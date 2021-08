Qui tous les acteurs de l’émission Netflix sortent dans la vraie vie .

Je sais que lorsque vous regardez Outer Banks, vous admirez à quel point ils sont beaux. Je le sais juste, et c’est très bien. Et puis après avoir regardé l’émission, vous allez sur les réseaux sociaux et voyez à quel point ils sont tous les meilleurs amis dans la vraie vie, et tout à coup vous êtes obsédé par tout ce qui concerne le casting. Oups!! L’une des principales choses que vous mourrez probablement d’envie de tout savoir est la vie amoureuse des stars des Outer Banks.

Puis-je épouser Rudy Pankow ? Quelles sont les dernières nouvelles sur Chase Stokes et Madelyn Cline ? Ahh, l’acteur qui joue Ward est marié à son amour d’enfance ? Adorable. Voici tous les détails sur la vie amoureuse réelle des acteurs de Outer Banks sur Netflix, et fondamentalement avec qui vous pourriez avoir une chance d’obtenir un rendez-vous.

Chase Stokes et Madelyn Cline

Statut relationnel : En couple, l’un avec l’autre !

Vous devriez certainement le savoir maintenant, car c’est la vie d’amour des Outer Banks la plus publique qui soit, mais Sarah Cameron et John B ne sont pas seulement pour le spectacle – ils sont aussi ensemble dans la vraie vie !!! Juste après la diffusion de la première saison sur Netflix, les gens ont commencé à se demander si les acteurs Madelyn Cline et Chase Stokes pourraient être un élément dans la vraie vie. Chase était nouvellement célibataire et deux mois plus tard, le couple est devenu officiel sur Instagram et a confirmé leur relation. Chase a posté une photo de Madelyn sur Instagram, sous-titrée: “Les chats sortent du sac” et Madelyn a commenté: “Je suis tombé et je ne peux pas me relever.”

Le couple est toujours ensemble maintenant et partage des tas de jolies photos ensemble sur Instagram. Ils ont été nominés pour le meilleur baiser pour Outer Banks aux MTV Movie and TV Awards 2021 et lorsqu’ils ont accepté leur prix, ils se sont embrassés de manière emblématique sur scène. Aimez-le pour eux.

Rudy Pankow

Statut Dans une relation

À l’heure actuelle, certains rapports indiquent que Rudy Pankow, qui joue JJ, est célibataire. Mais, il est en fait en couple avec Elaine Siemek. Le couple se serait rencontré sur le tournage d’Outer Banks, où Elaine travaillait comme assistante réalisatrice. Ils ont choisi de garder leur relation assez privée, mais Rudy a expliqué comment cela avait amené Elaine à recevoir de nombreux commentaires haineux. Dans une publication sur Instagram, il a déclaré: “Je tiens à remercier mes incroyables fans / followers qui n’ont montré que de l’amour et du soutien et sont ici pour passer un moment amusant. Malheureusement, je suis ici pour dénoncer le manque de respect et le harcèlement que quelqu’un que j’aime beaucoup subit au quotidien.

Le message a poursuivi: “C’est arrivé à un degré où des mensonges sont répandus et des accusations sont dites qui vont au-delà de la “haine” normale. Non seulement elle n’est pas ce qu’on l’accuse d’être, mais elle est tout le contraire et l’est activement. Accuser quelqu’un que vous ne connaissez pas d’être abusif et manipulateur n’est pas acceptable, surtout lorsque vous ne connaissez pas personnellement la relation. Je suis très heureux dans la relation dans laquelle je suis. Je sais que je ne le montrerai peut-être pas activement sur les plateformes sociales à quel point nous sommes heureux ensemble, mais c’est ma décision personnelle de garder la plupart de ces moments pour moi.

«À ceux qui créent un tel mécontentement et des opinions sur celui que j’aime et ma relation, il est temps d’arrêter. En cette ère d’engagement social et d’illumination, je veux exprimer l’importance de répandre la positivité et le besoin de savoir quand il est injuste d’exprimer son propre dégoût pour quelque chose ou quelqu’un, surtout quand on peut le faire derrière une identité anonyme. On m’a toujours dit que la meilleure version de vous-même était votre moi le plus humble… Je fais cette déclaration comme mon moi le plus humble et je serais très reconnaissant si nous allions tous de l’avant dans la positivité et le respect.

Madison Bailey

Statut Dans une relation

En juin 2020, Madison Bailey a parlé d’être pansexuelle. Écrivant sur TikTok, Madison a déclaré: «Personne ne sait ce que signifie pansexuel. Filles, garçons, garçons trans, filles trans, bébés non binaires. C’est ce qu’il y a à l’intérieur, boo. Elle a ensuite rendu publique sa relation, affirmant qu’elle sortait actuellement avec Mariah Linney, une joueuse de basket-ball féminine de l’Université de Caroline du Nord à Charlotte.

Le couple se serait rencontré sur TikTok, avant de se rendre compte qu’ils vivaient à environ 20 minutes l’un de l’autre. Ils ont ensuite arrangé leur premier rendez-vous et ont dit qu’ils rencontraient les parents trois jours plus tard.

Jonathan Daviss

Statut Matrimonial Célibataire

On ne sait pas grand-chose sur l’histoire des fréquentations de Jonathan Daviss. On dirait que l’acteur, qui joue Pope, est actuellement célibataire.

Drew Starkey

Statut de la relation: Peut-être célibataire

L’état actuel de la relation de Drew Starkey n’est pas tout à fait clair. L’acteur qui joue Rafe était lié pour la dernière fois à sa petite amie d’alors, l’actrice Claire Van Der Linden, en 2014 – mais il n’est pas évident qu’ils soient toujours ensemble. Il n’a pas posté à son sujet depuis 2014, et son compte Instagram est privé.

Charles Esten

Statut de la relation : Marié

Charles Esten, qui incarne Wade Cameron, entretient depuis longtemps une relation très stable. Donc, si vous cherchez un peu de papa de sucre, ce n’est pas l’endroit qu’il vous faut. Il a épousé sa chérie d’université, Patty Esten, en 1991 et le couple partage trois enfants.

Austin Nord

Statut Matrimonial Célibataire

Il semble également qu’Austin North, qui joue Topper, soit actuellement sans autre significatif. Il était auparavant lié à l’actrice Sadie Robertson, mais ils ne sont sortis ensemble que pendant environ quatre mois avant de se séparer. Ils ont annoncé qu’ils s’étaient séparés en août 2018, affirmant que “ça n’a tout simplement pas fonctionné”.

