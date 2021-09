Qui vient à Manhattan West – WWD

Un segment distinct du commerce de détail – axé sur le bien-être, la nourriture et les boissons, le divertissement et avec une touche de mode – est en train d’émerger du côté ouest de Manhattan.

Il s’agit d’un élément majeur du développement à usage mixte géant de 4,5 milliards de dollars et de 7 millions de pieds carrés de Brookfield Properties, appelé Manhattan West, dont la soirée d’ouverture est prévue pour mardi.

Situé entre les neuvième et dixième avenues et les 31e et 33e rues, Manhattan West comble ce qui était autrefois un vide béant dans la région et crée un continuum adapté aux piétons entre Hudson Yards et la gare de Moynihan, avec un espace public en plein air de 2,5 acres flanqué par les magasins de détail des deux côtés. Le parc High Line surélevé, long et étroit, s’étendra sur 1 200 pieds jusque dans l’ouest de Manhattan d’ici le début de 2023, stimulant ainsi la circulation piétonnière.

WWD a appris que les magasins suivants ouvriront cette année et en 2022 à Manhattan West. Ils comprennent:

• Reset by Therabody, un centre de bien-être de 4 500 pieds carrés ouvert au printemps 2022, pour les massages, la cryothérapie, la thérapie par le son et la lumière et les traitements intraveineux.

• Nouveau stand, lancé le mois prochain et faisant évoluer le format de kiosque à journaux de l’entreprise dans son premier véritable format de vente de publications, maison, santé, beauté, bien-être, électronique grand public, gadgets technologiques, papeterie et accessoires de mode.

• Un magasin Peachy de 1 400 pieds carrés pour les soins de la peau avec un studio de traitement anti-rides, ouverture en novembre. Peachy n’a que deux autres emplacements à Williamsburg, Brooklyn et SoHo.

• Public Rec, la marque athleisure, ouvre son premier magasin à New York, une unité de 1 900 pieds carrés lancée en octobre.

• OPR Eyewear, qui vend des lunettes italiennes fabriquées à la main. Le magasin de 1 400 pieds carrés ouvrira également le mois prochain.

Autres détaillants lancés ce mois-ci : une boutique NHL de 9 000 pieds carrés et un café ouvert toute la journée, les provisions quotidiennes, exploités par le groupe de restaurants Union Square Hospitality de Danny Meyer.

En octobre, une salle de restauration Citizens New York de 40 000 pieds carrés, développée en partenariat avec la nouvelle entreprise de l’ancien hôtelier Sam Nazarian, C3, et une boutique Life Wine & Spirits, également de C3, ouvriront vers la fin de l’année. C3 compte Brookfield Asset Management et Simon Property Group comme investisseurs.

Également en octobre, Ci Siamo, le point de vue de Danny Meyer sur la cuisine italienne ; Meyer ouvre également un bar à cocktails ; Zou Zou’s, un restaurant de style méditerranéen oriental appartenant à Michael Stillman; un Starbucks avec une devanture et un intérieur sur mesure et une vitrine à emporter, et un magasin de vêtements pour hommes Rothmans. L’entreprise familiale Rothmans exploite trois autres magasins pour hommes, sur Park Avenue South à Union Square, et à Scarsdale et Bronxville à Westchester.

En novembre, un Midnight Theatre de 160 places pour des représentations en direct et un restaurant chinois au-dessus, appelé Hidden Leaf, ouvriront leurs portes.

Une vue plongeante sur le corridor commercial de Manhattan West.

Le composant de vente au détail de Manhattan West de 240 000 pieds carrés est ancré par un Whole Foods de 65 000 pieds carrés (déjà ouvert) et un studio Peloton de 40 000 pieds carrés pour créer du contenu en streaming et des cours de spin, qui seront opérationnels plus tard ce année. Au printemps 2022, un magasin Peloton pour les vélos stationnaires, la bande de roulement et les vêtements ouvrira également.

“Lorsque vous commencez avec une épicerie comme point d’ancrage, c’est un signal que nous voulons que Manhattan West soit une plaque tournante pour la communauté”, a déclaré Jason Maurer, vice-président senior de la location au détail chez Brookfield.

À cette aura s’ajoute un centre de soins primaires et préventifs prévu de 10 000 pieds carrés. Et aussi sur place, une City National Bank, la cafetière australienne Bluestone Lane (tous deux ouverts) et un boutique-hôtel Pendry avec un café Black Fox qui a ouvert ses portes vendredi dernier.

