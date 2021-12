Qui Yahya Abdul Mateen emmènerait-il dans un autre univers | ‘The Matrix Resurrections’ + Regarder

*Cette semaine Yahya Abdul-Mateen II est Morphée !

Le joueur de 35 ans joue le guide sage et mondain de Neo (Keanu Reeves) dans « Les résurrections matricielles.” Warner Bros. Pictures le quatrième opus de la franchise « The Matrix » est également la vedette Jessica Henwick (Bugs) – un hacker en mission pour découvrir celui qui s’est sacrifié pour l’humanité.

Avant la première du film le 22 décembre, nous avons parlé à Abdul-Mateen et Henwick des planètes et des brûlures de la rétine.

Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle de Morpheus dans Matrix Resurrections (2021) Warner Bros. Pictures

Q : Quels deux compagnons de casting emmèneriez-vous avec vous dans un univers alternatif ?

PATATE DOUCE: Tu dois prendre Neo ! Je prends Keanu ! C’est l’homme aux pouvoirs. Neo et Morpheus forment une bonne équipe.

JH : Je dois y aller avec Trinity ! Je l’aime, je la soutiens, je suis sa plus grande fan ! J’aurais une panne si j’étais dans un univers alternatif ultime et Carrie Ann Moss (Tiffany/Trinity) serait comme, ‘ça va, ça va aller.’

PATATE DOUCE: C’est une personne pour s’occuper de toi si tu es dans cette situation

JH : Je ne sais pas ce que ferait Keanu. Il dirait, ‘euhh, je suppose que c’est notre vie maintenant.’

Keanu Reeves dans le rôle de Thomas Anderson/Neo, Jessica Henwick dans le rôle de Bugs et Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle de Morpheus dans Matrix Resurrections (2021) Warner Bros. Pictures

Q : À quoi ressemblait votre première rencontre avec la franchise « The Matrix » ?

PATATE DOUCE: [I saw “The Matrix”] quelques années après sa sortie, je ne l’ai pas vu au cinéma. J’étais plus un enfant de l’extérieur. Quand je l’ai vu… j’ai été frappé par tous les moments de brûlure de la rétine, l’esquive des balles et le petit insecte qui pénétrait à l’intérieur de l’estomac. De plus, Laurence Fishburne était cool avec son Morpheus et le Muhammad Ali Shuffle dans le combat de dojo. Ces moments m’ont marqué.

JH : C’est l’un des rares films dont je me souviens scène par scène. Parfois, je sors du cinéma et je me dis ‘attends qu’est-ce que je viens de regarder !’

« The Matrix Resurrections » sera en salles et sur HBO Max le 22 décembre !

Pour plus de détails, suivez #TheMatrix | @thematrixfilm | whatisthematrix.com