant tout le mois de juillet, car la plupart des habitués du Bayern bénéficient de vacances bien méritées.

Jetons un coup d’œil aux neuf joueurs qui s’entraîneront (et très probablement joueront dans les matchs amicaux de pré-saison) avec l’équipe première cet été.

Gardien de but

Johannes Schenk

Schenk vient de prolonger son contrat avec le Bayern jusqu’à la saison 2023/2024. À seulement 18 ans, il est très probable qu’il passera la majeure partie de cette saison avec l’équipe U-19 du Bayern. Il est difficile de dire exactement quel sera le plan avec le Bayern II au poste de gardien de but avec Ron-Thorben Hoffmann, Christian Früchtl et Lukas Schneller au poste.

Défenseurs

Rémy Vita

Vita a rejoint le Bayern II en provenance de Troyes en Ligue 2 l’été dernier et est immédiatement devenu l’arrière gauche titulaire du club. Il a fait 25 apparitions (22 départs) la saison dernière en troisième division. Le joueur de 20 ans sera presque certainement le titulaire cette saison en 3.Liga. En ce qui concerne les apparitions en équipe première, il est difficile de voir une raison non catastrophique pour que Nagelsmann ait besoin de Vita avec Alphonso Davies, Lucas Hernandez et Omar Richards disponibles.

Photo de Mario Hommes/DeFodi Images via .

Josip Stanišić

Stanisic a récemment signé un contrat professionnel le gardant à Munich jusqu’en 2023. Le joueur de 21 ans est un arrière droit qui peut également jouer comme arrière gauche, comme on l’a vu la saison dernière lorsque Hansi Flick lui a donné un départ à l’arrière gauche en Bundesliga. Stanisic est devenu un titulaire régulier du Bayern II en 3.Liga, avec 42 apparitions (29 départs) au cours des deux dernières saisons. Il est probable que Stanisic sera l’arrière droit du Bayern II cette saison et pourrait se retrouver sur le banc avec la première équipe à quelques reprises cette saison.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Jamie Laurent

Lawrence est un autre grand espoir de défenseur central à Munich. La saison dernière, il est entré dans le vide au poste d’arrière central du Bayern II suite aux prêts de Lars Lukas Mai (Darmstadt) et Chris Richards (Hoffenheim). Le joueur de 18 ans a récemment prolongé son contrat avec le Bayern jusqu’à l’été 2024. Je suppose que vous verrez Lawrence jouer pour le Bayern II en Regionalliga cette saison pour les aider à essayer de revenir en 3.Liga, mais il sera probablement prêté lorsque la saison 2022/23 arrivera à la 2.Bundesliga.

Photo de Sebastian Widmann/.

Milieu de terrain

Stand Taylor

Booth avait du mal à jouer dans la 3.Liga sous Holger Seitz la saison dernière et a été prêté à St. Pölten en Bundesliga autrichienne. Booth a prouvé qu’il était capable, marquant trois buts en dix-sept apparitions malgré la relégation du club. Ayant fait ses preuves à un niveau supérieur à la Regionalliga Bayern, il est intéressant de voir ce qui se passe avec Booth cette année. Honnêtement, cela ne me surprendrait pas si nous le voyions à nouveau prêté cette saison; cependant, il est dans la dernière année de son contrat, donc s’il n’est pas prolongé, une vente pourrait être en ordre.

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Torben Rhein

Rhein est considéré comme l’un des joyaux absolus de la structure actuelle des jeunes du Bayern. Le club a lentement entraîné le milieu de terrain, le laissant évoluer dans les différentes équipes avant de le jeter dans le feu. La saison dernière, le joueur de 18 ans a intégré l’équipe Bayern II, enregistrant neuf départs en fin de campagne. Il sera intéressant de voir si Nagelsmann le laisse avec Bayern II pour la saison complète ou s’il lui donne quelques apparitions avec l’équipe senior. Rhein est définitivement une personne à surveiller.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Attaquants

Chris Scott

Scott s’est adapté pour la première équipe du Bayern, Bayern II, et les U-19 la saison dernière, et il ne sera pas surprenant de le voir jouer à la fois sous la première et la deuxième équipe cette saison. La rumeur veut que Scott soit un candidat potentiel à l’arrière droit par Julian Nagelsmann. Scott a disputé 24 matches pour le Bayern II la saison dernière au milieu de terrain. C’est un joueur dynamique qui pourrait prouver qu’il est suffisamment polyvalent pour décrocher une place en obtenant des minutes en équipe première cette saison.

Photo par Alexander Hassenstein/.

Malik Tillman

Tillman est passé de l’équipe U-19 du club au Bayern II lors de la saison 2019/2020. Il a marqué cinq buts en huit apparitions, aidant le club à remporter le championnat. Malheureusement pour Tillman (et pour le Bayern II), il a rompu son LCA lors du troisième match de la saison. Tillman passera toute la campagne avec le Bayern II dans la Regionalliga Bayern avec, au mieux, des apparitions ponctuelles dans l’équipe première si nécessaire.

Photo par Alexander Hassenstein/.

Armindo Sieb

Sieb a rejoint le Bayern l’été dernier en provenance d’Hoffenheim et devait rejoindre l’équipe U-19 du club. Après quelques bonnes apparitions, Sieb s’est retrouvé remplaçant contre le FC Düren dans le DFB Pokal. Ce faisant, Sieb est devenu le troisième plus jeune joueur du Bayern à apparaître dans le Pokal après David Alaba et Jamal Musiala. Malheureusement, il a été blessé dans le match et a été absent jusqu’en décembre. Au début de 2021, Sieb a rejoint le Bayern II à temps plein. À seulement 18 ans, vous pouvez vous attendre à voir Sieb passer la majeure partie de la saison avec Bayern II ; Cependant, il n’est pas exclu que nous verrons Sieb faire quelques apparitions avec la première équipe cette saison.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .