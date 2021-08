Quick Beats – 10 questions pour Austin Wintory, compositeur lauréat du BAFTA – Fonctionnalité

Tout au long du Nintendo Life Video Game Music Festival, nous parlerons à un éventail de compositeurs et de musiciens avec un mélange d’interviews approfondies et de questions-réponses plus courtes, plus précises (et peut-être un peu plus maladroites) où nous poserons seulement dix questions personnelles rapides. ; nous appelons ces fonctionnalités plus courtes ‘Quick Beats’.

Aujourd’hui, notre première personne interviewée est Austin Wintory, compositeur nominé aux Grammy Awards et primé aux BAFTA, dont le travail comprend les bandes originales de chouchous indépendants comme flOw et Journey de thatgamecompany, Giant Squid’s Abzu, la série Banner Saga et des projets beaucoup plus importants tels qu’Assassin’s Creed Syndicate , pour n’en citer que quelques-uns.

Alors, découvrons quelques informations sur Austin, y compris ses héros musicaux, ses réflexions sur la meilleure décennie pour la musique et ce qu’il écoute en conduisant…

Nintendo Life : Quelle est la première chanson ou le premier album dont vous vous souvenez avoir acheté ?

Austin Wintory : Sûrement Guerres des étoiles. Nous avions un vinyle que je détruisais, donc je suis à peu près certain d’avoir trouvé un moyen d’en acheter des cassettes pour le remplacer.

Quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ?

“Harvest Moon” de Neil Young.

Quel a été le tout premier jeu vidéo pour lequel vous avez écrit de la musique, et comment vous sentez-vous en l’écoutant maintenant ?

flOw a été ma première sortie commerciale. J’entends quelqu’un qui était assez ignorant à l’époque! Et très chanceux.

De quelle pièce êtes-vous le plus fier ?

Sur le plan de la composition, j’essaie de m’assurer de ne jamais sortir quelque chose dont je ne suis pas fier. Mais cela continue de m’apporter de grands chocs émotionnels et de la joie que Journey (en particulier “Apotheosis”, la finale de la partition) semble continuer à résonner avec les gens près d’une décennie plus tard.

Quelle pièce de quelqu’un d’autre auriez-vous aimé écrire ?

Je n’envie jamais vraiment les autres compositeurs de cette façon. Peut-être que le plus proche que j’ai ressenti de souhaiter vraiment avoir écrit quelque chose était la chanson de Jon Brion “Little Person” du film Synecdoque, New York [see below]. C’est une pure simplicité élégante.

Qu’écoutez-vous pendant que vous conduisez ?

Généralement des podcasts !

Avez-vous un héros musical?

Jerry Goldsmith, Leonard Bernstein et bien d’autres.

Quelle décennie a eu la meilleure musique ?

La meilleure partie de la musique, c’est qu’elle change constamment. Les années 60 avaient la meilleure musique expérimentale audacieuse. Les années 70 ont vu une fusion étonnante de la soi-disant « cinématique » avec les tendances pop de l’époque (à savoir le funk et le disco). Les années 80 ont vu une renaissance de la musique orchestrale à l’ancienne et glorieuse dans le monde hollywoodien. Je préfère la vision plus large que toutes les décennies sont une certaine forme de meilleure décennie de la musique.

Ocarina, harpe ou bongos, quel instrument magique emmenez-vous dans une aventure épique ?

Les bongos me paraissent les plus atypiques ici, alors inscrivez-moi pour eux.

Si votre maison était en feu et que vous n’aviez le temps de prendre qu’un seul souvenir avant de vous enfuir en sécurité avec votre famille, que prendriez-vous ?

Dans mon atelier se trouve une sphère de verre qui contient les cendres de mon père dans une présentation magnifiquement astucieuse. Je pense que ce serait mon seul article.

Nos remerciements à Austin pour avoir parlé avec nous. Vous pouvez le suivre sur Twitter et consulter nos autres articles du Nintendo Life VGM Fest dans notre saison en cours d’interviews et de reportages axés sur la musique.