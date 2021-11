Qui sont les pires tireurs de la NBA ?

La saison continue son cours, le premier quart de la saison dans le NBA c’est de l’histoire et cela n’indique qu’une chose. Eh bien, vraiment deux. Que conocer al ganador del título de la temporada está cada vez más cerca, así como de los títulos individuales, pero que también hablamos de que las Estadísticas NBA pueden contar cada vez más con más peso a la hora de analizar algunos de los aspectos del juego plus importants.

L’une des statistiques qui ressort le plus ces dernières heures est celle qui confirme les chiffres de tous les tireurs NBA que Bleacher Report a produits, y compris les joueurs qui peuvent monopoliser un bon quota de tirs.

En analysant le succès sur ces terrains et le succès en marquant, la liste des pires lanceurs de la NBA serait la suivante.

Le top 5

-Anthony DavisL’attaquant des Los Angeles Lakers et l’une des stars de l’équipe de Frank Vogel a remarqué une régression au tir si évidente qu’il est devenu le pire tireur sur le terrain de toute la NBA.

– Jalen Suggs: Celui choisi par Orlando Magic lors de ce dernier NBA Draft 2021 est l’un des rookies qui figurent sur cette liste, mais pas le seul. Un buteur qui traverse un moment terrible en nombre et en sensations.

– De’Aaron Fox: Le gardien des Sacramento Kings était le meilleur joueur de l’équipe la saison dernière, il continue de le faire cette année, mais sa régression dans le tir depuis le terrain est évidente. Meilleur marqueur près de la jante que loin de celle-ci.

– Cade CunninghamLe repêchage n ° 1 de la NBA 2021 n’obtient pas non plus de bons chiffres de tir, bien que son influence sur le jeu des Detroit Pistons soit beaucoup plus grande grâce à d’autres aspects de son jeu.

-Davion Mitchell: Le joueur qui complète le top-5 est un autre rookie, et le deuxième membre des Sacramento Kings dans ce classement négatif.