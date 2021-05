Qui veut un lecteur de musique Android avec un écran e-ink?

Les smartphones ont largement remplacé les lecteurs de musique autonomes, car vous pouvez obtenir un téléphone bon marché pour moins de 100 $ et l’utiliser comme lecteur de musique. Mais Hisense pense qu’il existe encore un marché pour les lecteurs de musique autonomes, et son nouveau Hisense Touch pourrait vous faire faire une double prise.

Le Hisense Touch est maintenant disponible en prévente en Chine (h / t: Liliputing), et le lecteur de musique contient également un écran e-ink de 5,84 pouces pour une durée de vie de la batterie plus longue et une expérience de lecture plus confortable. L’écran offre également 2 048 niveaux de luminosité et 36 niveaux de température de couleur.

Sur le plan audio, vous pouvez vous attendre à deux haut-parleurs stéréo, à la prise en charge de Dirac Power Sound, à un DAC ES9038 et à une puce d’amplification ES9603. Bien sûr, le lecteur de musique dispose également d’un port 3,5 mm.

Le Hisense Touch offrirait un processeur Snapdragon octa-core à 1,8 GHz sans nom (censé être une conception de 11 nm), 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie de 3000 mAh avec une charge de 18 W via USB-C et Android 11. Comme l’image en haut de la page montre, le lecteur de musique n’a pas de configuration de caméra arrière, la lunette supérieure hébergeant une caméra selfie sans nom.

Attendez-vous à payer 1599 yuans (~ 249 $) pour le lecteur de musique, ce qui le rend plus cher que certains téléphones à petit budget comme le Redmi Note 10 et le Poco M3. Là encore, il pourrait s’agir d’une comparaison de pommes et d’oranges à ce stade, étant donné la concentration musicale de l’appareil Hisense, l’affichage à l’encre électronique et le manque de capacités cellulaires.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons Hisense utiliser des écrans e-ink, car la société propose depuis longtemps des appareils avec des panneaux e-ink. Les exemples les plus marquants incluent le Hisense A2 (avec un écran standard à l’avant et un écran e-ink à l’arrière) et le Hisense A7 (avec un panneau e-ink de 6,7 pouces à l’avant). Hisense n’a pas tendance à proposer ces appareils en dehors de la Chine, alors ne retenez pas votre souffle pour que le Touch se lance dans votre coin de pays.