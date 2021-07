Qui succèdera à BS Yediyurappa ? Le BJP choisira probablement le nouveau Karnataka CM lors d’une rencontre clé ce soir

in

Le BJP compte 117 législateurs dans l’assemblée, dont ces 12 députés. La note majoritaire est 113.

Un jour après la démission de BS Yediyurappa de son poste de ministre en chef, les députés du Karnataka BJP et les hauts dirigeants du parti se réuniront ce soir pour élire un nouveau ministre en chef. Le haut commandement du BJP a envoyé Dharmendra Pradhan et G Kishan Reddy en tant qu’observateurs centraux de l’État. La réunion des législateurs du BJP peut avoir lieu vers 19 heures. Le responsable du BJP au Karnataka, Arun Singh, participera également à la réunion.

Le ministre de l’Union, G Kishan Reddy, avant de partir pour Bengaluru, a déclaré que le prochain CM sera décidé par les députés du parti lors de la réunion. Alors que de nombreux noms ont fait des rondes, dont Murugesh Nirani, Arvind Bellad, Basavaraj Bommai, CN Ashwath Narayan, CT Ravi, Pralhad Joshi et BL Santhosh, les députés du Karnataka BJP, même les ministres sortants du cabinet de l’État sont discrets sur le nom du CM suivant.

Le député du BJP et le fils de Yediyurappa, BS Raghvendra, ont également refusé de projeter un nom, affirmant qu’il était trop tôt pour commenter. Il a dit que le parti prend des décisions en fonction de plusieurs paramètres et qu’il est difficile de le dire à l’avance.

BS Yediyurappa a démissionné hier après des semaines de spéculation. Le 26 juillet marquait également ses deux années de mandat. Le gouverneur Thaawarchand Gehlot a accepté sa démission et a également dissous le conseil des ministres qu’il dirigeait. Après sa démission, Yediyurappa a déclaré qu’il continuerait à travailler pour le parti et veillerait à ce que le BJP revienne au pouvoir lors des prochaines élections législatives.

Avec la démission de Yediyurappa, le sort de 12 législateurs qui ont rejoint le BJP du Congrès et du JDS entraînant la chute du gouvernement précédent est également en suspens. Depuis que le gouverneur a dissous le cabinet de l’État, il sera intéressant de voir comment la direction du parti accueille les transfuges.

