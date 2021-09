Quick Beats : Grant Kirkhope explique comment Batman a inspiré Banjo-Kazooie

Image : Rare

Tout au long du Nintendo Life Video Game Music Festival, nous discutons avec un éventail de compositeurs et de musiciens pour un mélange d’interviews approfondies et de questions-réponses plus courtes, plus précises (et peut-être un peu plus maladroites) où nous ne posons que dix questions personnelles rapides ; nous appelons ces fonctionnalités plus courtes ‘Quick Beats’.

Aujourd’hui, nous discutons avec un maestro musical et héros personnel, M. Grant Kirkhope de Banjo-Kazooie, GoldenEye 007, Viva Piñata et Mario + Lapins Crétins – et bien plus encore, bien sûr. Ce vétéran de Rare au cours de ses années d’or N64 a un back-catalogue enviable, mais a commencé sa carrière dans VGM après plusieurs années à jouer dans des groupes et à tourner avec certains des plus grands noms de l’histoire du rock.

Vous remarquerez peut-être que ce Quick Beats est un peu plus long que la moyenne – c’est parce qu’il est tiré d’une conversation plus longue que nous avons eue avec Grant il y a quelques semaines. Nous allons un peu hors-piste ici en discutant des musiques de films et plus encore, mais Grant est une si bonne compagnie que nous pensons que vous apprécierez ce rythme un peu plus long.

Et vous pouvez vous attendre à encore plus de notre conversation bientôt. En attendant, découvrons quel objet précieux Kirkhope sauverait de sa maison, et bien plus encore…

Quelle est la première chanson ou album dont vous vous souvenez avoir acheté ?

ACDC, Haute Tension.

Quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ?

C’était hier et c’était Jurassic Park de John Williams. [laughs]

Quel a été le tout premier jeu vidéo pour lequel vous avez écrit de la musique, et comment vous sentez-vous en l’écoutant maintenant ?

C’était GoldenEye, le tout premier jeu sur lequel j’ai travaillé. Et j’aime ça. La qualité de l’échantillon est un peu rude et tout ça parce que c’était une si petite mémoire. Mais étant donné que je n’avais été que deux ou trois mois chez Rare pour me mettre au travail sur le jeu Bond, et pour qu’il connaisse un succès aussi ridicule, c’est un coup de chance absolu. Je compte mes étoiles chanceuses !

De quelle pièce êtes-vous le plus fier ?

Je change toujours d’avis. J’avais toujours l’habitude de dire Bedtime Story de Viva Piñata 2, parce que c’est le dernier morceau que l’orchestre a joué lors de la session d’enregistrement. Je savais que j’allais quitter Rare. C’était hyper triste. C’est un air triste. J’ai versé mon cœur dans le Vive la Piñata jeux, surtout le dernier parce que j’allais quitter Rare. Je me souviens être sorti du studio d’enregistrement – j’ai essayé d’aller remercier l’orchestre et je me souviens avoir dit – et ils sont tous tchèques, de Prague – “Je veux juste dire merci beaucoup” et j’ai fondu en larmes. Comme tu le sais, [blubbers] sorte de chose.

Mais des choses comme Mid Boss Mayhem de Rabbids Kingdom Battle – c’est toujours en haut de ma liste de lecture Spotify quand je regarde mes résultats. Je m’en souviens parce que c’est très Banjo-Kazooie et Davide [Soliani] est un grand fan de Banjo. Je voulais écrire quelque chose qui soit assez banjo-kazooie-esque.

Il y en a plein d’autres que je pourrais choisir, je dirai ces deux pour l’instant.

Quelle pièce de quelqu’un d’autre auriez-vous aimé écrire ?

N’importe quoi de John Williams probablement, parce qu’il était juste une légende absolue. Mais je suppose que quelque chose comme… J’aime tous les Harry Potter bandes sonores, ces trois bandes sonores. Ils sont juste la tête et les épaules au-dessus de n’importe qui d’autre pour ce genre de choses.

Oui. Je dirais probablement Harry Potter, le premier. La musique est juste à couper le souffle, fantastique. Quand je faisais le royaume d’Amalur, j’ai écouté ces trois bandes sonores dans ma voiture – je ne mens pas – tous les jours pendant quatre ans en faisant ce jeu. Chaque matin, en allant travailler le matin, en quittant le travail le soir, j’écoutais ces bandes sonores. Ma femme était en train de s’arracher les cheveux en disant : “Éteignez juste le putain de Harry Potter, voulez-vous ? J’en ai marre d’écouter”. J’essayais d’apprendre comment faire entrer cette magie de John Williams dans la musique d’Amalur. Parce que pour les morceaux de big boss, ils sont assez élaborés, j’essayais de travailler… Je ne dis pas que je l’ai fait, mais j’ai fait de mon mieux.

Qu’écoutez-vous pendant que vous conduisez ?