Ce n’est pas que la ville ait besoin de plus de magasins, mais la collection de magasins de Manhattan West est principalement dépourvue de marques de variétés de jardin. « Nous étions convaincus de faire quelque chose de très unique, du point de vue du merchandising », a déclaré Maurer.

Les deux rangées de commerces de détail s’élèvent sur deux étages, ou 54 pieds, et sont loués à 95 pour cent, selon Maurer. Au sommet des structures de vente au détail se trouvent des terrasses à plusieurs niveaux pour manger et observer les gens. Entre les deux se trouve l’espace public extérieur, qui contient une installation de 30 000 pieds carrés de citrons et d’arbres surdimensionnés et de « nuages » en tissu rétroéclairés par un éclairage LED et un parfum de citron imprégnant. Il s’appelle Citrovia et ajoute au caractère inhabituel de la propriété tandis que la couverture nuageuse dissimule un échafaudage au-dessus pour la construction de la tour de bureaux de 58 étages, Two Manhattan West, qui devrait être achevée d’ici 2023. La tour de bureaux One Manhattan West a été achevée .

Manhattan West compte également 844 unités résidentielles et est construit sur d’énormes dalles de béton au-dessus des gares de triage pour le Long Island Railroad et Amtrak. Brookfield a commencé à acheter des propriétés pour Manhattan West il y a 40 ans.

Bientôt sera érigé un écran de 101,6 pieds sur 17,5 pieds, destiné au contenu vidéo, aux films et à la diffusion d’événements tels que la Coupe du monde, et non à la publicité, et il y aura une patinoire de novembre à avril.

« Ce n’est pas un centre commercial. En fait, c’est un paysage de rue piétonnier », a déclaré Maurer.

L’espace public extérieur au sein de Manhattan West.

« L’un de nos principaux objectifs était de rapprocher les limites de la communauté », a déclaré Sabrina Kanner, vice-présidente exécutive du développement, de la conception et de la construction de Brookfield. « Nous voulions vraiment que Manhattan West ne soit pas une enclave au sein de la communauté. Nous voulions qu’il fasse partie de la communauté, comme un parc public, très ouvert sur la ville », avec une gamme de programmes en plein air qui n’interfère pas avec la vente au détail. Elle a cité des kiosques de nourriture, du ping-pong, des spectacles musicaux, la troupe de danse acrobatique Streb, des expositions d’art et des cours d’exercices, dans le cadre de la programmation.

“C’était un peu intimidant au début lorsque nous planifiions, mais nous avons passé du temps à visiter d’autres lieux de vente au détail, tels que le Rockefeller Center et Channel Gardens”, a déclaré Kanner.

Elle a déclaré que la connexion à la High Line devrait être prête d’ici le début de 2023, complétant “un voyage vraiment intéressant allant d’un espace très différent à un autre espace très différent”, de la gare de Moynihan à Manhattan West, de la High Line à Hudson Yards. Le développement devrait également s’appuyer sur le quartier des théâtres de Broadway et le Madison Square Garden.

“Vous ne faites pas que voyager entre de grands bâtiments, ce qui aurait pu être l’expérience ici”, a déclaré Kanner. « Il y a une sensation personnelle plus confortable que de marcher dans un canyon de grands bâtiments. Du rez-de-chaussée, vous pouvez reconnaître les gens sur les terrasses et ils peuvent regarder en bas et profiter des événements sur la place. Il y a aussi de la texture dans la construction, a ajouté Kanner, citant les sièges en bois et en pierre, et le pavage en charbon de bois et en béton gris «jet brouillard», entre autres éléments.

« Les projets à grande échelle de cette taille peuvent être intimidants, mais il y a une échelle très humaine à Manhattan West », a observé Michael Stillman, du groupe de restaurants Quality Branded, qui exploite Zou Zou’s. Le restaurant propose un menu et un décor qui attirent les points de contact culturels d’Israël, du Liban, de la Tunisie, du Maroc et de la Turquie ; un poêle à bois ; une barre d’émail blanc éclairée par de la résine avec des carreaux le long du sol et sur les côtés ; arches et sièges intérieurs et extérieurs.

“Il y a eu un vrai changement et un vrai changement dans la région”, a déclaré Stillman. « Il va se passer beaucoup de choses passionnantes ici. Il a ralenti au cours des deux dernières années, mais nous commençons à voir des changements. Il va y avoir un vrai retournement. »

Manhattan West avec le restaurant méditerranéen oriental de Zou Zou (au centre).