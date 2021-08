Quick Beats: Hitoshi Sakimoto, compositeur de Final Fantasy et de Vagrant Story, parle de YMO et de Dua Lipa

Image : Square Enix

Tout au long du Nintendo Life Video Game Music Festival, nous discutons avec un éventail de compositeurs et de musiciens pour un mélange d’interviews approfondies et de questions-réponses plus courtes, plus précises (et peut-être un peu plus maladroites) où nous ne posons que dix questions personnelles rapides ; nous appelons ces fonctionnalités plus courtes ‘Quick Beats’.

Aujourd’hui, nous discutons avec le compositeur Hitoshi Sakimoto, que nous avons déjà interviewé en avril dans le cadre de l’équipe Astria Ascending. Ce JRPG d’Artisan Studio est prévu pour la fin septembre, mais aujourd’hui, nous demandons à ce vétéran de VGM VGM – dont la liste impressionnante de crédits comprend des classiques tels que Vagrant Story, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII et Valkyria Chronicles, pour n’en nommer qu’une toute petite poignée – quelques questions musicales plus personnelles.



Alors, rejoignez-nous maintenant alors qu’Hitoshi Sakimoto répond à dix questions rapides à saveur musicale…

Quelle est la première chanson ou album dont vous vous souvenez avoir acheté ?

RYDEEN de Yellow Magic Orchestra.

Quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ?

Laissez-moi réfléchir… alors que j’ai vérifié mon iTunes tout à l’heure, Future Nostalgia de Dua Lipa a été le plus récemment joué. Il a été joué souvent.

Quel a été le tout premier jeu vidéo pour lequel vous avez écrit de la musique, et comment vous sentez-vous en l’écoutant maintenant ?

Pour les travaux commerciaux, je pense que c’est Bubble Ghost. (Mais ma mémoire est un peu brumeuse)

De quelle pièce êtes-vous le plus fier ?

Fondamentalement, mon dernier travail est ce dont je suis le plus fier.

Quelle pièce de quelqu’un d’autre auriez-vous aimé écrire ?

Je ne peux pas décider lequel est le meilleur, alors en vérifiant à nouveau iTunes, j’ai vu que j’avais racheté l’album YMO sur iTunes. La première chose qui me vient à l’esprit est la version BGM de Thousand Knives, que j’aime toujours beaucoup.

Qu’écoutez-vous pendant que vous conduisez ?

En fait, je n’apprécie ma musique préférée que si je conduis. Donc dans la voiture, je joue juste tous les albums que j’ai achetés.

Avez-vous un héros musical?

Je ne peux pas choisir une seule personne, alors comme je l’ai toujours dit, je respecte vraiment les boursiers YMO.

Quelle décennie a eu la meilleure musique ?

Désolé, mais mon préféré est les années 80.

Ocarina, harpe ou bongos, quel instrument magique emmenez-vous dans une aventure épique ?

Je pense que la percussion serait la plus fonctionnelle. Si c’est juste pour le plaisir, j’aimerais jouer au Wind Controller.

Si votre maison était en feu et que vous n’aviez le temps de prendre qu’un seul souvenir avant de vous enfuir en sécurité avec votre famille, que prendriez-vous ?

Si je pense à cela, je mettrai trop de temps et je mourrai, alors je préfère me concentrer sur la sécurité de tout le monde.

