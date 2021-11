Qui vote dans les prix The Best ?

09/11/2021 à 16h49 CET

Les prix FIFA The Best seront décernés le lundi 17 janvier 2022 et sera composé d’un total de 11 catégories : Meilleur joueur, Meilleur joueur, Meilleur entraîneur, Prix Puskas, Meilleur gardien de but, Meilleur gardien de but, Meilleur entraîneur, Prix du fair-play, FIFA FIFPRO World 11 Female, FIFA FIFPRO World 11 Male and Fan Award.

Le vote, en revanche, débutera le lundi 22 novembre prochain et se poursuivra jusqu’au vendredi 10 décembre. Les personnes chargées de choisir les gagnants sont tous les capitaines et entraîneurs (hommes et femmes) de toutes les équipes du monde, en plus de plus de 300 membres de la presse et d’un vote en ligne des fans..

L’attaquant du Bayern, Robert Lewandowski, a été le principal protagoniste la saison dernière, remportant son premier trophée The Best devant Leo Messi. Le Polonais était accompagné de Lucy Bronze (meilleure joueuse), Jürgen Klopp (meilleur entraîneur), Son (Puskas), Manuel Neuer (meilleur gardien), Sarah Bouhaddi (meilleure gardienne), Sarina Wiegman (meilleur entraîneur), Mattia Agnese (fair-play) ). ) et Marivaldo Francisco da Silva (passe-temps).