Qui sont les « Summer Bodies » d’EXATLON 5 USA ?

Telemundo Kelvin Renteria revient dans la Team Contendientes dans la cinquième saison d’Exatlon USA.

Il y a un facteur qui reste inchangé à Exatlon États-Unis, et c’est que puisque ses participants sont des athlètes accomplis, ils ont des chiffres enviables qui sont très bien soignés avec une combinaison parfaite de nutrition, d’exercice et même beaucoup de repos. Et est-ce que pour traverser avec succès “les sables les plus féroces de la planète”, et endurer de longues journées avec des circuits de crise cardiaque, il faut rester dans une condition physique et mentale optimale, ce que les athlètes Exatlon USA comprennent très bien.

Les “Summer Bodies” d’Exatlon États-Unis

Il ne fait aucun doute que pour relever les différents défis d’une compétition comme Exatlon États-Unis, les athlètes doivent avoir une condition physique optimale qui va de pair avec les stratégies qu’ils appliquent pour progresser au sein de la compétition. Chaque athlète, avant d’être sélectionné pour faire partie de l’une des deux équipes de l’émission de téléréalité sportive Telemundo, a déjà une carrière sportive qui lui permettra de suivre les conditions extrêmes de cette bataille pour la gloire et des prix incroyables.

Nous avons vu de nombreux athlètes une fois qu’ils ont quitté Exatlon États-Unis partager leurs routines ardues pour maintenir leur silhouette et parallèlement à cela, maintenir une bonne santé. C’est le cas du célèbre et très apprécié Chuy Almada. Le taureau Team Contendientes partage constamment des routines via son profil Instagram et sa chaîne YouTube, où il dépasse déjà le million de followers, qui apprécient la motivation du guerrier Exatlon United States.

L’influence de Chuy Almada a été si grande parmi ses disciples que l’un d’eux a écrit le message suivant : « La vérité est que je suis abonné depuis environ un mois, avant de vous rencontrer je pesais 120 kilos. En ce moment, j’en suis à 98 kilos, mais je suis arrivé à un point où je me sentais stagnant. En ce moment, avec presque 1 mois d’entraînement avec vous des routines comme Adios Barriga ou l’entraînement de l’abdomen à la maison, je suis déjà à 90 kilos, et croyez-moi pour la première fois de ma vie je vois la silhouette de mon pack de six Chuy you êtes une personne formidable, une pure inspiration PS : j’ai rempli toutes les salutations de routine de Panama Crack. »

Nous partageons ici un échantillon de ce que partage Chuy, qui assure toujours que sa mission est de “Changer un million de vies”:

Mais si nous allons aux athlètes qui sont actuellement en République dominicaine, donnant tout dans la saison en cours d’Exatlon États-Unis, Telemundo a voulu en savoir un peu plus sur la façon dont ils maintiennent ce chiffre, et ils en ont révélé beaucoup.

Sous le slogan d’une grande persévérance et discipline, des personnalités telles que Jacobo García, Horacio Gutierrez Jr, ou encore « El Vaquero » Kelvin Noeh Renteria, ont partagé leurs secrets qui se résument en trois points clés : ne pas perdre courage, une bonne alimentation et beaucoup de repos, cette combinaison Ce serait le parfait pour réaliser ces corps d’été qui les prennent à force de beaucoup de travail et de concentration.

Il ne fait aucun doute que ces athlètes ne sont pas seulement un exemple de force physique, mais aussi de concentration mentale, car ils se consacrent non seulement à leurs circuits, mais aussi à maintenir leur corps et leur santé dans le meilleur état possible qui leur permet de continuer à réussir dans ses différentes disciplines et dans la vie en général.

En avant, guerriers !

