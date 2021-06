Qui veut entendre ma théorie du complot folle et loufoque à propos du 1/6 ? 10z viral

par Caitlin Johnstone, Caitlin Johnstone :

Glenn Greenwald a publié un nouvel article intitulé “Les questions sur le rôle du FBI dans 1/6 sont moqués parce que le FBI façonne les médias d’entreprise libéraux” sur la réaction contre les médias de droite, soulignant le fait incroyablement suspect que les participants de la base au mois de janvier 6 L’émeute du Capitole a été sévèrement poursuivie alors que nombre de ses dirigeants et organisateurs réels ne l’ont pas été.

Greenwald passe en revue l’histoire longue et bien documentée du FBI d’utilisation d’agents et d’informateurs infiltrés pour piéger des individus facilement manipulés afin qu’ils participent à des complots “terroristes” qu’ils ont eux-mêmes initiés puis se sont précipités pour sauver la situation, à quel point il est peu probable que de tels informateurs et des agents infiltrés n’auraient pas été actifs dans les groupes responsables de l’émeute du Capitole, et à quel point il est inacceptable que l’on sache si peu sur ce que le FBI et d’autres agences gouvernementales faisaient réellement à l’égard de ces groupes avant un incident ils savaient absolument qu’ils venaient.

Greenwald ridiculise également la façon dont les médias de masse ont utilisé les experts littéraux du FBI pour rejeter de manière moqueuse ces points comme des théories du complot folles en utilisant des arguments fallacieux.

Les questions sur le rôle du FBI dans 1/6 sont moquées parce que le FBI façonne les médias d’entreprise libérauxhttps://t.co/wuHhoj5zSB – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 18 juin 2021

La journaliste Whitney Webb a également publié un nouvel article intitulé “Qui est un ‘terroriste’ dans l’Amérique de Biden ?” à propos de la nouvelle stratégie gouvernementale de la Maison Blanche pour affronter le dernier grand boogie man effrayant que le public américain est entraîné à craindre, à savoir le «terrorisme domestique». Webb signale comment la stratégie est conçue comme une approche pour contrer les groupes largement détestés comme les suprémacistes blancs, mais le document de la Maison Blanche décrivant ce qu’elle fait réellement indique clairement qu’elle a l’intention d’opérer de « manière idéologiquement neutre et axée sur la menace », comme la loi « ne fait aucune distinction fondée sur l’opinion politique – gauche, droite ou centre ».

« Cependant, le document lui-même place les « extrémistes » « anti-gouvernementaux » ou « anti-autorités » dans la même catégorie que les suprémacistes blancs violents en termes de menace pour la patrie », écrit Webb. « La caractérisation de ces individus par la stratégie est troublante. »

« Par exemple, ceux qui ‘s’opposent violemment’ à ‘toutes les formes de capitalisme’ ou à ‘la mondialisation des entreprises’ sont répertoriés dans cette catégorie moins discutée de ‘terroriste domestique’ », ajoute Webb. « Cela montre comment les gens de gauche, dont beaucoup ont appelé au démantèlement ou au remplacement du capitalisme aux États-Unis ces dernières années, pourraient facilement être ciblés dans cette nouvelle « guerre » que de nombreux gauchistes autoproclamés soutiennent actuellement. De même, les « extrémistes motivés par l’environnement », une catégorie dans laquelle des groupes tels que Extinction Rebellion pourraient facilement tomber, sont également inclus. »

(Cela correspond à une évaluation de l’ODNI publiée en mars dans laquelle le cartel du renseignement américain place les « extrémistes violents anarchistes » et les « extrémistes violents anti-gouvernementaux/anti-autorités » au même niveau que la violence extrémiste à motivation raciale. Le document dit que l’activisme et la simple défense de positions politiques ou sociales « ne peuvent pas constituer un extrémisme violent et peuvent être protégés par la Constitution », ce qui implique bien sûr qu’il « peut » ne pas l’être.

Webb décrit les dangers de l’appel de la stratégie de la Maison Blanche à fusionner essentiellement les agences de renseignement, les forces de l’ordre, la Silicon Valley et les organisations “communautaires” et “religieuses” telles que la Ligue anti-diffamation, ainsi que des gouvernements étrangers non spécifiés, ainsi que partenaires dans cette « guerre », dont la stratégie indique clairement qu’ils s’appuieront fortement sur une orientation pré-criminelle largement axée sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux et les plateformes cryptées.

NOUVEAU pour TLAV – Loin d’être une guerre contre la « suprématie blanche », la nouvelle stratégie de « terrorisme domestique » de l’administration Biden cible clairement principalement ceux qui s’opposent à la portée excessive du gouvernement américain et ceux qui s’opposent au capitalisme et/ou à la mondialisation.https://t.co /JR0V88RSRA – Whitney Webb (@_whitneywebb) 18 juin 2021

Et vous pouvez m’appeler un fou de chapeau en papier d’aluminium portant un théoricien du complot si vous voulez, mais je ne peux m’empêcher de me demander si ces deux histoires pourraient être liées d’une manière ou d’une autre. Si peut-être, juste peut-être, le comportement suspect du FBI avant et après l’émeute du Capitole a quelque chose à voir avec le programme de mise en œuvre de mesures autoritaires conçues pour étouffer toute impulsion révolutionnaire qui pourrait émerger dans une population de plus en plus appauvrie et opprimée.

Si peut-être, juste peut-être, les agences gouvernementales opaques qui dirigent l’Amérique en alliance avec la classe ploutocratique ont profondément peur du mécontentement croissant des masses qui les dépassent largement en nombre.

Si peut-être, juste peut-être, le fait que le récit grand public sur l’émeute du Capitole a été plein de trous d’intrigue, de mensonges purs et simples et de spin narratif depuis le tout début et a été utilisé pour faire avancer des programmes préexistants dès le premier jour est un peu étrange.

Si peut-être, juste peut-être, QAnon étant une opération psychologique évidente aurait dû être un indice.

Si peut-être, juste peut-être, le fait que la nouvelle administration Biden ait déjà travaillé à l’ajout de nouvelles politiques antiterroristes nationales avant le 6 janvier devrait faire sourciller quelques sourcils.

Si peut-être, juste peut-être, le fait que Biden se soit souvent vanté d’être l’auteur original du Patriot Act n’est pas sans rapport avec le timing de tout cela.

Si peut-être, juste peut-être, le fait que l’émeute du Capitole ait été immédiatement utilisée comme excuse pour cibler la gauche aurait dû être considéré comme un avertissement des choses à venir.

Si peut-être, juste peut-être, les gauchistes qui ont sauté dans le récit de CNN sur le « coup d’État » du Capitole dans l’espoir qu’il pourrait être utilisé pour rallier la gauche étaient malavisés et devraient maintenant adopter une posture plus critique.

Si peut-être, juste peut-être, le programme visant à maintenir un modèle économique non durable et un empire non durable devrait nécessiter quelques tours de vis de plus que le public n’acceptera probablement volontairement, et des précautions sont mises en place pour éviter un contrecoup significatif.

Si peut-être, juste peut-être, il y avait un agenda pour mettre en œuvre de nouvelles lois effrayantes sur le « terrorisme domestique » pour empêcher les Américains de se mobiliser contre leurs dirigeants, et une excuse a été inventée pour fabriquer un soutien à cet agenda.

