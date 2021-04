Qui va choisir Elizabeth? Lucas et Nathan ont tous les deux des avantages lorsque le cœur s’approche de la finale de la saison 8

La finale de la saison est diffusée le 2 mai: qui devrait choisir Elizabeth?

Ecoutez, sans offenser Nathan, mais je suis toujours Team Lucas. Il a parcouru un long chemin depuis son arrivée à Hope Valley, lui et Elizabeth partagent un amour de la lecture et de l’apprentissage et il n’a tout simplement pas été dramatique du tout cette saison, du moins en ce qui concerne sa relation avec Elizabeth. Leur histoire a été tendre, ouverte et gentille. Il est mieux adapté à bien des égards, mais Lucas est également agité et voudra peut-être quitter Hope Valley à un moment donné.