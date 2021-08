Quick Beats: La compositrice de Celeste Lena Raine sur son amour pour Ghibli, les vielles à roue et son chat

Tout au long du Nintendo Life Video Game Music Festival, nous parlerons à un éventail de compositeurs et de musiciens avec un mélange d’interviews approfondies et de questions-réponses plus courtes, plus précises (et peut-être un peu plus maladroites) où nous poserons seulement dix questions personnelles rapides. ; nous appelons ces fonctionnalités plus courtes ‘Quick Beats’.

L’interviewé d’aujourd’hui est la compositrice et interprète Lena Raine, dont la musique enchanteresse peut être trouvée dans des jeux comme Celeste, Minecraft, Chicory: A Colorful Tale et le prochain Earthblade.

Lisez la suite pour découvrir le premier album (légèrement) embarrassant de Lena, son morceau préféré qu’elle a écrit et, surtout, une photo de son chat très mignon.

Nintendo Life : Quelle est la première chanson ou le premier album dont vous vous souvenez avoir acheté ?

Léna Raine : Oh non, c’est embarrassant. J’ai emmené mon père chez le disquaire acheter Dookie de Green Day, pas parce que je voulais cet album, mais parce que j’avais entendu une chanson à la radio que j’aimais bien. La chanson était en fait It’s The End Of The World de REM, mais le DJ a lu les titres des chansons dans le désordre, alors j’ai pensé que c’était de Green Day. Je n’en avais pas beaucoup entendu parler avant, mais c’est ce que j’ai écrit, alors nous avons mis la cassette dans la voiture sur le chemin du retour et ce n’était pas à 100% REM Quoi qu’il en soit, j’ai quand même aimé l’album.

Quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ?

je viens de mettre le Nausicaa de la vallée du vent bande-son au réveil hier. C’est incroyable à quel point il tient toujours et a inspiré d’autres compositeurs (moi y compris).

Quel a été le tout premier jeu vidéo pour lequel vous avez écrit de la musique, et comment vous sentez-vous en l’écoutant maintenant ?

Le tout premier jeu pour lequel j’ai écrit de la musique était une petite expérience de RPG Maker que j’ai faite au lycée. C’était une ville typique de JRPG avec un cycle jour/nuit, alors j’ai écrit un tas de variations pour la musique si vous reveniez à des moments différents. Honnêtement, je suis juste amusé d’avoir déjà pris ces choses en considération au début des années 2000.

De quelle pièce êtes-vous le plus fier ?

À l’heure actuelle? Le sommet de la montagne de la chicorée. J’ai toujours voulu écrire une chanson vocale pour le générique d’un jeu, et Emi Evans l’a si bien chantée.

Quelle pièce de quelqu’un d’autre auriez-vous aimé écrire ?

-(ISOLEUCINE)- de 13 Sentinelles : Aegis Rim de Yoshimi Kudo. C’est tout ce qu’un morceau de musique de jeu devrait être.

Qu’écoutez-vous pendant que vous conduisez ?

je ne conduis pas !

Avez-vous un héros musical?

C’est une égalité à trois entre Yoko Kanno, Chick Corea et Stevie Wonder.

Quelle décennie a eu la meilleure musique ?

Je pense que diviser la musique par décennies est idiot.

Ocarina, harpe ou bongos, quel instrument magique emmenez-vous dans une aventure épique ?

Puis-je prendre une vielle à roue… Je pense que ça ferait une magie vraiment bizarre dans laquelle je serais.

Si votre maison était en feu et que vous n’aviez le temps de prendre qu’un seul souvenir avant de vous enfuir en sécurité avec votre famille, que prendriez-vous ?

Cela peut-il être un être vivant ? Je m’assurerais d’avoir mon chat Bobbin dans sa cage de transport parce que je mourrais pour cette chérie.

Merci à Lena d’avoir parlé avec nous. Vous pouvez la suivre sur Twitter, écouter sa musique sur YouTube et Bandcamp, et n’oubliez pas de consulter nos autres articles Nintendo Life VGM Fest dans notre saison en cours d’interviews et de reportages musicaux !