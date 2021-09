Quick Beats: Compositeur de Final Fantasy et fondateur de VGO sur la musique de road trip, le rock et les années 80

Image : Pousser le carré

Tout au long du Nintendo Life Video Game Music Festival, nous discutons avec un éventail de compositeurs et de musiciens pour un mélange d’interviews approfondies et de questions-réponses plus courtes, plus précises (et peut-être un peu plus maladroites) où nous ne posons que dix questions personnelles rapides ; nous appelons ces fonctionnalités plus courtes ‘Quick Beats’.

Les rythmes rapides d’aujourd’hui viennent du compositeur, interprète et fondateur du Video Game Orchestra, Shota Nakama, qui parcourt le monde (du moins, pas en période de pandémie) avec un groupe de rock et un orchestre, faisant de fantastiques reprises en direct d’un jeu vidéo emblématique musique.

Image : Shota Nakama

Nintendo Life : Quelle est la première chanson ou le premier album dont vous vous souvenez avoir achetég?

Shota Nakama : La chanson d’ouverture de Dragon Ball Z: CHA-LA TÊTE CHA-LA.

Quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ?

En ce moment par Van Halen.

Quel a été le tout premier jeu vidéo pour lequel vous avez écrit de la musique, et comment vous sentez-vous en l’écoutant maintenant ?

Je pense que c’est Final Fantasy XIII : Lightning Returns ? J’écoute rarement mon travail passé car une fois le concert terminé, c’est du passé. Peut-être que je devrais écouter en arrière parfois.

De quelle pièce êtes-vous le plus fier ?

Bros sur la route de Final Fantasy XV.

Quelle pièce de quelqu’un d’autre auriez-vous aimé écrire ?

Rien. J’aime leur musique !

Qu’écoutez-vous pendant que vous conduisez ?

Salles aléatoires sur Clubhouse. Je n’écoute que les Chambres qui me donnent des connaissances et de nouvelles perspectives.

Avez-vous un héros musical?

Richie Blackmore (le guitariste original de Deep Purple, Rainbow), Alan Silvestri (compositeur de Back to the Future) et tous les artistes qui ont marqué l’histoire de la musique.

Quelle décennie a eu la meilleure musique ?

années 80. C’était l’époque où vous ne pouviez pas résoudre par magie les problèmes de performances avec la technologie, et vous deviez réellement chanter et bien jouer. La musicalité des gens à l’époque est tellement au-delà.

Ocarina, harpe ou bongos, quel instrument magique emmenez-vous dans une aventure épique ?

Probablement aucun. Je veux absorber tous les sons uniques de la nature pendant l’aventure épique.

Si votre maison était en feu et que vous n’aviez le temps de prendre qu’un seul souvenir avant de vous enfuir en sécurité avec votre famille, que prendriez-vous ?

Ma toute première guitare que j’ai toujours avec moi.

Nos remerciements à Shota pour avoir parlé avec nous. Consultez la chaîne YouTube de Video Game Orchestra pour leurs performances en direct et suivez Shota sur Twitter pour rester au courant de ses aventures.

