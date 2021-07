Qui vient de déplacer 2% de l’offre totale de Bitcoin d’une valeur de plus de 15 milliards de dollars ? ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto nouveaux médias

Publicité





Une baleine bitcoin vient de déplacer 400 519,2286 BTC d’une valeur d’environ 15,3 milliards de dollars, soit environ 2% de l’offre totale de BTC.

La transaction unique en son genre, qui a été traitée comme un bloc entier sur le réseau bitcoin le 27 juillet, a été remarquée et publiée sur Twitter par Bitcoin met à jour le compte Twitter, Documenting Bitcoin.

« 15,3 milliards de dollars ont été transférés aujourd’hui dans un bloc #Bitcoin. #Bitcoin numéro de bloc 692828.

Les données du site de suivi de l’activité du réseau bitcoin Blockchain.com confirment la validité de la transaction et son ampleur.

“Un total de 400 519,22860383 BTC (15 067 249 01,42 $) ont été envoyés dans le bloc, la transaction moyenne étant de 122,37067785 BTC (4603498,02 $).”

Le bloc a été extrait le 27 juillet 2021 à 4,58 AMT GMT +3 par le pool minier de Poolin et compte actuellement 106 confirmations sur la blockchain bitcoin, selon le site Internet. Une autre ventilation des transactions montre ce que le ou les mineurs ont gagné en traitant et en validant le bloc :

«Le ou les mineurs de ce bloc ont obtenu une récompense totale de 6,25 BTC (235 120,56 $). La récompense consistait en une récompense de base de 6,26 BTC (235 120,56) avec une récompense supplémentaire de 0,32710928 BTC (12 305,62 $) en tant que frais des 3273 transactions incluses dans le bloc.

Commentant le coût énorme de la transaction, les passionnés de BTC sur Twitter ont également noté que la transaction aurait été plus coûteuse à envoyer par virement bancaire.

Effet baleine sur le mouvement BTC

Les grandes transactions Bitcoin d’entités ont toujours suscité l’intérêt de la communauté crypto en raison de leur énorme potentiel d’influencer le prix du bitcoin. On prévoit souvent que différents mouvements des baleines apporteront des résultats positifs et négatifs sur le marché.

Graphique BTCUSD par TradingView

Bitcoin est tombé en dessous de 38 000 $ lundi après une rupture au-dessus de 40 000 $ dans une pompe de courte durée qui n’a pas pu tenir, après que des rumeurs circulaient selon lesquelles Amazon prévoyait d’ajouter BTC comme mode de paiement sur sa plate-forme.

La déclaration a ensuite été démentie par un porte-parole du marché des achats en ligne, comme l’a rapporté Bloomberg. Au moment de mettre sous presse, la pièce supérieure a baissé de 3,7% au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 37 931 $.

Le commerçant et analyste de crypto Michael van de Poppe a déclaré que Bitcoin progresse néanmoins à la hausse en testant des hauts et des bas plus élevés.

« Après un plus haut plus haut, vous cherchez un nouveau plus bas plus haut. C’est ce que fait actuellement #Bitcoin et je pense que la consolidation après le test de 40 000 $ est assez saine et normale. Les gens attendent des feux d’artifice tous les jours ; les marchés ne fonctionnent tout simplement pas de cette façon.