Qui veut des essuie-glaces quand on peut utiliser des lasers ? Tesla brevète une nouvelle technologie de nettoyage | Moteur

in

Tesla veut que ses véhicules révolutionnent l’industrie dans les moindres détails, y compris les essuie-glaces.

Il y a des idées qui doivent être considérées calmement et réfléchir à ce que vous recherchez exactement. Quelque chose comme cela se produit avec le projet sur lequel Tesla travaille afin de donner une nouvelle approche aux essuie-glaces, ils veulent être remplacés par des lasers, mais c’est nécessaire ? Cela contribuerait-il à quelque chose au-delà de son attrait ?

Ces questions sont difficiles à répondre pour le moment, mais au moins il est déjà certain que Tesla souhaite utiliser des lasers avec cette fonction. Ils avaient déjà parlé de la nouveauté, mais hier, il y a eu une nouvelle qui confirme cette intention de la part de la société d’Elon Musk.

Tel que publié dans CNET, le L’Office américain des brevets et des marques a accordé à Tesla un brevet sur l’utilisation des lasers pour nettoyer la saleté du pare-brise ou des autres vitres du véhicule. Bref, c’était vrai et, connaissant la perspective commerciale de l’entreprise, il est possible qu’on la voie bientôt s’annoncer.

La barre d’appui sur le toit de votre voiture n’est pas seulement pour les passagers à saisir dans les virages. Sa vraie fonction en est une autre et nous allons expliquer en quoi elle consiste.

Le titre même du brevet décrit déjà parfaitement son objectif : “Nettoyage au laser pulsé des débris accumulés sur les articles en verre dans les véhicules et les montages photovoltaïques”.

Ce nouveau système est « un appareil de nettoyage de véhicule » qui émet un faisceau laser vers une zone spécifique du verre pour éliminer les éléments. Bien que nous précisions que les détails techniques n’ont pas été révélés pour le moment sur ce à quoi ressemblerait ce laser, dans quelle mesure il nettoierait ou comment il détecterait la saleté.

Le fait est que Tesla travaille sur des technologies similaires depuis 2018 et il a longtemps été annoncé comme l’une des nouveautés possibles du Cybertruck, mais il est difficile de penser qu’il pourrait arriver si immédiatement. Bien que voyant que l’entreprise ait même osé avec l’annonce de robots humanoïdes… C’est fait difficile de parler des moments concernant sa sortie.