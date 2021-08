Qui voudriez-vous le plus sur la colline dans un jeu de joker ?

in



Photo de David Banks/.

De plus, Baumann, Ben et Zach plaisantent sur la ceinture de Lance Lynn et les tweets de Steve Cohen

Cette semaine, nous plaisantons sur la ceinture de Lance Lynn et les tweets de Steve Cohen (0:45), avant de rédiger les lanceurs partants que nous voudrions le plus sur la bosse dans un jeu de joker (15:00). Ensuite, nous prévisualisons les meilleurs matchs du week-end (53:00).

Hôtes : Michael Baumann, Ben Lindbergh, Zach Kram

Producteur : Bobby Wagner

Éditeur : Mike Wargon

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS