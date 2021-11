Qui sont les pilotes les plus performants en F1 en ce moment ?

La saison 2021 de Formule 1 atteint son point culminant le 12 décembre avec le Grand Prix d’Abou Dhabi. Cette édition du Championnat du monde de F1 a certainement été un thriller avec des courses serrées et des controverses sur et en dehors de la piste.

Max Verstappen et Lewis Hamilton ont bénéficié d’une saine compétitivité pour faire du championnat des pilotes l’un des plus excitants pendant un bon moment. Pendant ce temps, Red Bull et Mercedes ont fléchi leurs muscles dans le classement des constructeurs avec des tirs occasionnels l’un contre l’autre pour ajouter au drame.

En ce qui concerne les pilotes de course, nombreux sont ceux qui montent et descendent dans les rangs de la course et certains restent au sommet un peu plus longtemps. Dans les paris sportifs de Formule 1, cela peut être la course de n’importe qui et l’inattendu peut toujours arriver.

Cette année a également vu beaucoup d’enthousiasme autour de la «nouvelle génération» de talents de la F1, car certains noms clés ont souligné leurs références. Cela seul est de bon augure pour une autre saison passionnante à venir en 2022, mais pour le moment, ce sont les pilotes les plus performants de la Formule 1, sans ordre particulier :

Charles Leclerc

Les fans de Ferrari ont suivi de près Charles Leclerc toute la saison. Le pilote basé à Monaco a atteint les sommets en 2020 et bien que Leclerc n’ait pas tout à fait atteint la vitesse supérieure aussi souvent au cours de cette saison, il y a eu des performances fantastiques. Porté par les progrès considérables réalisés par Ferrari depuis l’année précédente, Leclerc a réussi deux pole positions dans ce qui est essentiellement encore une voiture de milieu de terrain.

Après avoir frôlé la victoire à Silverstone, le bombardement de Leclerc sur sa piste à domicile a été une déception en partant du premier sur la grille. Corriger quelques erreurs stupides devrait faire de Leclerc un redoutable concurrent aux championnats à venir compte tenu de sa vitesse brute impressionnante.

Lewis Hamilton

La tension entourant le combat pour le championnat cette saison peut autant être due au fait que Hamilton ne tire pas entièrement de son mieux que Verstappen se familiarisant avec sa nouvelle machine. Nous nous sommes peut-être habitués à ce que Hamilton se dirige de manière inquiétante vers un autre titre inévitable à mesure que l’année avance, mais la bataille entre Mercedes et Red Bull a été aussi passionnante qu’extraordinaire à certains moments. D’excellents trajets à Bahreïn, en Espagne, et une course étonnante en Russie pour remporter une 100e victoire en Grand Prix ont été des faits saillants notables de la saison d’Hamilton.

Il y a également eu des erreurs et une poignée d'événements malheureux qui ont entaché les points de Hamilton. Si le Britannique revendique un huitième titre, ce sera un titre impressionnant pour des raisons quelque peu différentes de la plupart de ses autres.

Leur foi pourrait être récompensée. Néanmoins, dans l'histoire de la course, il y a eu de nombreux pilotes exceptionnels sur la piste et Lewis Hamilton est l'un de ceux qui sont considérés comme l'un des meilleurs pilotes de Formule 1 de tous les temps.

Leur foi pourrait être récompensée. Néanmoins, dans l’histoire de la course, il y a eu de nombreux pilotes exceptionnels sur la piste et Lewis Hamilton est l’un de ceux qui sont considérés comme l’un des meilleurs pilotes de Formule 1 de tous les temps.

Lando Norris

Très probablement le pilote hors pair de cette saison, Lando Norris a énormément progressé lors de sa troisième campagne de F1. Une poignée de podiums aux portes précoces ont bien préparé le jeune Britannique pour la seconde moitié de l’année. La cohérence dans la notation des points a été notable pour Norris et sa McLaren a semblé excellente en cours de route. C’est de bon augure pour McLaren qui décroche la troisième place au classement des constructeurs.

Soutenir Norris pour terminer dans le top trois ou le top cinq a offert à tous ceux qui aiment parier sur la Formule 1 une valeur décente en 2021. Une première pole de sa carrière au Grand Prix de Russie aurait également rapporté un bon retour pour tout adepte de Norris et sa forme F1.

Max Verstappen

Un nom qui se démarque dans les récentes nouvelles de course de F1 est Max Verstappen. Verstappen a répondu à ses critiques avec style après avoir été radié par certains en 2020. L’as Red Bull s’est remarquablement bien comporté pour se hisser au sommet du classement, s’étant régulièrement amélioré au fil de la saison.

Verstappen n’avait jamais vraiment participé à un combat pour le titre avant 2021, mais le Belge est devenu le favori pour remporter le championnat par sorts avec une série de résultats de champagne.

C’est d’autant plus impressionnant après un éclatement de pneus à Bakou, une collision avec Hamilton à Silverstone et un début de chaos ayant détruit son Grand Prix de Hongrie avant qu’il ne commence à peine. Les chances que Verstappen et Hamilton terminent la saison avec le titre sont restées résolument stables pendant la majeure partie de 2021. Il reste à voir qui se faufilera.

Sergio Perez

Sergio Perez peut rester une sorte de doublure pour Verstappen chez Red Bull, mais son cumul de points a été décent avec une poignée de podiums. L’un des paris les plus populaires avant le Grand Prix de Mexico était que Perez réalise le tour le plus rapide, ce qui n’est peut-être pas surprenant compte tenu de la sortie sur sa piste à domicile.

Perez est l’arme supplémentaire de l’arsenal Red Bull et son rythme lorsqu’il se fraye un chemin à travers les champs est impressionnant. La présence de Perez dans l’équipe a également profité aux espoirs de titre de Verstappen avec Red Bull mieux à même de peaufiner la tactique que lors des saisons précédentes.