Je viens d’acheter une Tesla Model 3 — j’ai enfin acheté une nouvelle voiture ! – et il y a Spotify, donc j’ai une petite liste de lecture là-dedans. C’est une sorte de mélange de bandes sonores de métal, de pop et d’orchestre. C’est ce que j’écoute la plupart du temps. J’adore AC/DC. Comme je l’ai dit, le premier album d’AC/DC. Queen, Sheer Heart Attack est un gros album pour moi. Judas Priest. Tout cela est là-dedans. John Williams. Les trucs Avengers d’Alan Silvestri, j’aime les trucs Avengers. Retour vers le futur – fantastique. Des choses comme ça.

Tu arrives à un certain âge et tes goûts musicaux ne grandissent plus… Je n’aime vraiment pas la nouvelle musique. Je vais le détester presque par principe

C’est un peu ma playlist. Je pense que nous sommes tous pareils. Vous arrivez à un certain âge et vos goûts musicaux ne grandissent plus. J’ai l’impression que la plupart des gens sont pareils. Vous restez dans votre adolescence, au début de la vingtaine à certains égards. J’aime vraiment mal la nouvelle musique. Je le détesterai presque par principe et je l’aimerai cinq ans plus tard. Un de mes amis aimait [Queen] et j’avais l’habitude d’y aller, ‘s***, s***. merde !’, mais je les aime. Même chose avec Nightwish; « Ah de la merde ! » Aimez-les maintenant. Ça doit être cinq ans plus tard avant que je l’écoute et je vais dire ‘Oh ouais, il est bon.’ Je suis toujours comme ça.

Et ma fille a 15 ans. Elle écoute de la musique pop, mais elle est définitivement du côté alternatif parce que ma femme et moi sommes comme ça. Elle aime Tyler le créateur. C’est un rappeur, mais je n’ai aucune idée de ce à quoi il ressemble. Mais elle aime aussi le rock des années 80. [laughs] C’est notre faute. Elle aime le heavy metal. Elle aime Billie Eilish. Je pense que Billie Eilish a du talent, elle écrit une musique différente, c’est différent.

Mais tes trucs plus pop, j’ai l’impression que le refrain vient de mourir. Il n’y a plus de refrains. C’est un peu comme un morceau en méandres avec un groove, mais il n’y a pas vraiment de « voici le refrain ». Je suis en quelque sorte connu pour écrire des mélodies parce que j’aime écrire des refrains accrocheurs. C’est ce que j’aime faire. C’est bizarre, j’ai l’impression que c’est juste disparu. Cela n’arrive tout simplement plus. Où sont passés les crochets ?

Avez-vous un héros musical?

Je me souviens quand je suis allé à Rare pour la première fois, j’étais tellement sur le coup d’Elfman qu’il a saigné dans Banjo

John Williams pour définitif. Danny Elfman. J’ai l’impression qu’au fil des années que j’ai eues… comme si Eddie Van Halen était un de mes héros musicaux, puis de le rencontrer, ce qui était fantastique… Quand il est mort, c’était juste super triste. J’ai vraiment ressenti cela parce que pendant ces six semaines que nous avons passées [on tour with Van Halen] il a fait une différence dans ma vie. Il a changé ma vie au cours de ces six semaines rien qu’en me parlant, en reconnaissant simplement que j’existais.

J’ai vu quelque chose sur Twitter que Wolf, son fils, disait quelque chose. Eddie a donné des guitares à pas mal de gens, parce que c’était un homme super sympa. Il l’était vraiment. Et beaucoup de gens vendaient leurs guitares pour gagner de l’argent [following his death in October 2020] parce qu’ils avaient grimpé comme 10 000 presque instantanément. Cela venait juste de le déclencher et je lui ai tweeté en lui disant : ‘Hey Wolf, tu ne sais pas qui je suis. Ton père a fait une énorme différence dans ma vie’ [see tweets below]… et il a répondu en disant: ‘Je n’en avais aucune idée. Vous avez fait une grande différence dans ma vie !’

Je n’en avais aucune idée! C’est incroyable! ❤️— Wolf Van Halen 🚐 🙌 (@WolfVanHalen) 6 décembre 2020

C’est tellement fou à entendre. Vous avez également fait une différence dans ma vie avec tout ce que vous faites. Je suis un grand fan ❤️— Wolf Van Halen 🐺 🚐 🙌 (@WolfVanHalen) 6 décembre 2020

Mec, les jeux Banjo-Kazooie (et surtout la musique) ont été une grande partie de mon enfance et je les chéris encore aujourd’hui. Vous gouvernez. — Wolf Van Halen 🐺 🚐 🙌 (@WolfVanHalen) 6 décembre 2020

J’ai en quelque sorte failli fondre en larmes. Je ne pouvais pas le croire. Son fils, le petit Wolf Van Halen, jouait mes trucs pendant que j’aimais son père ! J’ai juste senti qu’il avait cette symétrie parfaite. J’ai juste pensé qu’Eddie Van Halen a dû entendre Wolf jouer au jeu de temps en temps. Peut-être qu’une partie de la musique que j’ai écrite est entrée dans les oreilles d’Eddie. C’est juste génial pour moi.

Quelle décennie a eu la meilleure musique ?

