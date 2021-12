Qui sont Vanny et Vanessa ?

FNAF Security Breach a une histoire et des traditions très intéressantes avec de nombreux fans de Five Nights At Freddy qui ne savent pas qui est Vanny et si elle est Vanessa.

L’épisode Five Nights At Freddy de Steel Wool s’écarte de la norme de la série en termes de gameplay, mais il continue le récit de la série. Cela a abouti à une histoire compliquée avec de nombreuses théories de fans émergeant partout sur le Web.

Alors que le principal antagoniste du jeu reste le créateur de la chaîne de pizzeria Fazbear, il y a beaucoup de confusion sur l’identité du lapin blanc espiègle.

Qui est Vanny dans Five Nights At Freddy’s Security Breach ?

Vanny semble être le principal antagoniste parmi les animatroniques de FNAF Security Breach, mais tout n’est pas comme il y paraît.

Bien qu’elle soit le principal ennemi du jeu comparable à Walker d’Outlast, elle n’est pas une animatronique et elle est elle-même une victime. La fin du héros permet à Gregory de terminer les trois jeux Princess Quest, ce qui libère Vanny du contrôle de Glitchtrap.

Il est important de noter que le lapin blanc n’est pas un animatronique et est une personne vivante. Cela rend la fin de la Destruction d’autant plus traumatisante que Gregory ordonne aux bots STAFF de démonter une femme. Aïe.

Vanny Vannessa est-il en violation de la sécurité de la FNAF ?

Ce n’est pas officiel que Vanny soit Vanessa dans FNAF Security Breach car c’est très compliqué.

Il y a une femme aux cheveux blonds à l’intérieur de la tenue de lapin et elle ressemble à Vanessa. Cependant, l’une des fins de Five Nights At Freddy suggère que – encore une fois – tout n’est pas comme il y paraît.

La fin non masquée fait que Freddy et Vanny tombent du toit d’un pizzeria en flammes. Gregory enlève alors le masque du lapin et il semble que ce soit Vanessa.

Cependant, après le générique, nous voyons ensuite la femme de la sécurité – alias Vanessa – regarder du haut du toit du pizzeria en flammes. Dun dun dun.

Dans la fin Hero, cela se termine par une femme blonde libérée de Vanny et Glitchtrap. Mais elle porte un manteau violet au lieu de la tenue de sécurité, ce qui pourrait renforcer la croyance qu’elle n’est pas la dame de la sécurité.

Alors, qui est Vanny ?

Comme il ne semble pas que la femme de sécurité et le lapin blanc soient la même personne, nous nous demandons qui était la victime de Glitchtrap.

Malheureusement, il n’y a pas de réponse officielle et nous nous retrouvons simplement avec les théories de la communauté. Il est possible que Vanny soit Vanessa et que la fin Unmasked montre simplement l’esprit de la femme de sécurité laissée dans le Pizzaplex en feu.

Cependant, de nombreuses théories suggèrent que le lapin blanc est un faux de la femme de sécurité. Une théorie va jusqu’à suggérer que la fausse femme de sécurité pourrait être Circus Baby.

Bien qu’il aurait été bien que Vanny et Vanessa soient la même personne pour faire quelque chose de simple dans Five Nights At Freddy’s, il est très peu probable qu’ils le soient car les séances de thérapie suggèrent qu’il s’agit de personnes différentes avec 71 ans en tant que Vanessa et 46 en tant que Vanny.

Par conséquent, nous ne savons pas qui est le lapin blanc, mais nous pouvons au moins la sauver dans la fin Hero.

