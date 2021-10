Qui utilise même Bing ? Google, apparemment – quand il doit se passer d’amendes massives

Donne une belle statistique, mais cela peut ne pas être pertinent

Google revendique une pure supériorité sur les autres moteurs de recherche comme raison pour laquelle il ne devrait pas payer 5 milliards de dollars à l’Union européenne. La société est en train de faire appel de l’amende record de la commission de 2018, lorsqu’il a été déterminé que le géant de la recherche en ligne était en mesure d’assurer la domination de ses services sur les concurrents grâce à la popularité des appareils Android.

Alors, qu’est-ce que Google a mis en place pour sa défense devant le Tribunal ? Selon Bloomberg, c’est le propre moteur de recherche de Microsoft.

“Nous avons soumis des preuves montrant que la requête de recherche la plus courante sur Bing est de loin Google”, a déclaré Alfonso Lamadrid, un avocat de Google. “Les gens utilisent Google parce qu’ils le souhaitent, pas parce qu’ils y sont forcés.”

Brûlure malade, non? Bien que nous n’ayons pas de citation ferme ici, nous savons que la société d’analyse de référencement Ahrefs a enregistré “Google” comme la principale requête de Bing en 2019 (via Digital Information World) et qu’elle a actuellement le terme n ° 3 pour l’année à ce jour. avec un peu plus de 8 millions de retours aux États-Unis

Lamadrid a également mentionné les sondages auprès des consommateurs où 95% des participants ont choisi Google plutôt que les alternatives.

Mais voici le problème : tout téléphone Android vendu avec les services Google Play est livré avec le moteur de recherche Google ainsi que de nombreux autres comme Chrome, Drive, Photos et YouTube. Les consommateurs ont-ils le droit de choisir où ils obtiennent leur navigateur Web et leur stockage cloud avant de passer à partir de leur premier démarrage ?

Google fait face à un défi de taille contre ce principe alors qu’il combat la décision de la Commission européenne. Sa réaction initiale a consisté à vendre aux enchères des emplacements de moteur de recherche préférés pour les nouveaux téléphones Android vendus en Europe.

23 applications et jeux temporairement gratuits et 43 en vente pour lundi

Ne manquez pas les ventes de Cytus II, YoWindow Weather et FolderSync Pro

Lire la suite

A propos de l’auteur

Jules Wang (1141 articles publiés)



Jules a rejoint l’équipe Android Police en 2019. Avant cela, il était chez Pocketnow. Il aime les transports en commun, les podcasts et les gens en général. Il aime également avoir une vision globale de la technologie, de la façon dont les gens sont attirés par elle à la façon dont elle est utilisée dans toutes les autres industries.

Plus de Jules Wang