J’ai l’impression d’être des musiques de films, des années 80 à 90 probablement. Parce que vous avez toutes les œuvres de John Williams dans Guerres des étoiles, Retour vers le futur d’Alan Silvestri, Rambo, Rocheux. Toutes ces scènes massives que nous ne pouvons pas oublier. Vous regardez l’époque dans laquelle nous sommes en ce moment, de quel thème de film vous souvenez-vous ? Probablement aucun. Je me souviens des Avengers parce qu’Alan Silvestri est un compositeur qui écrit un air à l’ancienne. Je ne me souviens d’aucun des autres trucs Marvel.

[NL blabbers about admiring Batman Begins but not being able to remember any theme from it.] Je pense que Hans Zimmer a fait… il a fait Nolan Batman ?

Ouais, il a fait les trois.

C’est Hans Zimmer, il est énorme ! Mais j’ai juste… Je manque juste un peu de ce genre d’Elfman…

La première partition orchestrale que j’ai achetée était une bande originale de Batman. Quand je suis allé voir ce premier film de Batman avec Michael Keaton, quand ce film démarre et que la caméra fait le tour du logo, et vous obtenez ce durrr-duh-duh-durrrrr-duh [hums the 1989 Batman theme], je viens de me foutre. Comme, ‘F*****g enfer !’. J’ai fait sauter mes couilles, ça. Je suis allé voir ce film cinq fois au cinéma parce que je l’ai absolument adoré. Son score était incroyablement brillant à couper le souffle.

quand ce film démarre et que la caméra fait le tour du logo, et vous obtenez ce durrr-duh-duh-durrrrr-duh [hums the 1989 Batman theme], je me fous juste moi-même…

Je me souviens quand je suis allé à Rare pour la première fois, j’étais tellement sur le coup d’Elfman qu’il a saigné dans Banjo. Comme la séquence d’accords de Mad Monster Mansion, je viens de l’acheter à Danny Elfman parce que je l’aimais. C’est le moment dans le premier film de Batman quand il plante le Batwing et qu’il glisse jusqu’aux marches de la cathédrale. Il y a une petite séquence d’accords – cela n’arrive que deux fois dans ce film, je ne l’ai plus jamais entendu l’utiliser – je me suis dit : « C’est une séquence d’accords fantastique ! » Il la joue alors qu’il monte vers la cathédrale et il la joue quand il est à l’intérieur en montant les marches. Les accords, j’ai juste pensé ‘Oh mon dieu !’ et je les ai utilisés des milliards de fois. C’est dans tout ce que j’écris, cette petite séquence d’accords.

Pour moi, il n’y a qu’un seul thème Batman et c’est tout. A part celui des années 60. ‘Batmaaan de-de-de-de’ [sings].

Celui qui les surpasse tous ! Ouais… au cours des 20 dernières années, les partitions semblent parfois simplement fonctionnelles plutôt que mémorables.

Ils sont gigantesques, massifs et épiques, n’est-ce pas ? Mais sans particularité. C’est ce que je trouve. Vous entrez dans le théâtre, c’est excitant. Et quand vous sortez, vous ne vous en souvenez plus. Quand je regarde pirates des Caraïbes, ah fantastique ! Il y a un milliard de morceaux dans Pirates des Caraïbes. C’est gros et lourd, mais il y a des tonnes de morceaux dont vous pouvez vous souvenir. Pourquoi ça n’arrive plus ? Vous avez cette franchise Marvel. Cela devrait être des thèmes saignants dont vous vous souviendrez. Cela devrait vraiment être…

Tout le monde peut chanter Back to the Future – ce sont des airs appropriés qui vont durer éternellement. Pourquoi n’avons-nous pas cela maintenant? Les [soundtrack] ne doit pas seulement contenir des airs mur à mur, mais sur les moments clés, allons-y ! Ayons cette chose triomphante quand cela arrivera.

Ocarina, harpe ou bongos, quel instrument magique emmenez-vous dans une aventure épique ?

Je dois choisir l’un de ces trois ou quoi que ce soit?

Vous êtes Grant Kirkhope ; si vous voulez autre chose, je suis sûr que nous pouvons vous accueillir.

Il faudrait que ce soit de la harpe car vous pouvez jouer plus de notes dessus. Vous pouvez faire plus avec. Bongos, tu dois les frapper. Ocarina n’a pas beaucoup de notes, mais une harpe a beaucoup de notes donc vous pouvez écrire plus de trucs

Si votre maison était en feu et que vous n’aviez le temps de prendre qu’un seul souvenir avant de vous enfuir en sécurité avec votre famille, que prendriez-vous ?

Je devrais prendre ma guitare Eddie je pense. Ce serait celui que je prendrais. Aussi, je veux les photos de famille et autres, mais je les ai toutes en ligne maintenant. Je les ai tous sauvegardés. Mais je pense que la guitare d’Eddie serait ma fierté et ma joie.

Un grand merci à Grant d’avoir parlé avec nous – vous pouvez vous attendre à plus de notre interview bientôt. En attendant, suivez-le sur Twitter @grantkirkhope.

